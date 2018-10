Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napirendre akarták volna venni a helyi képviselők a mentelmi jogától megfosztott Simonka György ügyét, de a testület fideszes többsége ezt nem engedte.","shortLead":"Napirendre akarták volna venni a helyi képviselők a mentelmi jogától megfosztott Simonka György ügyét, de a testület...","id":"20181031_Oroshazan_nem_lehet_tema_Simonka_ugye_a_fideszes_kepviselok_nem_engedik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2849cfa7-6148-4969-a674-f3a49705cbdd","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Oroshazan_nem_lehet_tema_Simonka_ugye_a_fideszes_kepviselok_nem_engedik","timestamp":"2018. október. 31. 11:30","title":"Orosházán nem lehet téma Simonka ügye, a fideszes képviselők nem engedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az az ügy, amelyben ismert sportolókat hoztak hírbe, gyanúsított egyelőre nincs.","shortLead":"Ez az az ügy, amelyben ismert sportolókat hoztak hírbe, gyanúsított egyelőre nincs.","id":"20181030_szexualis_eroszak_kislany_sportolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5f0fb6-a986-4d20-a38a-05e89f6b900f","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_szexualis_eroszak_kislany_sportolo","timestamp":"2018. október. 30. 14:23","title":"Meghallgatta a rendőrség a szexuális erőszak miatt feljelentést tevő kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d307d7-a253-4ebc-98c2-0fa60df7f485","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A kormány egy nagy közös adatbázisban tárolná a térfigyelő kamera felvételeket, ráadásul arcfelismerő szoftvert is alkalmaznának. 