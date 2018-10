Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen is javítani kell a folyó hajózhatóságát. ","shortLead":"Több helyen is javítani kell a folyó hajózhatóságát. ","id":"20181029_13_milliardbol_kitisztitjak_a_Duna_medret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e8cf9b-783c-4b11-89ff-3b419099ac3e","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_13_milliardbol_kitisztitjak_a_Duna_medret","timestamp":"2018. október. 29. 08:18","title":"1,3 milliárdból kitisztítják a Duna medrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6691e00-0ef1-4417-8289-981d508d2109","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181028_Vajna_Timea_kitorolte_a_maganrepulos_posztjanak_velejet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6691e00-0ef1-4417-8289-981d508d2109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb982d20-7f78-4b32-990d-28a5cc3fc0f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Vajna_Timea_kitorolte_a_maganrepulos_posztjanak_velejet","timestamp":"2018. október. 28. 13:42","title":"Vajna Tímea kitörölte a magánrepülős posztjának velejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e7188f-3c5a-4d73-9895-c5ef2f314a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját rekordját megdöntve állt elő a Western Digital az új, 15 TB-os merevlemezzel. A konkurencia ugyan 2018-ra ígérte a 16 TB-os változatot, de ennek egyelőre se híre, se hamva.","shortLead":"Saját rekordját megdöntve állt elő a Western Digital az új, 15 TB-os merevlemezzel. A konkurencia ugyan 2018-ra ígérte...","id":"20181029_western_digital_15_tb_merevlemez_tarhely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44e7188f-3c5a-4d73-9895-c5ef2f314a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34865a24-77f7-46f1-bde1-78492f84d2df","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_western_digital_15_tb_merevlemez_tarhely","timestamp":"2018. október. 29. 15:03","title":"Ennyi tárhely elég lesz? Bemutatták a 15 TB-os winchestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kancellár eddig mindig azt mondta, hogy a pártvezetői és a kancellári poszt számára összefügg, de most úgy tudni, egyelőre maradna kancellár. A mandátuma lejárta után azonban visszavonulna. ","shortLead":"A kancellár eddig mindig azt mondta, hogy a pártvezetői és a kancellári poszt számára összefügg, de most úgy tudni...","id":"20181029_Betett_a_hesseni_valasztas_Merkelnek_nem_indul_ujra_a_CDU_vezeteseert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2712f1aa-b8bf-4a3e-a105-f3dbd00ece5b","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Betett_a_hesseni_valasztas_Merkelnek_nem_indul_ujra_a_CDU_vezeteseert","timestamp":"2018. október. 29. 10:36","title":"Betett a hesseni választás Merkelnek, nem indul újra a CDU vezetéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fcf0c5-b9c4-4f75-9cf5-e80423c25fd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a hatalmas teherautó-abroncs olyan sokba kerül, hogy meg sem fordul senki fejében, hogy egy kisebb-nagyobb probléma miatt kidobják.","shortLead":"Ez a hatalmas teherautó-abroncs olyan sokba kerül, hogy meg sem fordul senki fejében, hogy egy kisebb-nagyobb probléma...","id":"20181029_a_nap_videoja_igy_javitanak_egy_meregdraga_autogumit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86fcf0c5-b9c4-4f75-9cf5-e80423c25fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1948b4-84e3-4bce-a896-9e0217292529","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_a_nap_videoja_igy_javitanak_egy_meregdraga_autogumit","timestamp":"2018. október. 29. 08:21","title":"A nap videója: így javítanak egy méregdrága autógumit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1901030c-495d-4d43-82c6-6fb55b4f8565","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Parkour-találkozót tartottak szombaton, Salgótarjánban. ","shortLead":"Parkour-találkozót tartottak szombaton, Salgótarjánban. ","id":"20181027_Salgotarjan_parkour_talalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1901030c-495d-4d43-82c6-6fb55b4f8565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca627892-8271-48e3-a3c3-29ab6f68112c","keywords":null,"link":"/elet/20181027_Salgotarjan_parkour_talalkozo","timestamp":"2018. október. 27. 19:12","title":"Nem hallucinált, ha ma repkedő fiatalokat látott Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindenkit ismert a debreceni születésű holokauszttúlélő azok közül, akiket a pittsburghi zsinagógában meggyilkoltak. Az ő élete négy percen múlt.","shortLead":"Mindenkit ismert a debreceni születésű holokauszttúlélő azok közül, akiket a pittsburghi zsinagógában meggyilkoltak...","id":"20181029_Negy_percet_kesett_a_magyar_holokauszttulelo_igy_meguszta_a_pittsburgi_meszarlast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0d0a3f-dda6-4be6-ae2f-06644b78637f","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Negy_percet_kesett_a_magyar_holokauszttulelo_igy_meguszta_a_pittsburgi_meszarlast","timestamp":"2018. október. 29. 08:14","title":"Négy percet késett a magyar holokauszttúlélő, így megúszta a pittsburghi mészárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi testvérével, valamint élettársával és közös gyermekükkel élt egy kétszintes házban. ","shortLead":"A férfi testvérével, valamint élettársával és közös gyermekükkel élt egy kétszintes házban. ","id":"20181029_Kisgyerekes_csaladapa_akarta_megeroszakolni_az_ultrafutonot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5529ee94-e714-4005-ac70-047a3851634f","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Kisgyerekes_csaladapa_akarta_megeroszakolni_az_ultrafutonot","timestamp":"2018. október. 29. 07:02","title":"Kisgyerekes családapa akarta megerőszakolni az ultrafutónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]