Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első adatok szerint egy legalább 300 gramm TNT-nek megfelelő romboló hatású pokolgép robbant a kercsi műszaki főiskola épületében. A pokolgépet valószínűleg valamilyen más tárggyal álcázták – jelentették be Moszkvában. Már 18 halottról és 50 sebesült szólnak a jelentések.","shortLead":"Az első adatok szerint egy legalább 300 gramm TNT-nek megfelelő romboló hatású pokolgép robbant a kercsi műszaki...","id":"20181017_300_gram_TNTegyenerteku_bomba_robbant_a_Krimben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6261dd-b94d-40ec-9e53-03986a7b4497","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_300_gram_TNTegyenerteku_bomba_robbant_a_Krimben","timestamp":"2018. október. 17. 14:04","title":"Már a beszláni öldöklést emlegetik a krími iskolai támadással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fogyatékkal élők pedig gyakorlatilag láthatatlanok a hírekben. ","shortLead":"A fogyatékkal élők pedig gyakorlatilag láthatatlanok a hírekben. ","id":"20181018_Keves_a_no_a_magyar_hirmusorokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb4b625-882f-45f2-ae97-447687b96c9d","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Keves_a_no_a_magyar_hirmusorokban","timestamp":"2018. október. 18. 14:46","title":"Kevés a nő a magyar hírműsorokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2c1aff-2cbb-432c-9921-b197b0c75c1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglett minden szükséges engedély.","shortLead":"Meglett minden szükséges engedély.","id":"20181017_Visszakerult_a_POKET_zsebkonyveket_arusito_automata_a_Madach_terre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c2c1aff-2cbb-432c-9921-b197b0c75c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3966f4-f5be-4256-bd04-c59d788c991a","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Visszakerult_a_POKET_zsebkonyveket_arusito_automata_a_Madach_terre","timestamp":"2018. október. 17. 13:59","title":"Visszakerült a POKET zsebkönyveket árusító automata a Madách térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf23b0a-5007-4d91-a7a0-562ff95d5107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakról egyenes út vezetne az államszervezet legfelsőbb szintjeire.","shortLead":"A szakról egyenes út vezetne az államszervezet legfelsőbb szintjeire.","id":"20181017_Allami_vezetoket_is_kepezne_a_kozszolgalati_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddf23b0a-5007-4d91-a7a0-562ff95d5107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb785c5-2971-4b0e-91b8-7dd0d59c6064","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Allami_vezetoket_is_kepezne_a_kozszolgalati_egyetem","timestamp":"2018. október. 17. 06:35","title":"Állami vezetőket is képezne a közszolgálati egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1239c04e-c593-49de-b9f9-d33d88a7ddd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiváló specifikációjú telefonjai, okosórája, okoskarkötője mellett egy különleges memóriakártyát is bemutatott a Huawei a keddi londoni eseményen. Míg a microSD-kártyát a múltnak, addig újdonságát a jövőnek tartja. Kérdés, mit szólnak majd hozzá a telefongyártók és a felhasználók.","shortLead":"Kiváló specifikációjú telefonjai, okosórája, okoskarkötője mellett egy különleges memóriakártyát is bemutatott a Huawei...","id":"20181018_huawei_nano_memory_card_toshiba_huawei_mate_20_pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1239c04e-c593-49de-b9f9-d33d88a7ddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7bc2d9-f75c-45d1-b653-02103c7dc911","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_huawei_nano_memory_card_toshiba_huawei_mate_20_pro","timestamp":"2018. október. 18. 10:03","title":"Előrukkolt valamivel a Huawei: leváltaná a microSD-memóriakártyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06fc1c2-63d3-4d10-992e-6a3fff74203f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételből kiderül, hogy az orosz, a japán és német technika mennyire könnyen kelthető életre azután, hogy 1 évet a föld felszíne alatt töltöttek.","shortLead":"A felvételből kiderül, hogy az orosz, a japán és német technika mennyire könnyen kelthető életre azután, hogy 1 évet...","id":"20181017_igy_indul_be_egy_foldbol_kiasott_regi_lada_toyota_es_audi_video_megbizhatosag_orosz_japan_nemet_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f06fc1c2-63d3-4d10-992e-6a3fff74203f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6900cfbb-50bd-449e-b00a-129a3337aa27","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_igy_indul_be_egy_foldbol_kiasott_regi_lada_toyota_es_audi_video_megbizhatosag_orosz_japan_nemet_auto","timestamp":"2018. október. 17. 06:41","title":"Így indul be egy földből kiásott régi Lada, Toyota és Audi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 20 fokot már nem éri el a hőmérséklet a hétvégén, és többször eshet is. ","shortLead":"A 20 fokot már nem éri el a hőmérséklet a hétvégén, és többször eshet is. ","id":"20181018_Hidegebb_lesz_es_eshet_is_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66d943c-ad02-4acb-bc31-8ef4730d67c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Hidegebb_lesz_es_eshet_is_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2018. október. 18. 16:02","title":"Hidegebb lesz és eshet is a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok közül hatan kiskorúak voltak. ","shortLead":"Az áldozatok közül hatan kiskorúak voltak. ","id":"20181018_Huszra_nott_a_kercsi_iskolai_meszarlas_halottainak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8705da12-45cb-466f-a340-6459f35e0d9e","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Huszra_nott_a_kercsi_iskolai_meszarlas_halottainak_szama","timestamp":"2018. október. 18. 07:21","title":"Kercsi iskolai mészárlás: 20-ra nőtt a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]