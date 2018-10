Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2540e11-8a70-4f81-86c3-9abe18743744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan külön kategória lesz a közlekedési balesetekben a \"Facebook live-ozás\".","shortLead":"Lassan külön kategória lesz a közlekedési balesetekben a \"Facebook live-ozás\".","id":"20181016_facebook_live_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2540e11-8a70-4f81-86c3-9abe18743744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6eec597-212c-4d59-8b59-3b5deb92fba7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_facebook_live_baleset","timestamp":"2018. október. 17. 04:08","title":"Most egy ketrecharcos élőzött autózás közben, nem lett szép vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f05ab0-dca5-4ee4-9178-c55fd926c9db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török légierő 36 katonájára adtak ki elfogatóparancsot, a hivatalos indoklás szerint azért, mert gülenisták. Eddig már több mint 159 ezer embert vettek őrizetbe és közel hétezer volt katona jelenleg is börtönben van Törökországban.","shortLead":"A török légierő 36 katonájára adtak ki elfogatóparancsot, a hivatalos indoklás szerint azért, mert gülenisták. Eddig...","id":"20181015_Ujabb_katonakat_bortonoznenek_be_Torokorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90f05ab0-dca5-4ee4-9178-c55fd926c9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea20b65-a2bb-4eb0-9c85-bb84003402a1","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Ujabb_katonakat_bortonoznenek_be_Torokorszagban","timestamp":"2018. október. 15. 21:05","title":"Újabb katonákat börtönöznének be Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5753c-626f-44e8-933f-36342cb861c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszavazta a parlament kedden a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és az országgal szembeni rágalmak visszautasításáról szóló, a Sargentini-jelentés elleni határozatot, amely arra szólítja fel a kormányt: ne engedjen a zsarolásnak, utasítsa vissza a Magyarországot ért valótlan vádakat, és jogi úton is lépjen fel a csalással elfogadott, Magyarországot rágalmazó jelentéssel szemben.","shortLead":"Megszavazta a parlament kedden a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és az országgal szembeni rágalmak...","id":"20181016_Megszavaztak_hiaba_a_Sargentinijelentes_marad_a_kerites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5753c-626f-44e8-933f-36342cb861c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd18b08-e326-4ea5-ad3e-b22aad02d182","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Megszavaztak_hiaba_a_Sargentinijelentes_marad_a_kerites","timestamp":"2018. október. 16. 13:36","title":"Megszavazták, hiába a Sargentini-jelentés, marad a kerítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbcc95a-6acf-4102-a11c-984c33845399","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak alig különbözik egy erősebb hétvégétől az a szombat, amin egy ünnepnap miatt dolgoznunk kell. Ugyanakkor nem a pihenőnap, hanem az időjárás dönti el helyettünk, elhagyjuk-e hétvégén a várost. Mindezek a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földrajztudományi Kutatóintézetének (MTA CSFK) legújabb kutatásából derülnek ki, ami telefonjaink cellaadatai alapján rajzol pontos képet a mozgásunkról.","shortLead":"Csak alig különbözik egy erősebb hétvégétől az a szombat, amin egy ünnepnap miatt dolgoznunk kell. Ugyanakkor nem...","id":"20181015_A_mobiljaink_alapjan_deritettek_ki_hogy_nem_is_dolgozunk_a_szombati_munkanapokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fbcc95a-6acf-4102-a11c-984c33845399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ddf8769-4e90-4975-af19-79ae4346d9a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_A_mobiljaink_alapjan_deritettek_ki_hogy_nem_is_dolgozunk_a_szombati_munkanapokon","timestamp":"2018. október. 15. 14:19","title":"A mobiljaink alapján derítették ki, hogy nem is dolgozunk a szombati munkanapokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Magyarország hatályba léptette kegyetlen törvényét.\"","shortLead":"\"Magyarország hatályba léptette kegyetlen törvényét.\"","id":"20181015_A_hatalyba_lepett_hajlektalanrendeletrol_ir_a_BBC_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4a3b6d-2c4a-4573-b576-06fbc8c12556","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_hatalyba_lepett_hajlektalanrendeletrol_ir_a_BBC_is","timestamp":"2018. október. 15. 12:03","title":"A hatályba lépett hajléktalanrendeletről ír a BBC is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5e7c64-d5d6-41dc-821a-6d777d9720ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenőrzéskor a péküzem és a dolgozók munkaruhája, a munkaasztalok felülete is koszos volt. ","shortLead":"Az ellenőrzéskor a péküzem és a dolgozók munkaruhája, a munkaasztalok felülete is koszos volt. ","id":"20181016_Sulyos_higieniai_problemak_pekseg_Nebih_ellenorzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd5e7c64-d5d6-41dc-821a-6d777d9720ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a23da12-4efd-47aa-8a99-ebf24a923003","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Sulyos_higieniai_problemak_pekseg_Nebih_ellenorzes","timestamp":"2018. október. 16. 14:31","title":"Mocsok, pókháló, rozsda, rovarok egy budapesti péküzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dunában találták a legtöbb mikroműanyagot a vizsgált hazai folyók közül: köbméterenként 50 részecske úszkál csak ennek a folyónak a vizében. Most még nincs akkora baj, de idővel komolyan visszaüthet. ","shortLead":"A Dunában találták a legtöbb mikroműanyagot a vizsgált hazai folyók közül: köbméterenként 50 részecske úszkál csak...","id":"20181015_muanyag_mikromuanyag_duna_plasztik_reszecske_csomagoloanyag_polipropilen_polisztirol_polietilen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70715bc8-cb3a-40ba-998b-0cc1857acb71","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_muanyag_mikromuanyag_duna_plasztik_reszecske_csomagoloanyag_polipropilen_polisztirol_polietilen","timestamp":"2018. október. 15. 16:33","title":"Megnézték, mennyi műanyag úszkál a Dunában, és sokkal nagyobb a baj, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4928142-e7b6-4a61-8f44-b27b5c719bcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszólalt az autó tulajdonosa. ","shortLead":"Megszólalt az autó tulajdonosa. ","id":"20181016_Dunakeszi_autoroncs_emberi_maradvanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4928142-e7b6-4a61-8f44-b27b5c719bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271b0f73-25ea-4695-8621-8294b1d1fde7","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Dunakeszi_autoroncs_emberi_maradvanyok","timestamp":"2018. október. 16. 08:38","title":"Egy hét éve eltűnt fiatal férfi maradványai lehettek a Dunából kiemelt autóroncsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]