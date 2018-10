Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4357701-6c6e-4654-97d0-7e8bfa14abd8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A robbanótestek a lakosságra nem veszélyesek, tájékoztatnak majd, mielőtt kiemelik őket.","shortLead":"A robbanótestek a lakosságra nem veszélyesek, tájékoztatnak majd, mielőtt kiemelik őket.","id":"20181019_Ket_feltonnas_bombat_talaltak_a_Duna_budafoki_szakaszan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4357701-6c6e-4654-97d0-7e8bfa14abd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f069579-4f81-4f4d-9c4f-aa49d8c3a80a","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Ket_feltonnas_bombat_talaltak_a_Duna_budafoki_szakaszan","timestamp":"2018. október. 19. 16:56","title":"Két féltonnás bombát találtak a Duna budafoki szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6131a726-d44e-4d0d-81d9-d093bd162237","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Manchild és a 7 Seconds előadója most először koncertezik Magyarországon.","shortLead":"A Manchild és a 7 Seconds előadója most először koncertezik Magyarországon.","id":"20181020_Budapesten_lep_fel_Neneh_Cherry","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6131a726-d44e-4d0d-81d9-d093bd162237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b44453c-808f-4d6e-9141-cc4ad4180795","keywords":null,"link":"/kultura/20181020_Budapesten_lep_fel_Neneh_Cherry","timestamp":"2018. október. 20. 17:30","title":"Budapesten lép fel Neneh Cherry","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265208df-dae5-4783-a4b6-967b9dac1815","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Meghajtottuk a végletek olasz autóját, a méretre nagyon kicsi, de vezetési élmény tekintetében hatalmas Abarth 695-öt. Ráadásul egy olyan nyitható tetős példányt, amit egy jachtkészítő cég nemesített. ","shortLead":"Meghajtottuk a végletek olasz autóját, a méretre nagyon kicsi, de vezetési élmény tekintetében hatalmas Abarth 695-öt...","id":"20181021_skorpiocsipes_teszten_a_legkulonlegesebb_kis_abarth_fiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=265208df-dae5-4783-a4b6-967b9dac1815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d25a226-287c-4d72-ae12-e7b5787b6535","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_skorpiocsipes_teszten_a_legkulonlegesebb_kis_abarth_fiat","timestamp":"2018. október. 21. 12:30","title":"Skorpiócsípés: teszten a legkülönlegesebb kis Abarth Fiat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor örökbe fogadott egy kisorrszarvút a nyíregyházi állatkertben, Facebook-követőitől kéri, hogy adjanak neki nevet. Szerencse, hogy nincs most fontosabb probléma az országban.","shortLead":"Orbán Viktor örökbe fogadott egy kisorrszarvút a nyíregyházi állatkertben, Facebook-követőitől kéri, hogy adjanak neki...","id":"20181019_Mikozben_sorra_viszik_targyalasra_a_hajlektalanokat_Orban_Viktor_egy_orrszarvu_neverol_inditott_szavazast_a_Facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c2b2da-a201-41a2-8428-cb9c892983c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Mikozben_sorra_viszik_targyalasra_a_hajlektalanokat_Orban_Viktor_egy_orrszarvu_neverol_inditott_szavazast_a_Facebookon","timestamp":"2018. október. 19. 16:03","title":"Míg sorra viszik tárgyalásra a hajléktalanokat, Orbán egy orrszarvú nevéről szavaztat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan október utolsó napján lesz ismételten üzemkész ","shortLead":"Várhatóan október utolsó napján lesz ismételten üzemkész ","id":"20181021_Meghibasodas_miatt_leall_Paks_2_blokkja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaefcf50-14fe-4a99-94a5-165a2206e647","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181021_Meghibasodas_miatt_leall_Paks_2_blokkja","timestamp":"2018. október. 21. 12:22","title":"Meghibásodás miatt leáll Paks 2. blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"Nagy Gábor","category":"kkv","description":"Hatalmas vagyonnövekedésével messze a világ leggazdagabb emberévé vált Jeff Bezos, akit a nevével egybeforrt Amazon részvényének szárnyalása emelt a magasba.","shortLead":"Hatalmas vagyonnövekedésével messze a világ leggazdagabb emberévé vált Jeff Bezos, akit a nevével egybeforrt Amazon...","id":"201837__jeff_bezos_aleggazdagabb__amazonpalya__uralmok__hatartalanul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a8d607-8c3c-41ac-967d-eb555daf67b0","keywords":null,"link":"/kkv/201837__jeff_bezos_aleggazdagabb__amazonpalya__uralmok__hatartalanul","timestamp":"2018. október. 20. 18:00","title":"Egyetlen fotó tökéletesen megmutatja a világ leggazdagabb emberének átalakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két évet nyernek a tulajdonosok.","shortLead":"Két évet nyernek a tulajdonosok.","id":"20181019_Nem_kell_rohanni_a_kutak_bejelentesevel_valtozik_a_hatarido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7d2dcb-3273-4d40-bc90-c787ee581816","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Nem_kell_rohanni_a_kutak_bejelentesevel_valtozik_a_hatarido","timestamp":"2018. október. 19. 17:20","title":"Nem kell rohanni a kutak bejelentésével, változik a határidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c8bb55-361f-4b3a-88a5-a55b8e9f23f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A találó nevű ZeroVision 45 másodperc alatt nullára csökkenti a látótávolságot, a \"füst\" pedig 45 perc alatt nyomtalanul eltűnik.","shortLead":"A találó nevű ZeroVision 45 másodperc alatt nullára csökkenti a látótávolságot, a \"füst\" pedig 45 perc alatt...","id":"20181019_verisure_zerovision_riaszto_fustgep_betoro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68c8bb55-361f-4b3a-88a5-a55b8e9f23f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4476404c-a534-405d-81a6-42f0444133e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_verisure_zerovision_riaszto_fustgep_betoro","timestamp":"2018. október. 19. 17:03","title":"Reszkessetek, betörők: szó szerint kifüstöli a házból a tolvajokat egy új kütyü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]