Verhofstadt Orbánra küldené az Europolt

[{"available":true,"c_guid":"f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Olaszországban olyan gyermekek is járhatnak óvodába és iskolába, akiknek nincs orvosi igazolásuk arról, hogy megkapták a kötelező oltásokat. Nem csoda, hogy az országban újra támad a kanyaró, amely másutt is szedi áldozatait. Ha egy bizonyos arány alá megy a beoltottak aránya, annak csúnya következményei lehetnek.","shortLead":"Olaszországban olyan gyermekek is járhatnak óvodába és iskolába, akiknek nincs orvosi igazolásuk arról, hogy megkapták...","id":"201843__terjedo_oltasellenesseg__csalo_tudos__trollakciok__kozepkori_szellok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05b094b-4e8d-4676-b8da-b1e0b267be31","keywords":null,"link":"/vilag/201843__terjedo_oltasellenesseg__csalo_tudos__trollakciok__kozepkori_szellok","timestamp":"2018. október. 28. 12:30","title":"Az orosz trollok is beszálltak az oltásellenes háborúba, Olaszország már elesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49df1559-15f8-46b2-9386-411b59200f3f","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium alapítója bevallja, hogy az intézmény más lett, mint amilyennek eredetileg tervezték. És azt is, hogy nem tudja, mi a megoldás a 150 éve létrejött közoktatás problémáira, mert ha tudná, azt csinálná. HVG-portré.","shortLead":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium alapítója bevallja, hogy az intézmény más lett, mint amilyennek eredetileg...","id":"201840_horn_gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49df1559-15f8-46b2-9386-411b59200f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d88fba9-1ce9-4922-8621-84c4767705c0","keywords":null,"link":"/itthon/201840_horn_gyorgy","timestamp":"2018. október. 28. 12:00","title":"Horn György: Rég tudom, hogy az iskola, bárhogy próbáljuk megújítani, halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7dce20-8bbd-4a2f-b32d-51f4e0f91a6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kampányt indított WWF Magyarország természetvédelmi szervezet, amely azt igyekszik elmagyarázni az embereknek, miként kell ismét megtanulni együtt élni olyan nagyragadozókkal, amelyekről korábban úgy hittük, többé nem lesznek szomszédaink. Erre tessék, itt vannak a medvék. A kampány harmadik plakátját itt, a hvg.hu-n ismerhetik meg.","shortLead":"Kampányt indított WWF Magyarország természetvédelmi szervezet, amely azt igyekszik elmagyarázni az embereknek, miként...","id":"20181029_Ne_ingereld_az_ehes_medvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e7dce20-8bbd-4a2f-b32d-51f4e0f91a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb07d68-a619-42e8-896a-2b21cf9fa274","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Ne_ingereld_az_ehes_medvet","timestamp":"2018. október. 29. 10:30","title":"Ne ingereld az éhes medvét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086ca5ad-4f08-4c56-a1f6-7e508eca1e90","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai csillagászok elkészítették az első globális hőtérképet a Jupiter Europa (Európé) nevű holdjáról, az ALMA rádiótávcső-rendszer által készített felvételsorozat segítségével.","shortLead":"Amerikai csillagászok elkészítették az első globális hőtérképet a Jupiter Europa (Európé) nevű holdjáról, az ALMA...","id":"20181028_jupiter_holdja_europa_europe_hoterkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=086ca5ad-4f08-4c56-a1f6-7e508eca1e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d9a9d5-f582-4943-ba5c-670ff0aff48c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181028_jupiter_holdja_europa_europe_hoterkep","timestamp":"2018. október. 28. 15:03","title":"Találtak egy titokzatos hideg helyet a Jupiter egyik holdján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A legtöbb ember bele sem gondol és fel sem fogja, milyen veszélyeknek van kitéve, amikor internetezik, ezen a téren is van még dolga a nagy technológiai vállalatoknak – véli Mark Risher, a Google biztonsági megoldásokért felelős termékfejlesztési igazgatója. A szakemberrel a vállalat londoni központjában beszélgettünk.","shortLead":"A legtöbb ember bele sem gondol és fel sem fogja, milyen veszélyeknek van kitéve, amikor internetezik, ezen a téren is...","id":"20181029_google_kiberbiztonsag_mark_risher_jelszavak_titan_key_tobbfaktoros_azonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcf4bd2-5f48-4e3c-af09-51759fd03f42","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_google_kiberbiztonsag_mark_risher_jelszavak_titan_key_tobbfaktoros_azonositas","timestamp":"2018. október. 29. 10:03","title":"Már nem hisz a jelszavakban a Google – igaz, abban sem, hogy ne kellenének jelszavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba470a0-e30a-4b9a-acf8-421758fa669f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A háziméhek pusztulása megállítható, de nem mindegy, milyen áron. Nagyobb veszélyben vannak viszont a vadon élő kis beporzók.","shortLead":"A háziméhek pusztulása megállítható, de nem mindegy, milyen áron. Nagyobb veszélyben vannak viszont a vadon élő kis...","id":"201841__mehpusztulas_mehgondozas__varosi_zummoges__mint_amangalica__kaptar_ateton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ba470a0-e30a-4b9a-acf8-421758fa669f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7cf019-efed-44a7-8ef9-f30b81b69ff7","keywords":null,"link":"/tudomany/201841__mehpusztulas_mehgondozas__varosi_zummoges__mint_amangalica__kaptar_ateton","timestamp":"2018. október. 27. 14:00","title":"Kongassuk a vészharangokat a méhek pusztulása miatt? Van egy jó és egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f4f29d-3367-4754-94ae-8fd58a298ce9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miközben szex ömlik mindenhonnan, fogalmunk sincs, hogy az egyes emberek hogyan élik meg a szexualitásukat, milyen hatással van az életükre – állítja Singer Magdolna. A mentálhigiénés szakember Szextörténetek című, új könyvében nők, férfiak, idősek és fiatalok vallanak a szexuális életükről. A kötetből az 52 éves Zoltán történetét választottuk. ","shortLead":"Miközben szex ömlik mindenhonnan, fogalmunk sincs, hogy az egyes emberek hogyan élik meg a szexualitásukat, milyen...","id":"20181028_Dolgozni_kell_a_kapcsolaton_hogy_legyen_benne_spiritusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f4f29d-3367-4754-94ae-8fd58a298ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a52f149-999b-42dd-9ee7-5455d8c8856b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181028_Dolgozni_kell_a_kapcsolaton_hogy_legyen_benne_spiritusz","timestamp":"2018. október. 28. 20:15","title":"„Dolgozni kell a kapcsolaton, hogy legyen benne spiritusz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ae124c-a8bf-4bdd-89aa-46c1883892b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Glenn Hoddle-t azonnal kórházba vitték.","shortLead":"Glenn Hoddle-t azonnal kórházba vitték.","id":"20181027_Tevestudio_Glenn_Hoddle_rosszullet_foci_futball","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80ae124c-a8bf-4bdd-89aa-46c1883892b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df081b7-f6fe-400c-80fd-7be9eeb3dd45","keywords":null,"link":"/sport/20181027_Tevestudio_Glenn_Hoddle_rosszullet_foci_futball","timestamp":"2018. október. 27. 18:07","title":"Tévéstúdióban esett össze a korábbi angol szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]