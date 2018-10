Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A tényeket nem ismerni, hanem érezni kell – így tartják azok a populista, nacionalista erők, amelyek Európa-szerte a jövő májusi EP-választásokra készülnek. Ha a nyilvánosságot uralni tudják a témáikkal, akkor nyert ügyük van, ehhez azonban saját kommunikációs csatornák kiépítésére van szükségük. Az elmúlt hetekben öt másik európai szerkesztőséggel együtt a HVG is igyekezett utánajárni, hogyan igyekszik felülírni a valóságot az illiberális média. Mint kiderült, ezt a betegséget Magyarországon kívül is ismerik, legfeljebb itthon lényegesen előrehaladottabb stádiumban jár. ","shortLead":"A tényeket nem ismerni, hanem érezni kell – így tartják azok a populista, nacionalista erők, amelyek Európa-szerte...","id":"20181020_Ossztuz_a_kritikus_mediara_het_lepes_amelyben_a_fasoszfera_elpusztitja_a_sajtot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9f93ee-0706-46d1-a2f3-6b9869d66951","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Ossztuz_a_kritikus_mediara_het_lepes_amelyben_a_fasoszfera_elpusztitja_a_sajtot","timestamp":"2018. október. 20. 07:00","title":"Össztűz a kritikus médiára: hét lépés, amelyben a fasoszféra elpusztítja a sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f35d53d-5d9b-4516-9703-18bf232978d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fennállna a bűnismétlés vagy a szökés veszélye, ezért meghosszabbították a szeptemberben Badacsonyban halálra vert borász két feltételezett gyilkosának előzetes letartóztatását.","shortLead":"Fennállna a bűnismétlés vagy a szökés veszélye, ezért meghosszabbították a szeptemberben Badacsonyban halálra vert...","id":"20181018_Letartoztatasban_marad_a_badacsonyi_borasz_gyilkosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f35d53d-5d9b-4516-9703-18bf232978d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351e6d4f-1ef7-443a-8a9d-4b21eba70ffc","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Letartoztatasban_marad_a_badacsonyi_borasz_gyilkosa","timestamp":"2018. október. 18. 10:42","title":"Letartóztatásban marad a badacsonyi borász gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28ec05-5202-4f6c-89c7-42bae83251a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Költenék inkább rájuk a pénzt.","shortLead":"Költenék inkább rájuk a pénzt.","id":"20181019_Helsinki_Botranyosan_draga_a_hajlektalanok_vegzalasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee28ec05-5202-4f6c-89c7-42bae83251a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bba8459-c5ea-40ea-80b3-8f57febd8e37","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Helsinki_Botranyosan_draga_a_hajlektalanok_vegzalasa","timestamp":"2018. október. 19. 10:20","title":"Helsinki: \"Botrányosan drága a hajléktalanok vegzálása\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cfd54d-dd99-4203-9c21-dc84233d8fac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jessikka Aroról azután kezdtek lejárató cikkeket írni, hogy publikálta a Finnországban tevékenykedő orosz trollgyárak működéséről szóló interjúit. A propagandaoldal később már a nő adatait is közzétette az interneten.","shortLead":"Jessikka Aroról azután kezdtek lejárató cikkeket írni, hogy publikálta a Finnországban tevékenykedő orosz trollgyárak...","id":"20181018_22_honap_bortont_kapott_a_finn_tenyfeltaro_ujsagirot_ragalmazo_orosz_propagandaoldal_alapitoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43cfd54d-dd99-4203-9c21-dc84233d8fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe8f7fd-c0c7-488a-8b83-64dcec1980dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_22_honap_bortont_kapott_a_finn_tenyfeltaro_ujsagirot_ragalmazo_orosz_propagandaoldal_alapitoja","timestamp":"2018. október. 18. 19:05","title":"22 hónap börtönt kapott a finn tényfeltáró újságírót rágalmazó orosz propagandaoldal alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac7b36f-df8d-473e-be68-82a79e602333","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elnöki közleményt írtak Fluor Tomiék.



","shortLead":"Elnöki közleményt írtak Fluor Tomiék.



","id":"20181019_Wellhello_a_tagok_tavozasarol_A_hir_igaz_aggodni_viszont_nem_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ac7b36f-df8d-473e-be68-82a79e602333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abd2ee4-9f9a-4d5e-9e70-1193110c4a85","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Wellhello_a_tagok_tavozasarol_A_hir_igaz_aggodni_viszont_nem_kell","timestamp":"2018. október. 19. 09:04","title":"A Wellhello a tagok távozásáról: A hír igaz, aggódni viszont nem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42701cbb-e98a-457f-bf0e-61c151bcd786","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy friss tanulmány szerint az autóiparban 2030-ra teljesen átalakulhat a munkaerőpiac, felgyorsulnak a fejlesztések és a személyautók is komoly változáson mennek keresztül.","shortLead":"Egy friss tanulmány szerint az autóiparban 2030-ra teljesen átalakulhat a munkaerőpiac, felgyorsulnak a fejlesztések és...","id":"20181018_sokan_elveszitik_allasukat_az_autoiparban_masok_viszont_orulhetnek_automatizalas_kozossegi_kozlekedes_munkaero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42701cbb-e98a-457f-bf0e-61c151bcd786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d2dbc2-fa33-44a8-9fab-5c83b9731f41","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_sokan_elveszitik_allasukat_az_autoiparban_masok_viszont_orulhetnek_automatizalas_kozossegi_kozlekedes_munkaero","timestamp":"2018. október. 18. 11:21","title":"Sokan elveszítik állásukat az autóiparban, mások viszont örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c45829-686c-40f5-b0d7-67bb1185d2cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több divatmárka körül végül a Montblanc-é lett az elsőség: legújabb okosórájába először került Qualcomm Snapdragon Wear 3100 lapkakészlet.","shortLead":"Több divatmárka körül végül a Montblanc-é lett az elsőség: legújabb okosórájába először került Qualcomm Snapdragon Wear...","id":"20181019_montblanc_summit_2_a_vilag_elso_okosoraja_snapdragon3100_wearrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c45829-686c-40f5-b0d7-67bb1185d2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9807f2b-cde6-48c1-99f1-3849a0f1fd46","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_montblanc_summit_2_a_vilag_elso_okosoraja_snapdragon3100_wearrel","timestamp":"2018. október. 19. 10:03","title":"1 GB-os a RAM, 8 GB a tárhely, mégis 300 ezret kérnek ezért az óráért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes bejegyzést tettek közzé a philadelphiai rendőrök Twitter-oldalán a héten történt nagy YouTube-leállással kapcsolatban. És valószínűleg nem véletlenül.","shortLead":"Érdekes bejegyzést tettek közzé a philadelphiai rendőrök Twitter-oldalán a héten történt nagy YouTube-leállással...","id":"20181018_youtube_leallas_philadelphiai_rendorseg_911_segelyhivo_segelyhivas_miert_nincs_youtube_nem_megy_a_youtube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4022278b-8390-4cfe-b52e-5a9de009cf3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_youtube_leallas_philadelphiai_rendorseg_911_segelyhivo_segelyhivas_miert_nincs_youtube_nem_megy_a_youtube","timestamp":"2018. október. 18. 17:35","title":"Annyira rosszul érintett valakit a nagy YouTube-leállás, hogy riasztotta a rendőrséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]