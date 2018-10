Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theresa May azt mondta, a Brexit-tervezet 95 százalékban kész.","shortLead":"Theresa May azt mondta, a Brexit-tervezet 95 százalékban kész.","id":"20181022_theresa_may_brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a201bf4-ee42-4b8b-a731-4c9221b3e2ec","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_theresa_may_brexit","timestamp":"2018. október. 22. 20:18","title":"Brexit: már csak az ír-északír határkérdésre nincs válasz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazás miatt a megtámadott életveszélyes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A bántalmazás miatt a megtámadott életveszélyes sérüléseket szenvedett.","id":"20181022_baseballuto_miskolc_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5b425e-0689-4218-981b-3fd3ca34b415","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_baseballuto_miskolc_tamadas","timestamp":"2018. október. 22. 15:26","title":"Baseballütőkkel vertek félholtra egy embert Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Nem lehet öt évre automatikusan eltiltani a kényszertörléssel megszűnő cégek vezetőit e tisztségtől – mondta ki az Alkotmánybíróság.","shortLead":"Nem lehet öt évre automatikusan eltiltani a kényszertörléssel megszűnő cégek vezetőit e tisztségtől – mondta ki...","id":"201842__kenyszertorles__torvenytelen_eltiltas__serelemdij__vesztes_nyertesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb83bca-a46c-489d-991b-ef9c1b81e795","keywords":null,"link":"/kkv/201842__kenyszertorles__torvenytelen_eltiltas__serelemdij__vesztes_nyertesek","timestamp":"2018. október. 22. 12:00","title":"A jóhiszemű és a simlis cégvezetőkön is segít az Alkotmánybíróság döntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e80eb62-8dde-4060-9177-e2b2e4b9b166","c_author":"Szél Dávid","category":"elet","description":"Bevétel, kiadás, vagyon, főkönyv, bevallás, mérleg, csőd: könyveléstechnikai kifejezések, amelyek közül néhányat átemelt magának a pár- és a családterápia is. Nem véletlenül. A „családi főkönyv” fogalma viszont még messze nem épült be annyira a köztudatba, mint amekkora jelentősége van. Vagy lenne, ha egyáltalán tudnánk a létezéséről.","shortLead":"Bevétel, kiadás, vagyon, főkönyv, bevallás, mérleg, csőd: könyveléstechnikai kifejezések, amelyek közül néhányat...","id":"20181022_Mentse_meg_a_csaladjat_az_erzelmi_csodtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e80eb62-8dde-4060-9177-e2b2e4b9b166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f379d6d-dd3c-455d-9b93-0edfbe312baf","keywords":null,"link":"/elet/20181022_Mentse_meg_a_csaladjat_az_erzelmi_csodtol","timestamp":"2018. október. 22. 18:00","title":"Mentse meg a családját az érzelmi csődtől!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a6377-0bc9-42c8-906d-7e0be21b4e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Kósa Lajos át akarja világíani, akkor tegye már meg Orbán Viktorral is, mondta az MTI-nek Demeter Márta LMP-s társelnök, és egyéb kényes ügyekben is lenne pár ötlete.\r

","shortLead":"Ha Kósa Lajos át akarja világíani, akkor tegye már meg Orbán Viktorral is, mondta az MTI-nek Demeter Márta LMP-s...","id":"20181021_Demeter_ha_Kosa_at_akar_vilagitani_Orbanrol_se_feledkezzen_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=310a6377-0bc9-42c8-906d-7e0be21b4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf0b901-30dd-493b-b811-0b43c8630444","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Demeter_ha_Kosa_at_akar_vilagitani_Orbanrol_se_feledkezzen_meg","timestamp":"2018. október. 21. 15:02","title":"Demeter: ha Kósa át akar világítani, Orbánról se feledkezzen meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824a6b0a-9c0a-4d0e-93dd-3fe7539e5a6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levélbombára a milliárdos egy alkalmazottja talált rá. A szerkezet nem lépett működésbe.","shortLead":"A levélbombára a milliárdos egy alkalmazottja talált rá. A szerkezet nem lépett működésbe.","id":"20181023_soros_gyorgy_postai_csomag_kuldemeny_bomba_levelbomba_fbi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=824a6b0a-9c0a-4d0e-93dd-3fe7539e5a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cb28cf-6214-49e7-9316-9ff0a4e60195","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_soros_gyorgy_postai_csomag_kuldemeny_bomba_levelbomba_fbi","timestamp":"2018. október. 23. 08:34","title":"Postai csomagba rejtett bombát küldtek Soros Györgynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bf55d7-52fc-4446-b158-675fe9d19b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összes közszauna egy térképen.","shortLead":"Az összes közszauna egy térképen.","id":"20181021_Ime_a_leghasznosabb_terkep_ha_Finnorszagba_menne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72bf55d7-52fc-4446-b158-675fe9d19b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c77f4543-bc67-4543-a777-7201252b5731","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_Ime_a_leghasznosabb_terkep_ha_Finnorszagba_menne","timestamp":"2018. október. 21. 21:20","title":"Íme, a leghasznosabb térkép, ha Finnországba menne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc tévéjében szólalt fel a Kossuth-díjas dalszerző.","shortLead":"Mészáros Lőrinc tévéjében szólalt fel a Kossuth-díjas dalszerző.","id":"20181023_Akos_szerint_liberalis_velemenyterror_van_o_is_erzi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f363ef0e-95d9-4f38-8ef0-cf2f52ef042e","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Akos_szerint_liberalis_velemenyterror_van_o_is_erzi","timestamp":"2018. október. 23. 14:08","title":"Ákos szerint liberális véleményterror van, ő is érzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]