Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c2c3d38-3a23-4ff6-aa4b-ebaf813cf351","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Székesfehérvári Járásbíróság más érvek alapján találta Alaptörvény-ellenesnek a hajléktalanokat büntető szabálysértési törvényt, mint a kaposvári. Így már két beadvány van az Alkotmánybíróság előtt. ","shortLead":"A Székesfehérvári Járásbíróság más érvek alapján találta Alaptörvény-ellenesnek a hajléktalanokat büntető...","id":"20181029_Ujabb_birosag_torpedozta_meg_a_hajlektalantorvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c2c3d38-3a23-4ff6-aa4b-ebaf813cf351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe7b379-1fbc-4087-81d4-63781df2e40f","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Ujabb_birosag_torpedozta_meg_a_hajlektalantorvenyt","timestamp":"2018. október. 29. 10:44","title":"Újabb bíróság torpedózta meg a hajléktalantörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f9ce5a-0075-4a7f-ac1b-dcf781e062f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rio Marina településén adta meg magát a móló az erős hullámzásnak.","shortLead":"Rio Marina településén adta meg magát a móló az erős hullámzásnak.","id":"20181028_Video_Olaszorszagban_a_viharos_tenger_egyszeruen_lezuzott_egy_molot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92f9ce5a-0075-4a7f-ac1b-dcf781e062f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489cb582-18f8-4fc8-bc9c-585d6422b9ab","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Video_Olaszorszagban_a_viharos_tenger_egyszeruen_lezuzott_egy_molot","timestamp":"2018. október. 28. 21:49","title":"Videó: Olaszországban a viharos tenger egyszerűen lezúzott egy mólót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Zöldek és az SPD majdhogynem ugyanannyi voksot kapott, a CDU eddigi partnerével, a Zöldekkel alakít majd tartományi kormányt. ","shortLead":"A Zöldek és az SPD majdhogynem ugyanannyi voksot kapott, a CDU eddigi partnerével, a Zöldekkel alakít majd tartományi...","id":"20181029_Vegleges_gyengen_de_azert_a_CDU_nyerte_a_hesseni_valasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b32a12-377f-4800-953a-7db604d76559","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Vegleges_gyengen_de_azert_a_CDU_nyerte_a_hesseni_valasztast","timestamp":"2018. október. 29. 08:33","title":"Végleges: gyengén, de azért a CDU nyerte a hesseni választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca464e8-80f4-4693-bdf3-7cdc29a2357d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Több százezer ember lakhelyén állt le a szemétszállítás hétfőn reggel. Van, ahol az önkormányzat tárgyal a megoldásról, máshol csak abban bíznak, hogy majd segít az állam. Körbenéztünk azokon a településeken, ahol hétfőre várták volna a kukásautót.","shortLead":"Több százezer ember lakhelyén állt le a szemétszállítás hétfőn reggel. Van, ahol az önkormányzat tárgyal a megoldásról...","id":"20181029_szemetes_hulladek_szemetszallitas_kuka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aca464e8-80f4-4693-bdf3-7cdc29a2357d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86994f58-a932-4608-9ece-9ae117492d31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_szemetes_hulladek_szemetszallitas_kuka","timestamp":"2018. október. 29. 13:30","title":"Szemétbajok: a polgármesteri hivatal elé is kitették a kukát, aztán reménykednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8d7560-641f-4766-96db-1f98efe26e7f","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A bírói függetlenség elvesztése nem elvi probléma. Azzal járhat, hogy a magyar bíróságok ítéleteit nem fogadják el a nemzetközi fórumokon, például nem adják ki az itteni hatóságok által körözött bűnözőket – mondja Hack Péter tanszékvezető egyetemi tanár. HVG-interjú.","shortLead":"A bírói függetlenség elvesztése nem elvi probléma. Azzal járhat, hogy a magyar bíróságok ítéleteit nem fogadják el...","id":"201840__hack_peter__biroi_ethoszrol_fuggetlensegrol__per_rend_tartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d8d7560-641f-4766-96db-1f98efe26e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296cd722-9079-444d-986c-3aee2364e5b0","keywords":null,"link":"/itthon/201840__hack_peter__biroi_ethoszrol_fuggetlensegrol__per_rend_tartas","timestamp":"2018. október. 28. 09:00","title":"Handó vs OBT: \"Maga a konstrukció sem állja ki a független igazságszolgáltatás próbáját\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem volt beoltva, előtte egy hétig ápolták otthon. ","shortLead":"Nem volt beoltva, előtte egy hétig ápolták otthon. ","id":"20181029_Kanyaro_gyerek_oltas_Munkacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3eebce-a6f8-4291-be63-140db2c67f93","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Kanyaro_gyerek_oltas_Munkacs","timestamp":"2018. október. 29. 14:05","title":"Meghalt egy kanyarós gyerek Kárpátalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669d6fb2-5aa6-4d27-9218-ccbee55e6fa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181028_Kigyulladt_egy_iskola_sportcsarnoka_Nagykoroson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=669d6fb2-5aa6-4d27-9218-ccbee55e6fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec88ae5-3b4c-4644-a0c0-1a446504da78","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Kigyulladt_egy_iskola_sportcsarnoka_Nagykoroson","timestamp":"2018. október. 28. 07:48","title":"Kigyulladt egy iskola sportcsarnoka Nagykőrösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1f7556-8e99-4fa9-8317-892002969234","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Csak valóságos, országos hálózattal rendelkező pártok tudták választásokon leváltani az orbánihoz hasonló hibrid rendszereket” – mondja Filippov Gábor politológus, aki szerint a politika nemcsak követi, alakítja is a valóságot, s ebben nincs vetélytársa a Fidesznek. Interjú.","shortLead":"„Csak valóságos, országos hálózattal rendelkező pártok tudták választásokon leváltani az orbánihoz hasonló hibrid...","id":"201836__hibrid_rendszer__veszelyes_szemuvegesek__lelkes_feljelentok__csak_afidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1f7556-8e99-4fa9-8317-892002969234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f46b47-a8e1-4364-87c0-688ddfcf2eb6","keywords":null,"link":"/itthon/201836__hibrid_rendszer__veszelyes_szemuvegesek__lelkes_feljelentok__csak_afidesz","timestamp":"2018. október. 28. 09:30","title":"\"Csűrhetjük, csavarhatjuk, de a pártok helyett senki sem fogja legyőzni a Fideszt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]