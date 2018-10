Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"956503e2-3f27-47fc-9c8d-b53d67b29474","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eredeti terv másfélszeresébe került az olimpiai pályázat előkészítése.","shortLead":"Az eredeti terv másfélszeresébe került az olimpiai pályázat előkészítése.","id":"20181017_16_milliard_forintot_koltott_a_budapesti_olimpia_palyazatat_szervezo_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=956503e2-3f27-47fc-9c8d-b53d67b29474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3877174e-b34f-44f7-a5c0-7dae38d903ee","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_16_milliard_forintot_koltott_a_budapesti_olimpia_palyazatat_szervezo_ceg","timestamp":"2018. október. 17. 16:56","title":"16 milliárd forintot költött a budapesti olimpia pályázatát szervező cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9e2eef-243d-4041-8346-7007f66800a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A reneszánsz kori Rákóczi-kastély jelen pillanatban még elég rossz állapotban van, de az ígéretek szerint a szlovákiai Borsiban álló épületet 2020-ra teljesen felújítják, múzeum és szálloda is fog benne működni. ","shortLead":"A reneszánsz kori Rákóczi-kastély jelen pillanatban még elég rossz állapotban van, de az ígéretek szerint a szlovákiai...","id":"20181018_Teljesen_felujitjak_II_Rakoczi_Ferenc_szulohazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca9e2eef-243d-4041-8346-7007f66800a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1fb25f5-6241-4d03-b2e2-470638c7a7ca","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Teljesen_felujitjak_II_Rakoczi_Ferenc_szulohazat","timestamp":"2018. október. 18. 12:21","title":"Teljesen felújítják II. Rákóczi Ferenc szülőházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181017_Konzultacio_es_az_emberek_velemenye__a_ket_nap_alatt_atvert_lakastakarek_ugy_margojara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a48203-b87c-4213-8474-ee780c8cef0c","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Konzultacio_es_az_emberek_velemenye__a_ket_nap_alatt_atvert_lakastakarek_ugy_margojara","timestamp":"2018. október. 17. 16:15","title":"Konzultáció és az emberek véleménye – a két nap alatt átvert lakástakarék ügy margójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Repülőn vitték Frankfurtból Szófiába a korrupció ellen nyomozó újságíró meggyilkolásával vádolt férfit. Az ügyészség továbbra is állítja: nem a munkája miatt ölték meg Viktorija Marinovát.","shortLead":"Repülőn vitték Frankfurtból Szófiába a korrupció ellen nyomozó újságíró meggyilkolásával vádolt férfit. Az ügyészség...","id":"20181017_Kiadtak_Bulgarianak_az_ujsagiro_meggyilkolasaval_vadolt_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802e705a-d725-45d3-8a3f-659c8f04f77e","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Kiadtak_Bulgarianak_az_ujsagiro_meggyilkolasaval_vadolt_ferfit","timestamp":"2018. október. 17. 21:32","title":"Kiadták Bulgáriának az újságíró meggyilkolásával vádolt férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d217662-16ea-4c6c-8b31-2b69eeeb79ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ombudsmanhoz fordul az Utcajogász Egyesület a hétfőn életbe lépett hajléktalanokat büntető törvény miatt, de ha nem lesz változás, a strasbourgi nemzetközi bírósághoz fognak fordulni, ígérik.","shortLead":"Az ombudsmanhoz fordul az Utcajogász Egyesület a hétfőn életbe lépett hajléktalanokat büntető törvény miatt, de ha nem...","id":"20181018_Strasbourgig_juthat_az_uj_hajlektalantorveny_ugye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d217662-16ea-4c6c-8b31-2b69eeeb79ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3421b07-a719-432f-b44f-db475c1a327a","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Strasbourgig_juthat_az_uj_hajlektalantorveny_ugye","timestamp":"2018. október. 18. 11:05","title":"Strasbourgig vinné az új hajléktalantörvény ügyét az Utcajogász Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85263369-5bcc-462b-b20e-788d7d706982","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat zavartan szaladgált először az utcán, majd a pizzériában, de végül befogták és elengedték egy közeli erdőben. ","shortLead":"Az állat zavartan szaladgált először az utcán, majd a pizzériában, de végül befogták és elengedték egy közeli erdőben. ","id":"20181018_Vaddiszno_ment_be_egy_salgotarjani_pizzeriaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85263369-5bcc-462b-b20e-788d7d706982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd18884-6bd0-49d3-a047-ca7324638068","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Vaddiszno_ment_be_egy_salgotarjani_pizzeriaba","timestamp":"2018. október. 18. 18:34","title":"Vaddisznó ment be egy salgótarjáni pizzériába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ed286c-fec2-464f-810c-b2cdbc60d442","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wear Space nevű eszköz egy embereknek kifejlesztett szemellenző, ami zajszűrős fejhallgatót is kapott, így szűrve ki a zavaró kollégákat.","shortLead":"A Wear Space nevű eszköz egy embereknek kifejlesztett szemellenző, ami zajszűrős fejhallgatót is kapott, így szűrve ki...","id":"20181018_panasonic_space_wear_future_of_life_kozossegi_finanszirozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5ed286c-fec2-464f-810c-b2cdbc60d442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d5c8e7-ea7a-487e-af88-12a76904c0ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_panasonic_space_wear_future_of_life_kozossegi_finanszirozas","timestamp":"2018. október. 18. 19:03","title":"A Panasonic megcsinálta minden irodai dolgozó (és főnök) álomkütyüjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hete történt baleset a Bajkonurból elstartoló Szojuz űrhajóval, szerencsére mindkét űrhajós túlélte az incidenst. Most az amerikai Nick Hague mesélt arról, milyen volt átélni a baleset pillanatait.","shortLead":"Egy hete történt baleset a Bajkonurból elstartoló Szojuz űrhajóval, szerencsére mindkét űrhajós túlélte az incidenst...","id":"20181018_szojuz_urhajo_baleset_nick_hague_alekszej_ovcsinyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf6e764-3fd7-452e-b7a3-88e6884d56e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_szojuz_urhajo_baleset_nick_hague_alekszej_ovcsinyin","timestamp":"2018. október. 18. 15:43","title":"Szojuz-baleset: összevissza dobálta az űrhajó az utasokat, 7G-s erő hatott rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]