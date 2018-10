Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44675eeb-55c7-46ee-b80a-8d1a4490a33e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Uzma Nawaz, amióta csak a szakmájában van, kétféle reakciót vált ki: megrökönyödést és tiszteletet.","shortLead":"Uzma Nawaz, amióta csak a szakmájában van, kétféle reakciót vált ki: megrökönyödést és tiszteletet.","id":"20181018_pakoisztan_noi_autoszerelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44675eeb-55c7-46ee-b80a-8d1a4490a33e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9d8b7f-9208-4c72-885c-7a8d0a1be585","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_pakoisztan_noi_autoszerelo","timestamp":"2018. október. 18. 10:26","title":"Ő itt Uzma – az első női autószerelő Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Diplomatikus közleményben kérték a kormányt, hogy ne nélkülük döntsön a piac sorsáról. A lakásvásárlók, a lakást felújítók, az állam és a cégek is jól jártak azzal, hogy a lakástakarékokat eddig támogatta az állam - írta az érintett cégek szövetsége. ","shortLead":"Diplomatikus közleményben kérték a kormányt, hogy ne nélkülük döntsön a piac sorsáról. A lakásvásárlók, a lakást...","id":"20181017_Valaszoltak_a_lakastakarekok_a_kormanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d2d1b8-196a-4c76-852a-9ebb9c2b494c","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Valaszoltak_a_lakastakarekok_a_kormanynak","timestamp":"2018. október. 17. 20:01","title":"Válaszoltak a lakástakarékok a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kancellár hangsúlyozta: világossá kell tenni a különbséget az EU-tagság és az EU-val a közösségen kívüli partneri kapcsolat között.","shortLead":"A kancellár hangsúlyozta: világossá kell tenni a különbséget az EU-tagság és az EU-val a közösségen kívüli partneri...","id":"20181017_Merkel_van_esely_jo_es_tartos_Brexitmegallapodasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e1c74a-4b8a-4ba4-9754-3e2d88537b91","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Merkel_van_esely_jo_es_tartos_Brexitmegallapodasra","timestamp":"2018. október. 17. 14:05","title":"Merkel: Van esély jó és tartós Brexit-megállapodásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárthoz tartozó pártok vezetői Orbán Viktor kivételével előre támogatásáról biztosították Manfred Webert, aki az Európai Bizottság következő elnöke lenne. Később Rogán Antal azt mondta, ha csak az eddig ismert két jelölt közül lehet választani, akkor mégis Webert támogatná Orbán.","shortLead":"Az Európai Néppárthoz tartozó pártok vezetői Orbán Viktor kivételével előre támogatásáról biztosították Manfred Webert...","id":"20181018_Egyedul_Orban_nem_allt_ki_a_Neppart_csucsjeloltje_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c3e3f4-95e4-4bde-95ad-4f1405f17444","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Egyedul_Orban_nem_allt_ki_a_Neppart_csucsjeloltje_mellett","timestamp":"2018. október. 18. 05:30","title":"Egyedül Orbán nem állt ki a Néppárt csúcsjelöltje mellett, aztán mégis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862de303-e682-423a-91b3-b103cbb8fc3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Sokáig tartott a felújítás, mégis úgy adták át, hogy a perem alá nem fér be egy nagyobb busz, hiszen különben nem történt volna az, ami.","shortLead":"Sokáig tartott a felújítás, mégis úgy adták át, hogy a perem alá nem fér be egy nagyobb busz, hiszen különben nem...","id":"20181018_Nemreg_adtak_at_maris_ledaralta_egy_busz_az_egri_allomas_tetejet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=862de303-e682-423a-91b3-b103cbb8fc3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99aff2f-1ed0-480e-9956-b0c7f1cd29f6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181018_Nemreg_adtak_at_maris_ledaralta_egy_busz_az_egri_allomas_tetejet","timestamp":"2018. október. 18. 09:45","title":"Nemrég adták át, máris ledarálta egy busz az egri állomás tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hazafias szónoklatok után a költségvetésben, a Magyar Közlönyben és az oktatási rendszerben is megjelent az a militáns szellemiség, amely az Orbán-kormányt jellemzi. ","shortLead":"A hazafias szónoklatok után a költségvetésben, a Magyar Közlönyben és az oktatási rendszerben is megjelent...","id":"20181017_Fegyverkezik_az_Orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8249da-4040-41ff-b1d8-3fa1e59968e1","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Fegyverkezik_az_Orbankormany","timestamp":"2018. október. 17. 13:11","title":"Fegyverkezik az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d11f5f9-10ca-4d70-861c-9d2306c6be9b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az áldozat nem volt elég tapasztalt, mégis megengedték neki, hogy egyedül felszálljon.","shortLead":"Az áldozat nem volt elég tapasztalt, mégis megengedték neki, hogy egyedül felszálljon.","id":"20181018_Felmentettek_a_nyiregyhazi_repulos_oktatot_akinek_tanitvanya_lezuhant_es_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d11f5f9-10ca-4d70-861c-9d2306c6be9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b2a733-4cb4-4f59-abe3-d2bf68cd4751","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Felmentettek_a_nyiregyhazi_repulos_oktatot_akinek_tanitvanya_lezuhant_es_meghalt","timestamp":"2018. október. 18. 13:53","title":"Felmentették a nyíregyházi repülős oktatót, akinek tanítványa lezuhant és meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec6c32c-fe31-4821-8185-ff6bc8400544","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A döntés következtében a japán gyártók közül hamarosan már csak a Mazda árul majd Európában öngyulladós motorú típusokat.","shortLead":"A döntés következtében a japán gyártók közül hamarosan már csak a Mazda árul majd Európában öngyulladós motorú...","id":"20181017_dizelstop_a_suzuki_es_a_mitsubishi_is_leszamol_a_gazolajos_motorokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cec6c32c-fe31-4821-8185-ff6bc8400544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d82550-37b2-418b-a23b-cbc0fad3f53a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_dizelstop_a_suzuki_es_a_mitsubishi_is_leszamol_a_gazolajos_motorokkal","timestamp":"2018. október. 17. 14:21","title":"Dízelstop: a Suzuki és a Mitsubishi is leszámol a gázolajos motorokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]