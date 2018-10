Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c26b4a1c-da59-4e55-85ac-11ffeb2fdf1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét sikerült a világ egyik legrangosabb lapjának videójába bekerülnie a magyar miniszterelnöknek, csak sajnos megint a demokratikus intézményrendszer leépítői között szerepel.","shortLead":"Ismét sikerült a világ egyik legrangosabb lapjának videójába bekerülnie a magyar miniszterelnöknek, csak sajnos megint...","id":"20181031_Orbannal_peldalozva_mutatja_be_az_Economist_hogyan_kell_lerombolni_a_demokraciat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c26b4a1c-da59-4e55-85ac-11ffeb2fdf1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a627ba1e-08d0-45ec-97a6-0572542afdb7","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Orbannal_peldalozva_mutatja_be_az_Economist_hogyan_kell_lerombolni_a_demokraciat","timestamp":"2018. október. 31. 15:23","title":"Orbánnal mutatja be az Economist, hogyan rombolják le a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balog Zoltán volt emberi erőforrás-miniszter interjút adott a Szemlélek keresztény blognak, amelyben néhány kritikát is megfogalmazott a kormánnyal szemben: elmondta, egy ekkora minisztériumban nem juthatott elég figyelem az oktatásra és az egészségügyre, ahogy azt is, sokszor nem értett egyet az ilyen éles kormányzati kommunikációval és a migránsozással, de ő is elismerte, ezzel lehetett választást nyerni.","shortLead":"Balog Zoltán volt emberi erőforrás-miniszter interjút adott a Szemlélek keresztény blognak, amelyben néhány kritikát is...","id":"20181030_Balog_Zoltan_A_migransok_Isten_teremtenyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49c46aa-ca89-42df-b0f7-d335acfef98e","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Balog_Zoltan_A_migransok_Isten_teremtenyei","timestamp":"2018. október. 30. 09:51","title":"Balog Zoltán: A választók mobilizálását a migránsozással lehetett a legjobban elérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7619b2-b1e1-482d-bb45-e6687cd1b4f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szardar Vallabhbhai Patel ügyvédet, függetlenségi hőst, India első belügyminiszterét ábrázoló alkotás 182 méter magas.","shortLead":"A Szardar Vallabhbhai Patel ügyvédet, függetlenségi hőst, India első belügyminiszterét ábrázoló alkotás 182 méter magas.","id":"20181031_felavattak_a_vilag_legnagyobb_szobrat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c7619b2-b1e1-482d-bb45-e6687cd1b4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762201af-2bf8-4ab8-9e1c-d995c290f58c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181031_felavattak_a_vilag_legnagyobb_szobrat","timestamp":"2018. október. 31. 10:41","title":"Felavatták a világ legeslegnagyobb szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaország felszólította Szaúd-Arábiát, hogy derítse ki az igazságot, nyomozza ki a felelősöket, és vonja őket eljárás alá.","shortLead":"Franciaország felszólította Szaúd-Arábiát, hogy derítse ki az igazságot, nyomozza ki a felelősöket, és vonja őket...","id":"20181031_Hasogdzsigyilkossag_a_franciak_szankciokat_merlegelnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d7331d-dbaa-4b30-b21d-24b93ab2b988","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Hasogdzsigyilkossag_a_franciak_szankciokat_merlegelnek","timestamp":"2018. október. 31. 12:59","title":"Hasogdzsi-gyilkosság: a franciák szankciókat mérlegelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0979e7ac-2ad1-4ba3-8507-fef600b6321d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Október 31-ig lehet a készpénzes vásárlások során a régi, 2017 előtt kibocsátott 1000 forintos bankjegyekkel fizetni, október utolsó napján a Magyar Nemzeti Bank bevonja őket a forgalomból.","shortLead":"Október 31-ig lehet a készpénzes vásárlások során a régi, 2017 előtt kibocsátott 1000 forintos bankjegyekkel fizetni...","id":"20181030_regi_ezer_forintos_bankjegy_nemzeti_bank_jegybank_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0979e7ac-2ad1-4ba3-8507-fef600b6321d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3c23eb-d548-42c7-bb68-8dc5a7295517","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_regi_ezer_forintos_bankjegy_nemzeti_bank_jegybank_figyelmeztetes","timestamp":"2018. október. 30. 13:44","title":"Szórja ki a régi ezreseit: holnap fizethet velük utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f932c758-3690-4267-a438-27de7ddbd8e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fagyival civil szervezeteket támogatnak, és kimondottan a Trump-adminisztrációval szembeni ellenállásra buzdítanak. ","shortLead":"A fagyival civil szervezeteket támogatnak, és kimondottan a Trump-adminisztrációval szembeni ellenállásra buzdítanak. ","id":"20181030_Trumpellenes_fagyit_dobtak_piacra_es_eleg_jol_hangzik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f932c758-3690-4267-a438-27de7ddbd8e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6025a76-0375-463b-887b-77cc71c72da7","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Trumpellenes_fagyit_dobtak_piacra_es_eleg_jol_hangzik","timestamp":"2018. október. 30. 17:44","title":"Trump-ellenes fagyit dobtak piacra, és elég jól hangzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e301f0a-2931-4b2e-968e-e10367ba3653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szakemberei még utoljára le tudták tölteni az utolsó tudományos megfigyelés adatait, majd végleg nyugdíjazták a Kepler űrtávcsövet.","shortLead":"A NASA szakemberei még utoljára le tudták tölteni az utolsó tudományos megfigyelés adatait, majd végleg nyugdíjazták...","id":"20181031_nasa_kepler_urteleszkop_kikapcsolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e301f0a-2931-4b2e-968e-e10367ba3653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478cacfe-90d7-494c-b79c-dd9027e95775","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_nasa_kepler_urteleszkop_kikapcsolasa","timestamp":"2018. október. 31. 10:03","title":"Ennyi volt: 9 év után elfogyott az üzemanyag a NASA legsikeresebb űrszondájából, a Keplerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe4b25c-f529-4519-a437-ac8903f411f1","c_author":"Pálinkás József","category":"hetilap","description":"A piacgazdaságot a szabályozatlanságtól és a túlszabályozástól is meg kell védeni – hangsúlyozza Pálinkás József atomfizikus, korábbi akadémiai elnök, az első Orbán-kormány oktatási minisztere. Állítja: Magyarország legfontosabb tőkebefektetése az oktatás és képzés.","shortLead":"A piacgazdaságot a szabályozatlanságtól és a túlszabályozástól is meg kell védeni – hangsúlyozza Pálinkás József...","id":"201844_beszelgetesek__a_jovorol_legfontosabb_az_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe4b25c-f529-4519-a437-ac8903f411f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c07ee4-c338-46db-a7a2-4c9c656c4f55","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.44/201844_beszelgetesek__a_jovorol_legfontosabb_az_oktatas","timestamp":"2018. október. 30. 00:00","title":"„Legfontosabb az oktatás”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]