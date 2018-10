Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c71f86f2-7c72-44f1-94c1-bd21fa2e4634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon az ilyen megtakarítással rendelkező fideszesek is medencére vagy szaunára költi a pénzt? Közben a Jobbik népszavazást kezdeményez lakáskassza-ügyben.","shortLead":"Vajon az ilyen megtakarítással rendelkező fideszesek is medencére vagy szaunára költi a pénzt? Közben a Jobbik...","id":"20181019_A_Momentum_kideritette_Nemeth_Szilardnak_is_van_lakaskasszamegtakaritasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c71f86f2-7c72-44f1-94c1-bd21fa2e4634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bac9d6-8361-48fa-989b-9af4b364fa3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_A_Momentum_kideritette_Nemeth_Szilardnak_is_van_lakaskasszamegtakaritasa","timestamp":"2018. október. 19. 12:12","title":"A Momentum kiderítette, Németh Szilárdnak is van lakáskassza-megtakarítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4518515-5919-4aeb-a2ae-05126098ba13","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A parlament üvegzseb oldalán jelent meg, hogy az ÁSZ október 15-én szerződést kötött a Szenczi Divizor Kft.-vel a testület gazdálkodásának felügyeletére 28,9 milliós értékben.","shortLead":"A parlament üvegzseb oldalán jelent meg, hogy az ÁSZ október 15-én szerződést kötött a Szenczi Divizor Kft.-vel...","id":"20181019_Akasztjak_a_hohert_uj_revizor_vizsgalja_az_Allami_Szamvevoszeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4518515-5919-4aeb-a2ae-05126098ba13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183ccc16-d30b-4aa3-90cb-f7a230a7a3de","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Akasztjak_a_hohert_uj_revizor_vizsgalja_az_Allami_Szamvevoszeket","timestamp":"2018. október. 19. 13:45","title":"Akasztják a hóhért: új revizor vizsgálja az Állami Számvevőszéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4fb917-7e13-413a-a1d6-e164fb1ba347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymásnak eresztették az Apple idei csúcsmobilját, valamint a Huawei a napokban bemutatott Mate-szériájának legújabb darabját, hogy fény derüljön a két mobil kamerája közti különbségekre. Mutatjuk, mi sült ki a tesztekből. ","shortLead":"Egymásnak eresztették az Apple idei csúcsmobilját, valamint a Huawei a napokban bemutatott Mate-szériájának legújabb...","id":"20181019_iphone_xs_max_huawei_p20_pro_kamerateszt_makrofelvetel_triplakamera_ejszakai_fotozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f4fb917-7e13-413a-a1d6-e164fb1ba347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8e4e29-72b5-4f52-8ddb-9f01fef3eca5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_iphone_xs_max_huawei_p20_pro_kamerateszt_makrofelvetel_triplakamera_ejszakai_fotozas","timestamp":"2018. október. 19. 17:37","title":"Itt a kamerateszt: a legjobb iPhone vagy a bivalyerős Mate 20 Pro lő szebb képet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34d3d83-4893-4505-9118-21d0821d7c29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben tíz minisztériumból hat nem foglalkoztat külön kommunikációs tanácsadókat és szakembereket, az erőforrásminisztériumban csak a miniszternek három beszédírója van, de még a kultúráért felelős államtitkár sem maga írja a szövegeit - derült ki az érintett tárcák hvg.hu adatigényléseire küldött válaszaiból. Az agárminiszter beszédeit a köz-, illetve kormánymédia két ismert alakja írja havi közel fél-fél millió forintért, miközben gyanúból az is bizonysággá erősödött, hogy az Emmi szándékosan packázik a \"nem baráti\" újságírókkal. ","shortLead":"Miközben tíz minisztériumból hat nem foglalkoztat külön kommunikációs tanácsadókat és szakembereket...","id":"20181019_Beszedirok_kommunikacios_tanacsadok_a_miniszteriumokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f34d3d83-4893-4505-9118-21d0821d7c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbab8242-7cb1-4cd4-a1a8-8c7d6e5708c3","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Beszedirok_kommunikacios_tanacsadok_a_miniszteriumokban","timestamp":"2018. október. 19. 11:21","title":"Három beszédírót tart Kásler Miklós, de azt nem tudhattuk meg, mennyiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c921fabc-50af-4b1a-9ec0-47345f7cb8dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jól érzi magát, csak az időjárás befolyásolja nagyon az egészségi állapotát.","shortLead":"Jól érzi magát, csak az időjárás befolyásolja nagyon az egészségi állapotát.","id":"20181019_Torocsik_Mari_nagy_valtozasra_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c921fabc-50af-4b1a-9ec0-47345f7cb8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e29c7e-3365-4283-91c8-7e4cc470f7f4","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Torocsik_Mari_nagy_valtozasra_keszul","timestamp":"2018. október. 19. 09:54","title":"Törőcsik Mari nagy változásra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bdde823-da6c-43d9-b1bb-7b776c5ac64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak pénteken kétszer figyelmeztették, ami már elég volt ahhoz, hogy bevigyék a rendőrök a férfit a Móricz Zsigmond körtérről. A lakók közül többen ismerték a régóta a kapualjban alvó hajléktalant, közülük, és a járókelők közül is volt, aki a védelmére kelt.","shortLead":"Csak pénteken kétszer figyelmeztették, ami már elég volt ahhoz, hogy bevigyék a rendőrök a férfit a Móricz Zsigmond...","id":"20181019_A_negyedik_hajlektalant_egy_kapualjbol_vittek_el_a_rendorok_tobben_a_vedelmere_keltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bdde823-da6c-43d9-b1bb-7b776c5ac64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b0eb33-2885-4aa3-9550-760b92648c27","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_A_negyedik_hajlektalant_egy_kapualjbol_vittek_el_a_rendorok_tobben_a_vedelmere_keltek","timestamp":"2018. október. 19. 17:48","title":"A negyedik hajléktalant egy kapualjból vitték el a rendőrök, többen a védelmére keltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921237b-3e7a-4996-b71a-ba48bd594ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181019_Orban_sem_harcolhat_mindig_most_massal_szerez_likeokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5921237b-3e7a-4996-b71a-ba48bd594ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37edfedd-7c55-4dc9-88e9-72d960066289","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Orban_sem_harcolhat_mindig_most_massal_szerez_likeokat","timestamp":"2018. október. 19. 09:38","title":"Orbán sem harcolhat mindig, most mással szerez népszerűséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22838105-ac62-44ea-b9b7-86ee9b0b549c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Duna alacsony vízállása felszínre hozta az egykori Óbudai Gázgyár szennyezett talajából a folyóba szivárgó mérgek kis csatornáit. A Greenpeace októberben mintákat vett a vízből. A mérési eredmények sokkolóak.","shortLead":"A Duna alacsony vízállása felszínre hozta az egykori Óbudai Gázgyár szennyezett talajából a folyóba szivárgó mérgek kis...","id":"20181019_Rakkelto_mereg_szivarog_a_Dunaba_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22838105-ac62-44ea-b9b7-86ee9b0b549c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bedddc-3407-4422-b765-1287968cd08a","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Rakkelto_mereg_szivarog_a_Dunaba_Budapesten","timestamp":"2018. október. 19. 08:32","title":"Rákkeltő méreg szivárog a Dunába Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]