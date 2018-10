Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"445e5c21-e247-4571-8878-8853bc11e607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kell hüledezni, nem a CEU vagy a független sajtó ügyéről mondott ilyet a miniszterelnök. ","shortLead":"Nem kell hüledezni, nem a CEU vagy a független sajtó ügyéről mondott ilyet a miniszterelnök. ","id":"20181029_Orban_En_a_szabadsag_oldalan_allok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=445e5c21-e247-4571-8878-8853bc11e607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696636fb-f335-4e17-9ed3-30f3262d7a61","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Orban_En_a_szabadsag_oldalan_allok","timestamp":"2018. október. 29. 17:36","title":"Orbán Lázár cigibetiltó javaslatáról: \"Én a szabadság oldalán állok!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"2016-ban több mint félmillió gyermek halálát okozták a rossz levegőből eredő akut alsó légúti fertőzések. Elkeserítő adatokat közölt friss jelentésében az Egészségügyi Világszervezet (WHO). ","shortLead":"2016-ban több mint félmillió gyermek halálát okozták a rossz levegőből eredő akut alsó légúti fertőzések. Elkeserítő...","id":"20181029_karos_levego_legszenyezettseg_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_gyermekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9206c07-3b1b-46d6-8bc6-6105e311de9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_karos_levego_legszenyezettseg_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_gyermekek","timestamp":"2018. október. 29. 19:33","title":"A világon élő gyerekek 93 százaléka minden nap az egészségére káros levegőt szív be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f016355c-5aa4-47db-bf70-a80f42e61dc5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De bejöhetnek, csak nem fekhetnek végig a padokon.","shortLead":"De bejöhetnek, csak nem fekhetnek végig a padokon.","id":"20181030_New_Yorkban_a_metroban_alvast_tiltottak_meg_a_hajlektalanoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f016355c-5aa4-47db-bf70-a80f42e61dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddda072-d5bf-40da-9bc5-86a2a146e2ba","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_New_Yorkban_a_metroban_alvast_tiltottak_meg_a_hajlektalanoknak","timestamp":"2018. október. 30. 10:31","title":"New Yorkban a metróban alvást tiltották meg a hajléktalanoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15522e00-3932-4364-a36c-3996025d24d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klasszikus villamos problémát helyezték új technológiai környezetbe a MIT (Massachusettsi Műszaki Egyetem) kutatói egy, az egész világra kiterjedő felmérés keretében. Megszületett a végeredmény, amelynek tanulságait a napokban publikálták.","shortLead":"A klasszikus villamos problémát helyezték új technológiai környezetbe a MIT (Massachusettsi Műszaki Egyetem) kutatói...","id":"20181030_moral_machine_mit_felmeres_kiertekelese_onvezeto_autok_dilemmaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15522e00-3932-4364-a36c-3996025d24d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b88037-e511-4d33-8b5d-4ab627faa89a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_moral_machine_mit_felmeres_kiertekelese_onvezeto_autok_dilemmaja","timestamp":"2018. október. 30. 09:03","title":"Így felelt a net népe a kérdésre: kit üssön el az önvezető autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c68f23-7011-41ec-a910-ee8532a42783","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Karl Lagerfeld üzletében 13. és 14. havi fizetésről is szó van.","shortLead":"Karl Lagerfeld üzletében 13. és 14. havi fizetésről is szó van.","id":"20181029_Tobb_mint_felmiliot_kereshet_eladokent_Parndorfban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3c68f23-7011-41ec-a910-ee8532a42783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3663ce5b-e815-4530-875f-26d176b97770","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Tobb_mint_felmiliot_kereshet_eladokent_Parndorfban","timestamp":"2018. október. 29. 10:02","title":"Több mint félmiliót kereshet eladóként Parndorfban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9535ac5-00ba-4d49-bf78-9ea90715c68f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezen a héten a novemberben induló 15. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál programjából szemezgetünk, hogy a különböző szekciók legizgalmasabb filmjeit ajánlhassuk önöknek. A munka világa elképesztő változásokon megy keresztül, ideje hát elgondolkodnunk rajta, hogy mit jelent számunkra, mi a szerepe, és hogy a túlhajszolt hétköznapokban mégis mennyire feszíthetjük túl a húrt. ","shortLead":"Ezen a héten a novemberben induló 15. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál programjából szemezgetünk...","id":"20181030_Verzio_Dokumentumfilm_fesztival_Eletunk_a_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9535ac5-00ba-4d49-bf78-9ea90715c68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7bef6f-c24c-4a1f-9e6b-394ff2b7dfb7","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Verzio_Dokumentumfilm_fesztival_Eletunk_a_munka","timestamp":"2018. október. 30. 18:03","title":"Értelmetlennek találja a saját munkáját? Ezeket a filmeket nézze meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs és technológiai miniszter is csatlakozott az új kormányzati kommunikációhoz, miszerint nincs CEU-ügy, az egyetem nem távozik Magyarországról. ","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter is csatlakozott az új kormányzati kommunikációhoz, miszerint nincs CEU-ügy...","id":"20181029_Palkovics_Nem_koltozik_a_CEU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61886f0-be82-4868-ba88-c91c1f87db01","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Palkovics_Nem_koltozik_a_CEU","timestamp":"2018. október. 29. 15:16","title":"Palkovics is azt állítja, hogy nem költözik a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6d5227-c787-41e7-9d01-12fda6746852","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google minden népszerű új telefon esetében kötelezi a mobilgyártókat arrra, hogy két éven át frissítsék az eszköz szoftverét – derül ki egy kiszivárgott dokumentumból.","shortLead":"A Google minden népszerű új telefon esetében kötelezi a mobilgyártókat arrra, hogy két éven át frissítsék az eszköz...","id":"20181029_google_android_biztonsagi_frissites_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e6d5227-c787-41e7-9d01-12fda6746852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5e4dd0-2c73-4586-be83-2791dddd8410","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_google_android_biztonsagi_frissites_szerzodes","timestamp":"2018. október. 29. 11:03","title":"Jó hír az androidosoknak: kötelező a gyártóknak frissíteniük a telefon szoftverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]