Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"907d99fa-9793-4972-b0b9-b1923ddda53f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181019_Uldogel_a_no_amikor_ket_majom_az_olebe_toppan_es_szexelni_kezd_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907d99fa-9793-4972-b0b9-b1923ddda53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835b4f42-b1f0-4e2f-a807-bc5cc43b3467","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Uldogel_a_no_amikor_ket_majom_az_olebe_toppan_es_szexelni_kezd_video","timestamp":"2018. október. 19. 11:27","title":"Üldögél a nő, amikor két majom az ölébe toppan és szexelni kezd (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa az illiberális demokrácia kapcsán üzent a magyaroknak is: le kellene kicsit nyugodni.","shortLead":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa az illiberális demokrácia kapcsán üzent a magyaroknak is: le...","id":"20181019_Fukuyama_A_szocializmusnak_vissza_kellene_jonnie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08796d2-adb8-4f24-b438-919ca3f6bccd","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Fukuyama_A_szocializmusnak_vissza_kellene_jonnie","timestamp":"2018. október. 19. 08:45","title":"Fukuyama: A szocializmusnak vissza kellene jönnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A műanyag poharak, tányérok, evőeszközök és szívószálak mellett a léggömböket tartó nyelet is eltüntetnék. ","shortLead":"A műanyag poharak, tányérok, evőeszközök és szívószálak mellett a léggömböket tartó nyelet is eltüntetnék. ","id":"20181019_Ket_ev_es_az_olaszok_betiltanak_szinte_az_osszes_eldobhato_muanyagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615e30c2-8b98-41bc-8e66-ff8f1ce535e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181019_Ket_ev_es_az_olaszok_betiltanak_szinte_az_osszes_eldobhato_muanyagot","timestamp":"2018. október. 19. 17:19","title":"Két év, és az olaszok betiltanák szinte az összes eldobható műanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed46fde-70a5-4821-bdcb-9845d28be5ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Százalékosan is kimutatható, hogy mennyivel több a baleset a könnyűdrog engedélyezését követően. ","shortLead":"Százalékosan is kimutatható, hogy mennyivel több a baleset a könnyűdrog engedélyezését követően. ","id":"20181019_a_legalizalt_marihuana_miatt_no_az_autos_balesetek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed46fde-70a5-4821-bdcb-9845d28be5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0348bf8-a068-4d16-ad1b-db833eb703e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_a_legalizalt_marihuana_miatt_no_az_autos_balesetek_szama","timestamp":"2018. október. 19. 08:51","title":"A marihuána legalizálása miatt nő az autós balesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt október 15-én 0 órától 18-án 24 óráig országszerte 133 esetben alkalmazott helyszíni figyelmeztetést. Emellett volt 3 szabálysértési előkészítő eljárás.","shortLead":"A rendőrség az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt október 15-én 0 órától 18-án 24...","id":"20181019_Orizetbe_vettek_a_harmadik_hajlektalant_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b068aa19-bc8b-4ff7-a88a-0a480c37b42b","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Orizetbe_vettek_a_harmadik_hajlektalant_a_rendorok","timestamp":"2018. október. 19. 11:55","title":"Őrizetbe vették a harmadik hajléktalant a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapról hónapra rugalmasan képes igazodni az ügyfelek igényeihez – ezt ígéri új, Telenor Blue+ néven bevezetett tarifacsaládjáról a szolgáltató.","shortLead":"Hónapról hónapra rugalmasan képes igazodni az ügyfelek igényeihez – ezt ígéri új, Telenor Blue+ néven bevezetett...","id":"20181018_telenor_blue_tarifak_uj_dijcsomagok_mobil_adatjegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312e3abe-6923-46c2-82b5-00ba2af7a72d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_telenor_blue_tarifak_uj_dijcsomagok_mobil_adatjegy","timestamp":"2018. október. 18. 17:03","title":"Új díjcsomagok vannak a Telenornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42a039f-35f7-4471-8b22-5d31c111f853","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A most 7 millió új előfizetővel 137 milliósra dagadt nézőtábor ellenére a cash flow 3 milliárd dolláros mínuszban lesz idén.","shortLead":"A most 7 millió új előfizetővel 137 milliósra dagadt nézőtábor ellenére a cash flow 3 milliárd dolláros mínuszban lesz...","id":"20181019_Utoljara_arulta_el_a_Netflix_pontosan_hany_uj_elofizetot_szereztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42a039f-35f7-4471-8b22-5d31c111f853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b577aa-2c6d-4556-85cb-68292f83f887","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Utoljara_arulta_el_a_Netflix_pontosan_hany_uj_elofizetot_szereztek","timestamp":"2018. október. 19. 11:59","title":"Utoljára árulta el a Netflix, pontosan hány új előfizetőt szereztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google is lehetőséget kínál arra, hogy letölthessük adatainkat. Mutatjuk a biztonsági másolat készítéséhez vagy archiváláshoz egyszerűen használható módszert.","shortLead":"A Google is lehetőséget kínál arra, hogy letölthessük adatainkat. Mutatjuk a biztonsági másolat készítéséhez vagy...","id":"20181019_gmail_levelek_letoltese_hogyan_osszes_email_lementese_cimke_szures_takeout","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406dcc5f-bbe7-47df-a9a8-5acf6eded96d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_gmail_levelek_letoltese_hogyan_osszes_email_lementese_cimke_szures_takeout","timestamp":"2018. október. 19. 11:03","title":"Ez jól jöhet: így töltheti le a számítógépére a Gmailről az összes eddigi e-mailjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]