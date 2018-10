Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-budai Tankerületi Központ visszautasítja az igazgató levelében foglaltakat, szerintük minden jól működik. ","shortLead":"A Dél-budai Tankerületi Központ visszautasítja az igazgató levelében foglaltakat, szerintük minden jól működik. ","id":"20181019_Valaszolt_a_Klebelsberg_Kozpont_a_siralmas_allapotoko_miatt_felmondo_igazgatonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7180076c-6ea1-4a85-9e30-c058f9be06a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Valaszolt_a_Klebelsberg_Kozpont_a_siralmas_allapotoko_miatt_felmondo_igazgatonak","timestamp":"2018. október. 19. 16:48","title":"Válaszolt a Klebelsberg Központ a siralmas állapotok miatt felmondó igazgatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dühös Twitter-üzenetben értekezett erről az amerikai elnök. ","shortLead":"Dühös Twitter-üzenetben értekezett erről az amerikai elnök. ","id":"20181018_Trump_a_hadsereggel_zaratna_le_a_mexikoi_hatart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b51cc5-ecff-4bab-b512-834c8baee718","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Trump_a_hadsereggel_zaratna_le_a_mexikoi_hatart","timestamp":"2018. október. 18. 20:28","title":"Trump a hadsereggel záratná le a mexikói határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt maga a BKK közölte. ","shortLead":"Ezt maga a BKK közölte. ","id":"20181019_Ujabb_csuszas_jon_csak_jovo_tavasszal_lesz_kesz_a_3as_metro_eszaki_szakasza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb7c624-d2ff-4a0a-b2ce-9b15401d2e40","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Ujabb_csuszas_jon_csak_jovo_tavasszal_lesz_kesz_a_3as_metro_eszaki_szakasza","timestamp":"2018. október. 19. 09:46","title":"Újabb csúszás jön, csak jövő tavasszal lesz kész a 3-as metró északi szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368b135e-b354-4ac8-8101-455bd9d56c86","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nincs internet, megszakad a kapcsolat, nem érkezik meg a kód, nem illeszkednek a szoftverek – ezek a problémák fordulnak elő a legtöbbször az e-recept felírásakor. Egy éve vezették be az elektronikus egészségügyi szolgáltatást, de a használata sokszor gondot okoz még. Az ország keleti felében például több olyan régió is van, ahol sem az orvosok, sem pedig a betegek nincsenek meg papírrecept nélkül. Az ÁEEK reakciója a hibákra: a fejlsztések folytatódnak, a hibák nagy része pedig a helyi, háziorvosi vagy gyógyszerészi rendszerekből fakadnak. ","shortLead":"Nincs internet, megszakad a kapcsolat, nem érkezik meg a kód, nem illeszkednek a szoftverek – ezek a problémák...","id":"20181019_Receptek_viharfelhoben__kaoszra_leltunk_az_eegeszsegugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=368b135e-b354-4ac8-8101-455bd9d56c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c364e7b-b4cc-479e-a7b0-912e6599fe08","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Receptek_viharfelhoben__kaoszra_leltunk_az_eegeszsegugyben","timestamp":"2018. október. 19. 14:00","title":"Receptek viharfelhőben – káoszra leltünk az e-egészségügyben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor örökbe fogadott egy kisorrszarvút a nyíregyházi állatkertben, Facebook-követőitől kéri, hogy adjanak neki nevet. Szerencse, hogy nincs most fontosabb probléma az országban.","shortLead":"Orbán Viktor örökbe fogadott egy kisorrszarvút a nyíregyházi állatkertben, Facebook-követőitől kéri, hogy adjanak neki...","id":"20181019_Mikozben_sorra_viszik_targyalasra_a_hajlektalanokat_Orban_Viktor_egy_orrszarvu_neverol_inditott_szavazast_a_Facebookon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c2b2da-a201-41a2-8428-cb9c892983c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Mikozben_sorra_viszik_targyalasra_a_hajlektalanokat_Orban_Viktor_egy_orrszarvu_neverol_inditott_szavazast_a_Facebookon","timestamp":"2018. október. 19. 16:03","title":"Míg sorra viszik tárgyalásra a hajléktalanokat, Orbán egy orrszarvú nevéről szavaztat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b29e3e-0505-4087-9166-f38dce5dbeb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akcióba lendülhetett Kásler Miklós, mielőbb szétválasztaná a magán- és az állami egészségügyet. ","shortLead":"Akcióba lendülhetett Kásler Miklós, mielőbb szétválasztaná a magán- és az állami egészségügyet. ","id":"20181019_Kiszivargott_egy_terv_megszunhetnek_a_fizetos_szolgaltatasok_a_korhazakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2b29e3e-0505-4087-9166-f38dce5dbeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e9d71b-35a6-41c0-af95-65e94f7d018e","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Kiszivargott_egy_terv_megszunhetnek_a_fizetos_szolgaltatasok_a_korhazakban","timestamp":"2018. október. 19. 07:17","title":"Kiszivárgott egy terv: megszűnhetnek a fizetős szolgáltatások a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c921fabc-50af-4b1a-9ec0-47345f7cb8dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jól érzi magát, csak az időjárás befolyásolja nagyon az egészségi állapotát.","shortLead":"Jól érzi magát, csak az időjárás befolyásolja nagyon az egészségi állapotát.","id":"20181019_Torocsik_Mari_nagy_valtozasra_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c921fabc-50af-4b1a-9ec0-47345f7cb8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e29c7e-3365-4283-91c8-7e4cc470f7f4","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Torocsik_Mari_nagy_valtozasra_keszul","timestamp":"2018. október. 19. 09:54","title":"Törőcsik Mari nagy változásra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218da222-52d0-4c17-8484-f1de7d75d20e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"10 éve indult el a hazai könnyűzenei színtéren a dalszerző-énekesnő, Odett. Ismerhetjük a rádiókból, láthattuk fesztiválokon, vagy épp az eurovíziós dalválogató műsorban. Most pályafutása első 10 évének dalait adta ki összegyűjtve, új formában. A különleges válogatáslemez először itt hallható.","shortLead":"10 éve indult el a hazai könnyűzenei színtéren a dalszerző-énekesnő, Odett. Ismerhetjük a rádiókból, láthattuk...","id":"20181019_Albumpremier_Odett_10_jubileumi_lemez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=218da222-52d0-4c17-8484-f1de7d75d20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7e1bf7-e6a2-49b5-a3b3-e2a754aade41","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Albumpremier_Odett_10_jubileumi_lemez","timestamp":"2018. október. 19. 11:35","title":"Albumpremier: Hallgassa meg Odett különleges jubileumi lemezét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]