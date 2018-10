Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan vagyunk, akik a falusiakat képviseljük – mondta a miniszterelnök arra, hogy mi a Fidesz faluprogramja.","shortLead":"Sokan vagyunk, akik a falusiakat képviseljük – mondta a miniszterelnök arra, hogy mi a Fidesz faluprogramja.","id":"20181029_Orban_A_Fideszre_a_falusiak_szavaztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d75c98b-3768-4235-9ef4-04cacb8cd9e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Orban_A_Fideszre_a_falusiak_szavaztak","timestamp":"2018. október. 29. 17:00","title":"Orbán: A Fideszre a falusiak szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd10066-8988-4b2f-968d-3ebc0a90467b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz megingathatatlan.","shortLead":"A Fidesz megingathatatlan.","id":"20181030_Az_LMP_nem_jutna_parlamentbe_tovabb_apad_a_Jobbik_tabora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd10066-8988-4b2f-968d-3ebc0a90467b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f9d443-928e-4821-ae5c-42bc272af4d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Az_LMP_nem_jutna_parlamentbe_tovabb_apad_a_Jobbik_tabora","timestamp":"2018. október. 30. 12:41","title":"Az LMP nem jutna parlamentbe, tovább apad a Jobbik tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A Fideszen belüli leszámolást sejtenek egyesek Dél-Békésben Simonka György mentelmi jogának felfüggesztése mögött, mások szerint ez még csak a jéghegy csúcsa, és volt, aki kiosztotta Simonka „talpnyalóit”. Viszont a milliárdos csalási ügy a helyiek számára túl szövevényes, a saját boldogulásuk van terítéken.","shortLead":"A Fideszen belüli leszámolást sejtenek egyesek Dél-Békésben Simonka György mentelmi jogának felfüggesztése mögött...","id":"20181030_Simonka_ugy_bosszu_fidesz_bekes_vallalkozas_bukas_csalas_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ba1023-4094-4d94-8233-e53b990da17c","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Simonka_ugy_bosszu_fidesz_bekes_vallalkozas_bukas_csalas_vizsgalat","timestamp":"2018. október. 30. 06:30","title":"„Simi, baj lesz ebből”: a békési fideszesek bosszújáról suttognak Simonka-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f83b1ab-87a5-4d0d-a714-824a888cab41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Maps nemrég már megkapta a funkciót, amivel navigáció közben is válogathatunk a hallgatott zeneszámok között, hamarosan pedig a Waze is megkapja ezt a frissítést.","shortLead":"A Google Maps nemrég már megkapta a funkciót, amivel navigáció közben is válogathatunk a hallgatott zeneszámok között...","id":"20181030_waze_beepitett_zenelejatszo_spotify_deezer_pandora_npr_tunein_scribd_stitcher","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f83b1ab-87a5-4d0d-a714-824a888cab41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd3afb5-d24a-4a70-876d-97b2862995ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_waze_beepitett_zenelejatszo_spotify_deezer_pandora_npr_tunein_scribd_stitcher","timestamp":"2018. október. 30. 14:03","title":"Gyakran használja a Waze-t? Érdemes lesz frissíteni, egy rég várt kényelmes funkció kerül bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248e3783-4bbb-451f-9fe5-91cf48690dca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 17 emelet magas vízi csúszdán 2016 nyarán történt tragédia. ","shortLead":"A 17 emelet magas vízi csúszdán 2016 nyarán történt tragédia. ","id":"20181030_Lebontjak_a_gyilkos_csuszdat_amelyik_lefejezett_egy_10_eves_fiut_Amerikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248e3783-4bbb-451f-9fe5-91cf48690dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc604f3-9f39-4b37-a009-7ae858f8c016","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Lebontjak_a_gyilkos_csuszdat_amelyik_lefejezett_egy_10_eves_fiut_Amerikaban","timestamp":"2018. október. 30. 21:52","title":"Lebontják a gyilkos csúszdát, amelyik lefejezett egy 10 éves fiút Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Durva vihar tombolt hétfőn Olaszországban, a tornádó, és a következtében kidőlt fák összesen 6 ember halálát okozták.","shortLead":"Durva vihar tombolt hétfőn Olaszországban, a tornádó, és a következtében kidőlt fák összesen 6 ember halálát okozták.","id":"20181030_Mar_hatan_meghaltak_Olaszorszagban_a_heves_viharok_aradasok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd76c9e8-a822-4602-b18a-3ecbdcaf4de6","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Mar_hatan_meghaltak_Olaszorszagban_a_heves_viharok_aradasok_miatt","timestamp":"2018. október. 30. 05:34","title":"Már hatan meghaltak Olaszországban a heves viharok, áradások miatt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00728fce-8487-4e2b-9b6c-51271ba8f2ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy utat tett meg a Google reCaptcha rendszere, de végre eljutott odáig, hogy a felhasználókat semmilyen tevékenység elvégzésére sem kéri ahhoz, hogy megállapítsa, nem (ro)botok vagyunk.","shortLead":"Nagy utat tett meg a Google reCaptcha rendszere, de végre eljutott odáig, hogy a felhasználókat semmilyen tevékenység...","id":"20181031_google_recaptcha_v3_felhasznalo_azonositasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00728fce-8487-4e2b-9b6c-51271ba8f2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0148ee2c-b00b-4b0a-b7aa-807bcd36a478","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_google_recaptcha_v3_felhasznalo_azonositasa","timestamp":"2018. október. 31. 09:03","title":"Végre tényleg eltűnnek a mindenki által utált, olvashatatlan krikszkrakszok a weboldalakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c1f782-8f7a-48a4-8f85-213cdb9d6895","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a szupererős kivitelből nagyon keveset gyártottak, így alaposan meg is kérik a jó állapotú példányok árát.","shortLead":"Ebből a szupererős kivitelből nagyon keveset gyártottak, így alaposan meg is kérik a jó állapotú példányok árát.","id":"20181030_16_eves_ez_a_kis_renault_clio_megis_8_millio_forintot_erhet_v6_arveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c1f782-8f7a-48a4-8f85-213cdb9d6895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2545a3-a11a-4f53-8bf0-70d8b4c26bd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181030_16_eves_ez_a_kis_renault_clio_megis_8_millio_forintot_erhet_v6_arveres","timestamp":"2018. október. 30. 11:21","title":"16 éves ez a kis Renault Clio, mégis 8 millió forintot érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]