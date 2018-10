Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c6f8d68-41f4-4ccc-8dda-a926d3efc251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már kétszer megműtötték, harmadszor is meg kell.","shortLead":"Már kétszer megműtötték, harmadszor is meg kell.","id":"20181024_Meg_egyszer_meg_kell_muteni_a_Cegleden_megeroszakolt_kislanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f8d68-41f4-4ccc-8dda-a926d3efc251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a6de6e-72ac-4709-93a6-fa5ce4629e6f","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Meg_egyszer_meg_kell_muteni_a_Cegleden_megeroszakolt_kislanyt","timestamp":"2018. október. 24. 13:40","title":"Még egyszer meg kell műteni a Cegléden megerőszakolt kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfeafb3b-8018-43e4-84c5-533a0047740a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó ugródeszka a Fidelitas azoknak, akik a jövőjüket és a karrierjüket akarják bebiztosítani. A pártok ifjúsági szervezetei kerültek Fókuszba ezen a héten a HVG-ben.","shortLead":"Jó ugródeszka a Fidelitas azoknak, akik a jövőjüket és a karrierjüket akarják bebiztosítani. A pártok ifjúsági...","id":"20181024_Ha_felnovok_roganantal_leszek__karrierlehetosegek_a_Fidelitasnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfeafb3b-8018-43e4-84c5-533a0047740a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e452c18-238e-4091-9a9d-b1abdfc01316","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Ha_felnovok_roganantal_leszek__karrierlehetosegek_a_Fidelitasnal","timestamp":"2018. október. 24. 12:21","title":"Ha felnövök, Rogán Antal leszek – karrierutak a Fidelitasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3ac251-bc55-4a51-a612-2a40438358d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hűséges orosz vevőkör biztosan díjazni fogja az egyébként kissé giccsesnek tűnő ötletet.","shortLead":"A hűséges orosz vevőkör biztosan díjazni fogja az egyébként kissé giccsesnek tűnő ötletet.","id":"20181024_faberge_rolls_royce","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f3ac251-bc55-4a51-a612-2a40438358d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c23d334-c2c9-4c06-8d8c-859beae3b2fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_faberge_rolls_royce","timestamp":"2018. október. 24. 09:36","title":"A Rolls-Royce-nál tényleg elgurult valami: Fabergé tojásba bújt az emblémájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közleményben még ott volt az intézmény neve, az erről szóló hírben már nem. ","shortLead":"A közleményben még ott volt az intézmény neve, az erről szóló hírben már nem. ","id":"20181023_Kiradirozta_az_MTI_a_CEUt_a_halozatkutatok_sikererol_szolo_hirbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f80ea6-065f-49ec-bfda-5c5442ef2d20","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Kiradirozta_az_MTI_a_CEUt_a_halozatkutatok_sikererol_szolo_hirbol","timestamp":"2018. október. 23. 09:17","title":"Kiradírozta az MTI a CEU-t a hálózatkutatók sikeréről szóló hírből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6181d1-6e90-494a-9d9c-0d67b14ecf76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Dyson nevét legtöbben háztartási gépeiről ismerhetik. Az elektromosságot új terveik értelmében sem hagyják el, de jóval nagyobb masináknál is alkalmazhatják.","shortLead":"A brit Dyson nevét legtöbben háztartási gépeiről ismerhetik. Az elektromosságot új terveik értelmében sem hagyják el...","id":"20181024_dyson_elektromos_auto_gyar_szingapur_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff6181d1-6e90-494a-9d9c-0d67b14ecf76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbf3a04-76d6-4faf-8902-5a331363bd1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_dyson_elektromos_auto_gyar_szingapur_2020","timestamp":"2018. október. 24. 08:03","title":"Eddig porszívót gyártottak, most már rámennének az autókra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d39e96-7d70-4ff8-999b-4514b460a1bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanútlan vevők elutalták a vételárat, de semmit nem kaptak cserébe.","shortLead":"A gyanútlan vevők elutalták a vételárat, de semmit nem kaptak cserébe.","id":"20181024_Kamu_traktorokkal_es_mutragyaval_uzleteltek_az_interneten_a_sarvari_csalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7d39e96-7d70-4ff8-999b-4514b460a1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671d0215-6cc1-480d-96c5-f23a64840548","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Kamu_traktorokkal_es_mutragyaval_uzleteltek_az_interneten_a_sarvari_csalok","timestamp":"2018. október. 24. 09:02","title":"Nem létező traktorokkal és műtrágyával üzleteltek az interneten a sárvári csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5650e583-61d6-408a-bfda-58ee0ef75001","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"62 évvel ezelőtt még nem Photoshoppal megszépített fotók és CO2 kibocsátási adatok uralták az autógyártók hirdetéseit.","shortLead":"62 évvel ezelőtt még nem Photoshoppal megszépített fotók és CO2 kibocsátási adatok uralták az autógyártók hirdetéseit.","id":"20181023_idoutazas_ilyenek_voltak_az_autoreklamok_1956ban_oldtimer_veteran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5650e583-61d6-408a-bfda-58ee0ef75001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39600de-5fbc-468a-99a7-ac4687f6fc29","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_idoutazas_ilyenek_voltak_az_autoreklamok_1956ban_oldtimer_veteran","timestamp":"2018. október. 23. 08:21","title":"Időutazás: ilyenek voltak az autóreklámok 1956-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd547af-6e46-4843-9d31-ee8515a49312","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az X-Faktor zsűritagja Michael Kors reklámjába segített be.","shortLead":"Az X-Faktor zsűritagja Michael Kors reklámjába segített be.","id":"20181024_ByeAlexdal_szol_a_vilag_egyik_legnagyobb_divatcegenek_reklamja_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abd547af-6e46-4843-9d31-ee8515a49312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1d35f9-8f26-4add-9fd9-74ef66dd7711","keywords":null,"link":"/elet/20181024_ByeAlexdal_szol_a_vilag_egyik_legnagyobb_divatcegenek_reklamja_alatt","timestamp":"2018. október. 24. 09:35","title":"ByeAlex-dal szól a világ egyik legnagyobb divatcégének reklámja alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]