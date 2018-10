Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0577065c-fb6e-4b06-ba52-e51be1b55a6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tesztelje tudását velünk! Nyerjen Klasszikus Autók Nagykönyvét és Budapest Auto Show 2018. családi belépőt. Adjon helyes választ az alábbi 10 kérdésre, és vegyen részt a sorsolásunkon.","shortLead":"Tesztelje tudását velünk! Nyerjen Klasszikus Autók Nagykönyvét és Budapest Auto Show 2018. családi belépőt. Adjon...","id":"20181025_autos_kviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0577065c-fb6e-4b06-ba52-e51be1b55a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc0acd8-ae97-4ef2-80dd-f0f4ce478ea1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_autos_kviz","timestamp":"2018. október. 25. 22:21","title":"Kvíz: Mennyit tud a régi/futurisztikus autókról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyelőre meghátrált az ügyben a kormány.","shortLead":"Egyelőre meghátrált az ügyben a kormány.","id":"20181025_Most_mar_biztos_2022_vegeig_jar_a_penz_a_rendoroknek_es_a_katonaknak_a_tuloraert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4888cd0-eed7-4be5-8b35-4deacb974963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Most_mar_biztos_2022_vegeig_jar_a_penz_a_rendoroknek_es_a_katonaknak_a_tuloraert","timestamp":"2018. október. 25. 15:28","title":"Most már biztos: 2022 végéig jár a pénz a rendőröknek és a katonáknak a túlóráért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46499885-2435-4158-a40d-74db71961bcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"20-25 fok is lehet vasárnapra. ","shortLead":"20-25 fok is lehet vasárnapra. ","id":"20181025_A_hetvegere_megint_melegebb_lesz_kicsit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46499885-2435-4158-a40d-74db71961bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed03ffa-487f-451a-bdaf-873baa857cf2","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_A_hetvegere_megint_melegebb_lesz_kicsit","timestamp":"2018. október. 25. 17:31","title":"A hétvégére megint melegebb lesz kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18c7f8-b796-45a8-97ed-ceab51cf5698","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiba csúszott az első, köztartozásmentes státuszról szóló értesítésbe.","shortLead":"Hiba csúszott az első, köztartozásmentes státuszról szóló értesítésbe.","id":"20181026_Elnezest_kert_a_NAV_az_adozoktol_es_a_konyveloktol_a_felesleges_panikert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c18c7f8-b796-45a8-97ed-ceab51cf5698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73f9190-91fa-45f4-bcc3-ccef1fa178a3","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Elnezest_kert_a_NAV_az_adozoktol_es_a_konyveloktol_a_felesleges_panikert","timestamp":"2018. október. 26. 12:19","title":"Elnézést kért a NAV az adózóktól és a könyvelőktől a felesleges pánikért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd78b48-8240-44a8-8f14-24dcda4bdf3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal Baranya megyében, a Duna egyik holtágában váltláthatóvá egy hajóroncs. ","shortLead":"Ezúttal Baranya megyében, a Duna egyik holtágában váltláthatóvá egy hajóroncs. ","id":"20181025_Fotok_Egy_ujabb_elsullyedt_hajo_bukkant_elo_a_Dunabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bd78b48-8240-44a8-8f14-24dcda4bdf3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3b8204-7289-4d2d-a648-0bc81a1d9805","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_Fotok_Egy_ujabb_elsullyedt_hajo_bukkant_elo_a_Dunabol","timestamp":"2018. október. 25. 15:32","title":"Fotók: Egy újabb elsüllyedt hajó bukkant elő a Dunából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d50895a-5530-4f12-8380-f2900036b620","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban az átlagosnál nagyobb képernyővel rendelkezők lesznek hálásak a Gboard újdonságáért. ","shortLead":"Elsősorban az átlagosnál nagyobb képernyővel rendelkezők lesznek hálásak a Gboard újdonságáért. ","id":"20181025_google_gboard_android_ios_billentyuzet_klaviatura_gepeles_telefonon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d50895a-5530-4f12-8380-f2900036b620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbac93f2-030f-4524-b6db-5d81336434e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_google_gboard_android_ios_billentyuzet_klaviatura_gepeles_telefonon","timestamp":"2018. október. 25. 15:00","title":"Végre: a Google megcsinálta, hogy nagyobb telefonon is könnyebb legyen szöveget írni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök ott van a meccsen Thesszalonikiben, kérdés, hogy most kinek a gépével érkezett. ","shortLead":"A miniszterelnök ott van a meccsen Thesszalonikiben, kérdés, hogy most kinek a gépével érkezett. ","id":"20181025_Foto_Igy_nezi_Orban_a_Vidimeccset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689cfb97-ac57-4af3-883a-615386f4dfb3","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Foto_Igy_nezi_Orban_a_Vidimeccset","timestamp":"2018. október. 25. 21:41","title":"Fotó: Így nézi Orbán a Vidi-meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e093a6-b452-4642-ae54-5e036a8ea8c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy férfi kalapáccsal ment neki az 1215-ben kiadott szabadságlevelet óvó vitrinnek, de nem tudta betörni az üveget. Lekapcsolták.","shortLead":"Egy férfi kalapáccsal ment neki az 1215-ben kiadott szabadságlevelet óvó vitrinnek, de nem tudta betörni az üveget...","id":"20181026_megprobaltak_ellopni_a_magna_cartat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9e093a6-b452-4642-ae54-5e036a8ea8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460649d2-6f7e-45c6-8559-6940c55c507a","keywords":null,"link":"/elet/20181026_megprobaltak_ellopni_a_magna_cartat","timestamp":"2018. október. 26. 14:19","title":"Megpróbálták ellopni a Magna Cartát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]