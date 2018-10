Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c18c7f8-b796-45a8-97ed-ceab51cf5698","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiba csúszott az első, köztartozásmentes státuszról szóló értesítésbe.","shortLead":"Hiba csúszott az első, köztartozásmentes státuszról szóló értesítésbe.","id":"20181026_Elnezest_kert_a_NAV_az_adozoktol_es_a_konyveloktol_a_felesleges_panikert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c18c7f8-b796-45a8-97ed-ceab51cf5698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73f9190-91fa-45f4-bcc3-ccef1fa178a3","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Elnezest_kert_a_NAV_az_adozoktol_es_a_konyveloktol_a_felesleges_panikert","timestamp":"2018. október. 26. 12:19","title":"Elnézést kért a NAV az adózóktól és a könyvelőktől a felesleges pánikért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae197a40-4f0a-4999-b933-c543d313d56a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy és félszer annyit költenek ilyenkor a turisták, mint egy átlagos novemberi hétvégén. A fürdővárosokba és Lengyelországba mennek a legtöbben.","shortLead":"Négy és félszer annyit költenek ilyenkor a turisták, mint egy átlagos novemberi hétvégén. A fürdővárosokba és...","id":"20181025_Ezek_a_varosok_a_hosszu_hetvegere_indulo_magyarok_kedvencei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae197a40-4f0a-4999-b933-c543d313d56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748481c8-fa75-4325-9f44-f9bc28b5bbd9","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Ezek_a_varosok_a_hosszu_hetvegere_indulo_magyarok_kedvencei","timestamp":"2018. október. 25. 10:51","title":"Ezek a városok a hosszú hétvégére induló magyarok kedvencei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40422dc1-e970-411c-80b4-f4e3f5a88be7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már tíz Trump-ellenes amerikai közéleti személyiségnek küldtek ismeretlen tettesek csőbombát, s amikor két New York-i címre is megérkezett a veszélyes küldemény, a rendőrök hermetikusan lezártak több háztömbnyi területet. De nem a szokásosnál nagyobb dugók okozzák a legnagyobb gondot, hanem az, hogy a bombafrász tovább növeli a közelgő félidős választások miatt már egyébként is komoly feszültséget. Közben a hatóságok abban a floridai postahivatalban kutakodnak, ahol az egyik pokolgépet feladták. ","shortLead":"Már tíz Trump-ellenes amerikai közéleti személyiségnek küldtek ismeretlen tettesek csőbombát, s amikor két New York-i...","id":"20181026_A_csobombafrasz_tovabb_melyiti_az_USA_problemait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40422dc1-e970-411c-80b4-f4e3f5a88be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea14e368-86f9-4a93-aedd-ff9d737c2351","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_A_csobombafrasz_tovabb_melyiti_az_USA_problemait","timestamp":"2018. október. 26. 15:00","title":"Bombáktól fél Amerika, de Trump most is olyan, mint egy troll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2019-tól lehetővé válik, hogy adózók közösen, egy társaságiadó-csoport tagjaiként teljesítsék adókötelezettségüket, ha a parlamenten átmegy Varga Mihály javaslata. Az Adózóna most bemutatta, mikor lehet érdemes ezt a megoldást választani.","shortLead":"2019-tól lehetővé válik, hogy adózók közösen, egy társaságiadó-csoport tagjaiként teljesítsék adókötelezettségüket, ha...","id":"20181025_Csoportosan_is_lehet_majd_adozni_de_nem_mindenkinek_eri_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4291199-1c9e-4656-9ca4-e957b6484c9d","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Csoportosan_is_lehet_majd_adozni_de_nem_mindenkinek_eri_meg","timestamp":"2018. október. 25. 11:11","title":"Csoportosan is lehet majd adózni, de nem mindenkinek éri meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d6c698-99ce-4bc4-8d6c-18ebc4fbe540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU rektora bejelentette, ha egy hónap alatt nincs megállapodás a kormánnyal, minden, ami lényeges a CEU-n, az Bécsbe költözik. Közben az amerikai nagykövetnek a magyar kormány képviselője már elárulta, nem fogják aláírni a szóban megkötött megállapodást - árulta el a rektor a sajtótájékoztatón. Bejelentette azt is, a bécsi kampuszt mindenképp megnyitják. Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint ez Soros blöffje.","shortLead":"A CEU rektora bejelentette, ha egy hónap alatt nincs megállapodás a kormánnyal, minden, ami lényeges a CEU-n, az Bécsbe...","id":"20181025_Ignatieff_elmondta_a_CEUn_ha_egy_honap_alatt_nincs_alairas_a_lenyeg_Becsbe_koltozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2d6c698-99ce-4bc4-8d6c-18ebc4fbe540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d24814a-f6f4-46ef-a394-72c222624348","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Ignatieff_elmondta_a_CEUn_ha_egy_honap_alatt_nincs_alairas_a_lenyeg_Becsbe_koltozik","timestamp":"2018. október. 25. 13:00","title":"Ignatieff: \"A kormány nem fogja aláírni a megállapodást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton és vasárnap 20 fok fölött alakulhat a hőmérséklet.","shortLead":"Szombaton és vasárnap 20 fok fölött alakulhat a hőmérséklet.","id":"20181026_idojaras_utolso_oktoberi_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0d6d40-59f4-4026-a93c-f475ba30d61d","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_idojaras_utolso_oktoberi_hetvege","timestamp":"2018. október. 26. 09:58","title":"Jön a meleg, de a felhőké lesz a főszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozást rendelt el a IX. kerületi ügyészség a Magyar Teniszszövetség ellen, miután megalapozottnak találták az egyik tagszövetség feljelentését. Egy összeférhetetlenséggyanús ügy kelthette fel a hatóság figyelmét.","shortLead":"Nyomozást rendelt el a IX. kerületi ügyészség a Magyar Teniszszövetség ellen, miután megalapozottnak találták az egyik...","id":"20181026_Botrany_a_teniszszovetsegben_nyomoz_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7056c6-d5d6-4e38-99ae-27e078f216a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Botrany_a_teniszszovetsegben_nyomoz_a_NAV","timestamp":"2018. október. 26. 17:42","title":"Botrány a teniszszövetségben: nyomoz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megvan az első érmünk.","shortLead":"Megvan az első érmünk.","id":"20181025_Barka_Emese_bronzermet_nyert_a_budapesti_birkozo_vilagbajnoksagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cb0c4a-2922-4179-8579-f40b05be042c","keywords":null,"link":"/sport/20181025_Barka_Emese_bronzermet_nyert_a_budapesti_birkozo_vilagbajnoksagon","timestamp":"2018. október. 25. 19:44","title":"Barka Emese bronzérmet nyert a budapesti birkózó világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]