[{"available":true,"c_guid":"54fe23c9-b23a-4f8c-ab4e-c03de611d64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volner János otthagyta a Jobbikot, ahogy Fülöp Erik és Apáti István is. A Political Capital 5 pontban foglalta össze, mit érdemes tudni a Jobbik válságáról.","shortLead":"Volner János otthagyta a Jobbikot, ahogy Fülöp Erik és Apáti István is. A Political Capital 5 pontban foglalta össze...","id":"20181017_Political_Capital_A_Jobbik_szetesesehez_a_Fidesz_is_hozzajarult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54fe23c9-b23a-4f8c-ab4e-c03de611d64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2f1222-bc41-4848-9925-d041837e626f","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Political_Capital_A_Jobbik_szetesesehez_a_Fidesz_is_hozzajarult","timestamp":"2018. október. 17. 10:01","title":"Political Capital: A Jobbik széteséséhez a Fidesz is hozzájárult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb6be07-30ad-4e01-8c09-7eb89bdabcef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank nemesfém-állománya a korábbi 3,1 tonnáról 31,5 tonnára emelkedett.","shortLead":"A jegybank nemesfém-állománya a korábbi 3,1 tonnáról 31,5 tonnára emelkedett.","id":"20181016_Orban_tanacsara_az_MNB_megtizszerezi_az_aranytartalekot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bb6be07-30ad-4e01-8c09-7eb89bdabcef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad4d170-ba04-4984-88c0-e4a6c98a7510","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Orban_tanacsara_az_MNB_megtizszerezi_az_aranytartalekot","timestamp":"2018. október. 16. 10:59","title":"Orbán tanácsára az MNB megtízszerezi az aranytartalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c669fa6-211c-45c6-a327-8e4b7056d5af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi minisztert meghívták, hogy vegyen részt egy nemzetközi szimpóziumon, de nem megy el, inkább perel.","shortLead":"Az igazságügyi minisztert meghívták, hogy vegyen részt egy nemzetközi szimpóziumon, de nem megy el, inkább perel.","id":"20181015_Idegengyulolo_rasszista_es_antiszemita_magyar_miniszternek_neveztek_Trocsanyit_perel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c669fa6-211c-45c6-a327-8e4b7056d5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d3765f-b301-42b0-81b2-f8405e5498f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Idegengyulolo_rasszista_es_antiszemita_magyar_miniszternek_neveztek_Trocsanyit_perel","timestamp":"2018. október. 15. 15:08","title":"Idegengyűlölő, rasszista és antiszemita magyar miniszternek nevezték Trócsányit, perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Novemberben félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban, ami Donald Trump sorsát is megpecsételheti. A Facebook a 2016-os esetből tanulva ezúttal már beavatkozik, és törli azokat a bejegyzéseket, amelyek a szavazás kapcsán megtévesztenék a felhasználókat.","shortLead":"Novemberben félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban, ami Donald Trump sorsát is megpecsételheti...","id":"20181016_facebook_alhir_felretajekoztatas_amerikai_felidos_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe52c2e-27f4-48df-a166-a969dc855494","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_facebook_alhir_felretajekoztatas_amerikai_felidos_valasztas","timestamp":"2018. október. 16. 17:03","title":"Beizzítja a rakétákat a Facebook, kíméletlenül törölni fogják a választással kapcsolatos kamubejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ba4e15-3b7d-4e62-8b0a-46dd01727c98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvan a legjobban fizető három ország.","shortLead":"Megvan a legjobban fizető három ország.","id":"20181016_Erre_induljon_ha_kulfoldon_keresne_munkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46ba4e15-3b7d-4e62-8b0a-46dd01727c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf79e5d-b6a5-46b3-8246-647775d8c4fc","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Erre_induljon_ha_kulfoldon_keresne_munkat","timestamp":"2018. október. 16. 07:45","title":"Erre induljon, ha külföldön keresne munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ef172d-94ff-4d35-857c-563b7a54bb71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Utcajogász pedig az ombudsmanhoz fordul, a beadvány megírásában a Bibó István Szakkollégium tagjai is segítenek.","shortLead":"Az Utcajogász pedig az ombudsmanhoz fordul, a beadvány megírásában a Bibó István Szakkollégium tagjai is segítenek.","id":"20181016_Az_ENSZ_is_biralja_a_kormanyt_a_hajlektalanszabalyok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88ef172d-94ff-4d35-857c-563b7a54bb71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1542f8bf-8d05-4e74-993c-5d0f0ca307dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Az_ENSZ_is_biralja_a_kormanyt_a_hajlektalanszabalyok_miatt","timestamp":"2018. október. 16. 10:13","title":"Az ENSZ is bírálja a kormányt a hajléktalanszabályok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a08ab8-3b6f-4239-b4c2-e701cce38b8a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Több szakértő szerint megmagyarázhatatlan, hogy a jelenlegi demográfiai helyzetben miért a háromgyerekes családok kapják a legnagyobb támogatást, ahogy az is látszik, a vágyott népességszámot a jómódú családoktól hiába várja el a kormány. Óriási probléma az elöregedés és az abból fakadó munkaerőhiány, amit a megugró elvándorlás csak tetéz.","shortLead":"Több szakértő szerint megmagyarázhatatlan, hogy a jelenlegi demográfiai helyzetben miért a háromgyerekes családok...","id":"20181016_demografia_kivandorlas_migracio_political_capital","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8a08ab8-3b6f-4239-b4c2-e701cce38b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b653ca0a-4b20-4bb3-a0a1-3a668b89e38f","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_demografia_kivandorlas_migracio_political_capital","timestamp":"2018. október. 16. 17:26","title":"Arra hiába vár a kormány, hogy a jómódú nők teleszülik az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tátrai Bernadett a Portfolio konferenciáján beszélt.","shortLead":"Tátrai Bernadett a Portfolio konferenciáján beszélt.","id":"20181016_Megszolalt_a_Fundamenta_vezere_visszautasitja_a_Fidesz_vadjait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f06ff73-577c-448b-ba95-b396a1c4e8c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Megszolalt_a_Fundamenta_vezere_visszautasitja_a_Fidesz_vadjait","timestamp":"2018. október. 16. 13:42","title":"Megszólalt a Fundamenta vezére: visszautasítja a Fidesz vádjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]