[{"available":true,"c_guid":"e65182c5-1e3b-49b6-b766-e5ce887b113f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a holland videó túltesz a legtöbb közlekedési háborúskodáson, amit úgynevezett balkáni országokat is beleértve láttunk.","shortLead":"Ez a holland videó túltesz a legtöbb közlekedési háborúskodáson, amit úgynevezett balkáni országokat is beleértve...","id":"20181029_Nem_megnyugtato_de_az_autosok_nem_csak_naluk_kepesek_aprosagok_miatt_amokfutokka_valni__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e65182c5-1e3b-49b6-b766-e5ce887b113f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276797b4-9735-4ab3-8745-f23397468143","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_Nem_megnyugtato_de_az_autosok_nem_csak_naluk_kepesek_aprosagok_miatt_amokfutokka_valni__video","timestamp":"2018. október. 30. 04:07","title":"Nem megnyugtató, de az autósok nem csak náluk képesek apróságok miatt ámokfutókká válni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok gyerek is van a Bergamóban hazajutásra várakozók között.","shortLead":"Sok gyerek is van a Bergamóban hazajutásra várakozók között.","id":"20181029_ryanair_legitarsasag_bergamo_milano_magyar_utasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378462fe-2b3b-49fd-9aa0-eac81017dc2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_ryanair_legitarsasag_bergamo_milano_magyar_utasok","timestamp":"2018. október. 29. 17:23","title":"Újabb csapat magyart hagyott cserben a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megerősítette a mentés vezetője, amit sejteni lehetett: senki nem élte túl a fedélzeten lévő 188 ember közül a repülőgép-szerencsétlenséget.","shortLead":"Megerősítette a mentés vezetője, amit sejteni lehetett: senki nem élte túl a fedélzeten lévő 188 ember közül...","id":"20181029_Nincs_tuleloje_az_indoneziai_repulokatasztrofanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be73721a-a134-4139-b474-a7151d078300","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Nincs_tuleloje_az_indoneziai_repulokatasztrofanak","timestamp":"2018. október. 29. 10:10","title":"Nincs túlélője az indonéziai repülőkatasztrófának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59236a05-e53c-4246-a103-f56deaed05b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videóban válaszolt Lázár János azoknak, akik kritizálták, komolytalannak nevezték a dohányzás visszaszorítása érdekében tett javaslatait.","shortLead":"Videóban válaszolt Lázár János azoknak, akik kritizálták, komolytalannak nevezték a dohányzás visszaszorítása érdekében...","id":"20181030_lazar_janos_orban_viktor_gulyas_gergely_dohanyzas_tiltas_szabadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59236a05-e53c-4246-a103-f56deaed05b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d65a12b-1a77-4782-9c93-991ae298fc24","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_lazar_janos_orban_viktor_gulyas_gergely_dohanyzas_tiltas_szabadsag","timestamp":"2018. október. 30. 13:15","title":"Lázár visszaszólt Orbánnak és Gulyásnak cigiügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6dca6c-f3d6-4269-a920-a2be9fefc7bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olaszországi cudar időjárás és komoly esőzések nyomán kiáradt Trentino Alto Adige egyik folyója, a Brenta. A víz sodrásának a halak sem tudtak ellenállni, megkapó látvány, ahogyan az úttesten fickándozva igyekeznek a mélyebb víz felé. ","shortLead":"Az olaszországi cudar időjárás és komoly esőzések nyomán kiáradt Trentino Alto Adige egyik folyója, a Brenta. A víz...","id":"20181029_Kiontott_a_folyo_halak_ficankolnak_az_uttesten_Olaszorszagban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d6dca6c-f3d6-4269-a920-a2be9fefc7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e3d23d-22ba-4c8c-974a-3b936db7d370","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Kiontott_a_folyo_halak_ficankolnak_az_uttesten_Olaszorszagban__video","timestamp":"2018. október. 29. 12:24","title":"Kiöntött a folyó, halak ficánkolnak az úttesten Olaszországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707e4600-61f0-4c3d-b6bd-b88fa89e5701","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Két magyar férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be azt a fegyvert, amivel megölték az oknyomozó újságírót és barátnőjét – derül ki a birtokunkba került európai rendőrségi határozatból. Ezért bevonták a magyar rendőrséget, amely több helyszínen tartott házkutatást, többek közt Budapesten, Kecskeméten és Zebegényben.","shortLead":"Két magyar férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be...","id":"20181029_Magyarorszagra_vezetnek_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_szalai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=707e4600-61f0-4c3d-b6bd-b88fa89e5701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b8bf52-9519-4458-a96f-16553d229a94","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Magyarorszagra_vezetnek_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_szalai","timestamp":"2018. október. 29. 06:30","title":"Magyarországra vezetnek a szlovák újságíró-gyilkosság szálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88166403-fd7c-4000-8c34-ab78c52d2623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta új frissítési ütemtervét a Xiaomi, melyből kiderül, a gyártó mely telefonjai kapják meg az Android Oreo vagy Pie verzióját még idén. ","shortLead":"Kiadta új frissítési ütemtervét a Xiaomi, melyből kiderül, a gyártó mely telefonjai kapják meg az Android Oreo vagy Pie...","id":"20181029_xiaomi_android_oreo_pie_update_frissites_datum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88166403-fd7c-4000-8c34-ab78c52d2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ba9965-73e8-41f0-bbd1-e80f01a81094","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_xiaomi_android_oreo_pie_update_frissites_datum","timestamp":"2018. október. 29. 17:03","title":"Xiaomi telefonja van? Mutatjuk, mikor frissíthet a következő Androidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közel 40 forint lesz a különbség a benzin és a gázolaj ára között szerdától.","shortLead":"Közel 40 forint lesz a különbség a benzin és a gázolaj ára között szerdától.","id":"20181029_Dragabb_lesz_tankolni_kozel_kerulunk_a_430_forintos_gazolajhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c147790-e92d-45f3-a384-ba5de913bc69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Dragabb_lesz_tankolni_kozel_kerulunk_a_430_forintos_gazolajhoz","timestamp":"2018. október. 29. 14:19","title":"Drágább lesz tankolni, közel kerülünk a 430 forintos gázolajhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]