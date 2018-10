Kétmilliót fizet a közmédia Juhász Péternek, négyszer bemondják, bocsánat

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2015 óta él a szabály, hogy a nettó 15 milliárd forintos forgalmat elérő kereskedelmi egységeknek be kell zárniuk, ha két éven keresztül nem termelnek nyereséget. Az összeghatárt feljebb vitték, a célkeresztbe azonban minden szektor bekerült.","shortLead":"2015 óta él a szabály, hogy a nettó 15 milliárd forintos forgalmat elérő kereskedelmi egységeknek be kell zárniuk, ha...","id":"20181025_Nemcsak_az_Aldira_a_MOLra_is_rakuldene_a_kormany_a_NAVot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167b5b24-8578-4132-91f5-c46b35c01a41","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Nemcsak_az_Aldira_a_MOLra_is_rakuldene_a_kormany_a_NAVot","timestamp":"2018. október. 25. 13:53","title":"Nemcsak az Aldira, a MOL-ra is ráküldené a kormány a NAV-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Csütörtök estétől péntek estig számos olasz vasútvonalon szünetel a forgalom, pénteken napközben a római és milánói tömegközlekedés is leáll.","shortLead":"Csütörtök estétől péntek estig számos olasz vasútvonalon szünetel a forgalom, pénteken napközben a római és milánói...","id":"20181025_Gigasztrajk_lesz_Olaszorszagban_Roma_Milano_es_a_vasut_is_erintett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a2022d-d66d-454e-b5c2-30f27d63cf07","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Gigasztrajk_lesz_Olaszorszagban_Roma_Milano_es_a_vasut_is_erintett","timestamp":"2018. október. 25. 16:42","title":"Gigasztrájk lesz Olaszországban, Róma, Milánó és a vasút is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cca357-751a-4b29-9825-bb8ac4316986","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Lionel Messit nélkülöző Barcelona 2-0-ra legyőzte az Internazionalét a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában. A Liverpool őrzi hazai veretlenségét, a Dortmund nagyon megverte az Atléticót.","shortLead":"A Lionel Messit nélkülöző Barcelona 2-0-ra legyőzte az Internazionalét a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének...","id":"20181025_bajnokok_ligaja_labdarugas_barcelona_inter_dortmund_atletico","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0cca357-751a-4b29-9825-bb8ac4316986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5705001a-e5ff-4cf9-8c72-c136d6d3527e","keywords":null,"link":"/sport/20181025_bajnokok_ligaja_labdarugas_barcelona_inter_dortmund_atletico","timestamp":"2018. október. 25. 05:58","title":"Nem kellett Messi a Barca győzelméhez, a Dortmund megruházta az Atleticót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megvan az első érmünk.","shortLead":"Megvan az első érmünk.","id":"20181025_Barka_Emese_bronzermet_nyert_a_budapesti_birkozo_vilagbajnoksagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cb0c4a-2922-4179-8579-f40b05be042c","keywords":null,"link":"/sport/20181025_Barka_Emese_bronzermet_nyert_a_budapesti_birkozo_vilagbajnoksagon","timestamp":"2018. október. 25. 19:44","title":"Barka Emese bronzérmet nyert a budapesti birkózó világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16d1227-f7f5-4c9b-96d5-caa4700c4728","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Makai Viktória hétszeres magyar bajnok a Facebookon üzent.



","shortLead":"Makai Viktória hétszeres magyar bajnok a Facebookon üzent.



","id":"20181024_Mosolygos_monoklis_fotoval_koszonte_meg_a_megtamadott_futono_a_tamogatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f16d1227-f7f5-4c9b-96d5-caa4700c4728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503d81f3-227a-4daa-afa8-bab011d7b966","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Mosolygos_monoklis_fotoval_koszonte_meg_a_megtamadott_futono_a_tamogatast","timestamp":"2018. október. 24. 14:28","title":"Mosolygós, monoklis fotóval köszönte meg a megtámadott futónő a támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdc8594-5b31-4f54-8fa8-d097f9441414","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Európa története a háborúk története. A nemzetek annyira sem tisztelték egymás jogait, mint Németh Szilárd a CEU által kiadott genderszakos diplomát. Vélemény.","shortLead":"Európa története a háborúk története. A nemzetek annyira sem tisztelték egymás jogait, mint Németh Szilárd a CEU által...","id":"20181026_Gomperz_Ha_nem_figyelunk_ebbol_haboru_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bdc8594-5b31-4f54-8fa8-d097f9441414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367ecaaf-0282-4a09-ba7e-6b4c3f53c7de","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Gomperz_Ha_nem_figyelunk_ebbol_haboru_lesz","timestamp":"2018. október. 26. 13:10","title":"Gomperz: Ha nem figyelünk, ebből háború lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rangos brüsszeli lap ezt azzal indokolja, hogy hazánk - Lengyelországgal együtt - nem vezette be az eurót, és egyhamar ezt nem is tervezik, ám a migráció miatti viták is egyre távolabb lökik őket a centrumtól. Magyarország azonban a kialakuló, Putyinéhoz hasonló autokrácia miatt Lengyelországnál is távolabb esett.","shortLead":"A rangos brüsszeli lap ezt azzal indokolja, hogy hazánk - Lengyelországgal együtt - nem vezette be az eurót, és...","id":"20181024_Politico_Magyarorszag_tavolabb_kerult_az_Unio_centrumatol_mint_2004_ota_valaha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1f0274-5989-4f6e-800d-7dc4b40f05b3","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Politico_Magyarorszag_tavolabb_kerult_az_Unio_centrumatol_mint_2004_ota_valaha","timestamp":"2018. október. 24. 14:34","title":"Politico: Magyarország távolabb került az Unió centrumától, mint 2004 óta valaha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Arra kérik a Budapestre tartó gép utasait, hogy úgy érjenek ki a milánói repülőtérre, mintha nem volna sztrájk.","shortLead":"Arra kérik a Budapestre tartó gép utasait, hogy úgy érjenek ki a milánói repülőtérre, mintha nem volna sztrájk.","id":"20181025_Olasz_repuloter_dolgozoi_lepnek_sztrajkba_a_Wizz_Air_probalja_meguszni_a_jarattorlest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3fd16fa-25b9-41a1-8646-9a45dd5b50c2","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Olasz_repuloter_dolgozoi_lepnek_sztrajkba_a_Wizz_Air_probalja_meguszni_a_jarattorlest","timestamp":"2018. október. 25. 15:15","title":"Olasz repülőtér dolgozói lépnek sztrájkba, a Wizz Air próbálja megúszni a járattörlést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]