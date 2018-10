Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2702f86-cbe7-41bd-b4c8-b7cd2f0755e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Építési munkálatok során bukkantak rá a fogakra. Egyelőre rejtély, hogy a körülbelül ezer darab emberi fog miként kerülhetett a falba, de annyi bizonyos, hogy az elmúlt 118 évben két fogorvos is lakott az épületben.","shortLead":"Építési munkálatok során bukkantak rá a fogakra. Egyelőre rejtély, hogy a körülbelül ezer darab emberi fog miként...","id":"20181026_Tobb_szaz_emberi_fogat_talaltak_egy_georgiai_epuletbe_falazva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2702f86-cbe7-41bd-b4c8-b7cd2f0755e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80ae562-d906-4fd6-9422-b7aee1259df9","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Tobb_szaz_emberi_fogat_talaltak_egy_georgiai_epuletbe_falazva","timestamp":"2018. október. 26. 10:07","title":"Több száz emberi fogat találtak egy georgiai épületbe falazva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfc5ed2-859b-4939-96f4-1abcf5714da7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyre több és egyre drágább tételek az aukciókon.","shortLead":"Egyre több és egyre drágább tételek az aukciókon.","id":"20181026_Tovabbra_is_hasitanak_az_impresszionistak_es_a_modernek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bfc5ed2-859b-4939-96f4-1abcf5714da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af18a32-391b-43f1-ab16-37ba004f88d8","keywords":null,"link":"/kultura/20181026_Tovabbra_is_hasitanak_az_impresszionistak_es_a_modernek","timestamp":"2018. október. 26. 18:17","title":"Továbbra is hasítanak az impresszionisták és a modernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzügyi-számviteli feladatellátásban és a vagyongazdálkodásban tárt fel szabálytalanságokat a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH) és a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő (HM EI) Zrt. ellenőrzése során az Állami Számvevőszék (ÁSZ) - közölte az ÁSZ pénteken az MTI-vel.\r

","shortLead":"A pénzügyi-számviteli feladatellátásban és a vagyongazdálkodásban tárt fel szabálytalanságokat a Magyar Nemzeti...","id":"20181026_Ket_allami_cegnel_is_szabalytalansagokat_tart_fel_a_szamvevoszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02cc10f-3ec7-40f4-95b3-3e0d26674dc2","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Ket_allami_cegnel_is_szabalytalansagokat_tart_fel_a_szamvevoszek","timestamp":"2018. október. 26. 12:33","title":"Két állami cégnél is szabálytalanságokat tárt fel a számvevőszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69c2e5a-0550-45b2-8d8a-ac5769f4ed8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A török üzletember, Adnan Polat, valamint Garancsi István is ott volt a miniszterelnök mellett Szalonikiben.","shortLead":"A török üzletember, Adnan Polat, valamint Garancsi István is ott volt a miniszterelnök mellett Szalonikiben.","id":"20181026_Orban_Viktor_ismeros_arcokkal_szurkolt_Gorogorszagban_a_Vidinek__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b69c2e5a-0550-45b2-8d8a-ac5769f4ed8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ab6da4-49ad-4222-b7b5-511a81fcee6e","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Orban_Viktor_ismeros_arcokkal_szurkolt_Gorogorszagban_a_Vidinek__fotok","timestamp":"2018. október. 26. 05:12","title":"Orbán Viktor ismerős arcokkal szurkolt Görögországban a Vidinek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"A gender studies csak azok számára egy pszeudotudomány, akik túl kiváltságosak és túlságosan félnek ahhoz, hogy elismerjék mások létezését és jogait\" - írja a CEU-n tanuló afgán diáklány. ","shortLead":"\"A gender studies csak azok számára egy pszeudotudomány, akik túl kiváltságosak és túlságosan félnek ahhoz...","id":"20181026_CEUs_afgan_diaklany_Csak_a_kivaltsagosok_nem_ertik_a_gender_szak_lenyeget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0c63f9-6d4f-403b-95f1-54f09d7da624","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_CEUs_afgan_diaklany_Csak_a_kivaltsagosok_nem_ertik_a_gender_szak_lenyeget","timestamp":"2018. október. 26. 11:21","title":"CEU-s afgán diáklány: Csak a kiváltságosok nem értik a gender szak lényegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6f9457-010e-49cb-a29d-1025deae5c43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Véget ért az idegtépő csepeli csomópont-átépítés, de a terelés felszedése búcsúzóul még okozott egy nem kis torlódást.","shortLead":"Véget ért az idegtépő csepeli csomópont-átépítés, de a terelés felszedése búcsúzóul még okozott egy nem kis torlódást.","id":"20181026_Horrordugo_az_M0as_deli_szakaszan_kerulj_el_ha_teheti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a6f9457-010e-49cb-a29d-1025deae5c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc92e90-086e-47bf-857b-4d4c4806528c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181026_Horrordugo_az_M0as_deli_szakaszan_kerulj_el_ha_teheti","timestamp":"2018. október. 26. 18:00","title":"Horrordugó az M0-s déli szakaszán, kerülje el, ha teheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton és vasárnap 20 fok fölött alakulhat a hőmérséklet.","shortLead":"Szombaton és vasárnap 20 fok fölött alakulhat a hőmérséklet.","id":"20181026_idojaras_utolso_oktoberi_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0d6d40-59f4-4026-a93c-f475ba30d61d","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_idojaras_utolso_oktoberi_hetvege","timestamp":"2018. október. 26. 09:58","title":"Jön a meleg, de a felhőké lesz a főszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f6fde4-5ef3-48bf-a848-500076342a24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az a helyzet, aki így közlekedik, annak a valóságérzékelése nincs rendben. ","shortLead":"Az a helyzet, aki így közlekedik, annak a valóságérzékelése nincs rendben. ","id":"20181027_autos_video_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25f6fde4-5ef3-48bf-a848-500076342a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3b99a0-9565-422c-b398-baec3ae5be44","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_autos_video_autopalya","timestamp":"2018. október. 27. 09:07","title":"Sok közúti őrültet láttunk már, de ez külön kategória - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]