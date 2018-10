Két-háromszáz kilométerről utaztak Budapestre önkormányzati tulajdonban lévő, azaz közpénzből üzemeltetett kisbuszok, hogy faluvezetők, képviselők vagy érdeklődő állampolgárok meghallgassák Orbán Viktor október 23-i beszédét – írja a Népszava.

A lap idézi a 444 korábbi cikkét, amely fotókkal bizonyítva írta meg a sztorit. Most annyi az újdonság a történetben, hogy a Népszava mindegyik település önkormányzatát felhívta, hogy megérdeklődje: kik és milyen feltételekkel vették igénybe a köztulajdonban lévő buszokat, amiket egyébként az Európia Uniónak a támogatásából vásároltak.

A buszok fideszes vezetésű távoli kis falvakból indultak, köztük a Békés megyei Almáskamarásról, amely 266 kilométerre van a fővárostól. A fekete színű, uniós támogatásból vásárolt Ford Tranzitot a polgármester használja, és ő is rendelkezik a használata felett. Mazán Attila azt mondta a lapnak, hogy a kocsit ingyen adta oda, a benzinköltséget is a falu költségvetéséből fedezték. Így tettek március 15-én, s így volt most is, amikor az alpolgármester szervezte az utat, egyébként pedig négyen mentek.

A Budapesttől úgy 300 kilométerre fekvő Szamosszegről is érkezett kisbusz Budapestre október 23-án. A falu kormánypárti polgármestere, Gergely Lajos azt mondta, a helyi Fidesz-szervezet bérelte ki a járművet az önkormányzattól, üzemanyagköltséggel együtt 40 ezer forintot fizettek érte, továbbá megváltották rá az autópálya-matricát. Hozzátette, hogy a kisbuszt amúgy bárki más kibérelheti tőlük, hasonló áron.

© Túry Gergely

A lap megjegyzi, hogy az Andrássy úton parkoló buszok között egy olyan is volt, amelynek az oldalán a Zalaegerszegi Kosárlabda Klub felirat szerepelt. A sportegyesületnél azt mondták, ők nem voltak az ünnepségen, a busz nem is az övék, az csak reklámozza és szállítja a csapatot, most pedig magánszemélyek bérelték ki, de azt nem mondták meg, kik.

A Vas megyei Bögöt szintén bérbe adta kisbuszát, hogy szimpatizánsokat vigyen Orbán Viktor beszédére. Farkas László független polgármester szavai szerint hét közben az óvodásokat hordják vele, és ebédet visznek, ünnepnapokon azonban bérbe adják, ha azt igénylik a helyiek. Ez így volt most is, a kocsit teli tankkal adták oda, és úgy is kapták vissza, a bérbeadásért pedig néhány ezer forintos összeget kértek. Ő egyébként nem utazott, így nem tudta megmondani, pontosan hány ember indult útnak Budapestre.

A fővárostól 270 kilométerre lévő, fideszes vezetésű Nyírcsászárinak két kisbusza is van, közülük az egyik ment csak Budapestre 23-án. Hogy pontosan kiket és milyen feltételekkel szállított viszont, nem tudni, csak annyi ismert, hogy az autót mindig a falu első embere vezeti, így valószínűleg most is ő utazott vele Budapestre. A hivatalban azt mondták, a fideszes polgármester idegenekkel nem beszél, és csak azokat hívja vissza, akik benne vannak a telefonjában, a többiek nem fontosak.

Egy svéd néppárti képviselő a buszoztatás miatt vizsgálatot sürget, az ügy szerinte finoman szólva is kínos. A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely miniszter kijelentette, hogy nem volt szervezett szállítás az Orbán-beszédre.