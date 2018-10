Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alexander Soros a New York Timesban közölt publicisztikát. Azt írta, a félelem felemészt bennünket.","shortLead":"Alexander Soros a New York Timesban közölt publicisztikát. Azt írta, a félelem felemészt bennünket.","id":"20181025_Soros_fia_Orban_es_Trump_gyuloletpolitikaja_vezetett_a_csobombakhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e5f600-9abb-4dba-9038-dbed2a7d07da","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Soros_fia_Orban_es_Trump_gyuloletpolitikaja_vezetett_a_csobombakhoz","timestamp":"2018. október. 25. 05:30","title":"Soros fia: Orbán és Trump gyűlöletpolitikája vezetett a csőbombákhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f0d74f-d4b3-407f-9b95-bab3b3b97661","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És nem a Tiborcz-közeli cég lett a befutó.","shortLead":"És nem a Tiborcz-közeli cég lett a befutó.","id":"20181024_A_tervezettnel_6_milliard_forinttal_dragabb_lesz_a_korhazfelujitas_Budan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4f0d74f-d4b3-407f-9b95-bab3b3b97661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d584ea-48f4-44df-aa1d-ec844d5d4ab2","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_A_tervezettnel_6_milliard_forinttal_dragabb_lesz_a_korhazfelujitas_Budan","timestamp":"2018. október. 24. 13:55","title":"A tervezettnél 6 milliárd forinttal drágább lesz a kórházfelújítás Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf8597ae-094a-40dd-9e91-4e52fb81a786","c_author":"Pacher Tibor","category":"tudomany","description":"Előttünk a lehetőség, hogy megalapozzuk az emberiség fenntartható jelenlétét - először a Holdon, aztán a Naprendszerben is. Az új technológiákról és a gazdaságról szóló vitánkhoz hozzászóló szerzőnk szerint megérné létrehozni a Magyar Űrügynökséget.","shortLead":"Előttünk a lehetőség, hogy megalapozzuk az emberiség fenntartható jelenlétét - először a Holdon, aztán a Naprendszerben...","id":"20181025_Space_is_sexy_avagy_a_vegso_hatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf8597ae-094a-40dd-9e91-4e52fb81a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970df344-9063-4f1c-a44f-8aa047b6a5e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_Space_is_sexy_avagy_a_vegso_hatar","timestamp":"2018. október. 25. 09:26","title":"Space is sexy, avagy a végső határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510a20be-00e6-4b3a-8dd8-54499af12837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-ről, két Orbán-lány megkülönböztetéséről, valamint arról is beszélt az Azonnalinak adott interjújában Puzsér Róbert, miért nem tartja magát politikusnak.","shortLead":"Az LMP-ről, két Orbán-lány megkülönböztetéséről, valamint arról is beszélt az Azonnalinak adott interjújában Puzsér...","id":"20181024_Puzser_Nem_vagyok_politikus_azok_hazudnak_uszitanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=510a20be-00e6-4b3a-8dd8-54499af12837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061887bd-bc7c-4b07-a150-49a2690de241","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Puzser_Nem_vagyok_politikus_azok_hazudnak_uszitanak","timestamp":"2018. október. 24. 18:46","title":"Puzsér: Nem vagyok politikus, azok hazudnak, uszítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e988b6-7842-4f0b-bffe-796eefa7cc65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Kína és két különleges közigazgatási területe, Hongkong és Makaó közötti gigantikus új híd egyesek szerint a három hídfő közötti gazdasági együttműködés szimbóluma, ám kritikusai biztosak abban, hogy Kína így láncolná magához a két üzleti fellegvárat.\r

","shortLead":"A Kína és két különleges közigazgatási területe, Hongkong és Makaó közötti gigantikus új híd egyesek szerint a három...","id":"20181024_a_vilag_leghosszabb_tengeri_hidja_hongkong_makao_ami_valojaban_Kina_trojai_falova","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47e988b6-7842-4f0b-bffe-796eefa7cc65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e975e3e6-a7f8-4ff3-a8e7-743a5b56a66b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181024_a_vilag_leghosszabb_tengeri_hidja_hongkong_makao_ami_valojaban_Kina_trojai_falova","timestamp":"2018. október. 24. 15:07","title":"Páratlan építmény, de kérdés, megoszt vagy összeköt a világ leghosszabb tengeri hídja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Aggályosnak tartott jövő évi költségvetési tervezetének módosítására szólította fel az olasz kormányt az Európai Bizottság. A testület szerint az abban szereplő számok közel sem felelnek meg a korábbi uniós ajánlásoknak és római kötelezettségvállalásoknak.","shortLead":"Aggályosnak tartott jövő évi költségvetési tervezetének módosítására szólította fel az olasz kormányt az Európai...","id":"20181023_europai_bizottsag_brusszel_olaszorszag_koltsegvetes_hianycel_matteo_salvini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540e2cb7-837f-4408-875d-f708a62e233b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181023_europai_bizottsag_brusszel_olaszorszag_koltsegvetes_hianycel_matteo_salvini","timestamp":"2018. október. 23. 18:08","title":"Brüsszel figyelmeztette az olaszokat: példátlan, amire készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4546e43a-8f66-4bfb-8423-7cf654216dfb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181023_Amerikai_rockbanda_keszitett_klippet_Hadhazyek_tuntetesen__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4546e43a-8f66-4bfb-8423-7cf654216dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcccd29-eb22-45d8-95aa-7462e5a4fac3","keywords":null,"link":"/kultura/20181023_Amerikai_rockbanda_keszitett_klippet_Hadhazyek_tuntetesen__video","timestamp":"2018. október. 23. 17:45","title":"Amerikai rockbanda készített klipet Hadházyék tüntetésén - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f423bda8-51d7-436f-a551-564f20490262","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A katasztrófavédelem beavatkozása után újraindulhatott a forgalom. \r

","shortLead":"A katasztrófavédelem beavatkozása után újraindulhatott a forgalom. \r

","id":"20181025_sosav_szivargas_hatvan_vasutallomas_katasztrofavedelem_mav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f423bda8-51d7-436f-a551-564f20490262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd53d492-82c3-4e3c-b337-b214b0c8fc0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_sosav_szivargas_hatvan_vasutallomas_katasztrofavedelem_mav","timestamp":"2018. október. 25. 06:13","title":"Sósavszivárgás volt zárva a hatvani vasútállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]