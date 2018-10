Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cf93dc4-a4cb-4d3c-b1b9-85a8bfe4ad02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három rovar közül kerülhet ki a 2019-es Év rovara, és egyik érdekesebb, mint a másik. ","shortLead":"Három rovar közül kerülhet ki a 2019-es Év rovara, és egyik érdekesebb, mint a másik. ","id":"20181030_Elege_van_a_poloskakbol_Szavazzon_inkabb_ezekre_a_meno_rovarokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cf93dc4-a4cb-4d3c-b1b9-85a8bfe4ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b22a45a-3e48-4798-9970-650434e6d3d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_Elege_van_a_poloskakbol_Szavazzon_inkabb_ezekre_a_meno_rovarokra","timestamp":"2018. október. 30. 16:23","title":"Elege van a poloskákból? Szavazzon inkább ezekre a menő rovarokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök így kommentálta azt, hogy a német kancellár fokozatosan visszavonul a politikától. ","shortLead":"A francia elnök így kommentálta azt, hogy a német kancellár fokozatosan visszavonul a politikától. ","id":"20181029_Macron_Merkel_meltosagteljes_dontest_hozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb2191-06b4-4370-9006-44ef955e07d9","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Macron_Merkel_meltosagteljes_dontest_hozott","timestamp":"2018. október. 29. 20:52","title":"Macron: Merkel méltóságteljes döntést hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3745c91-ec77-4c5f-bf74-0ed8fb529854","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeledik a világ legnagyobb tuningrendezvénye, a Los Angeles-i SEMA show, és a gyártók elkezdték bemutatni, milyen modellekkel készülnek.","shortLead":"Közeledik a világ legnagyobb tuningrendezvénye, a Los Angeles-i SEMA show, és a gyártók elkezdték bemutatni, milyen...","id":"20181031_Chevrolet_eCopo_Camaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3745c91-ec77-4c5f-bf74-0ed8fb529854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3d59ff-a75f-4966-b1a8-30a3b9800495","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_Chevrolet_eCopo_Camaro","timestamp":"2018. október. 31. 08:12","title":"Lóerők helyett 800 voltos aksijával kérkedik az elektromos amerikai izomautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59236a05-e53c-4246-a103-f56deaed05b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videóban válaszolt Lázár János azoknak, akik kritizálták, komolytalannak nevezték a dohányzás visszaszorítása érdekében tett javaslatait.","shortLead":"Videóban válaszolt Lázár János azoknak, akik kritizálták, komolytalannak nevezték a dohányzás visszaszorítása érdekében...","id":"20181030_lazar_janos_orban_viktor_gulyas_gergely_dohanyzas_tiltas_szabadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59236a05-e53c-4246-a103-f56deaed05b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d65a12b-1a77-4782-9c93-991ae298fc24","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_lazar_janos_orban_viktor_gulyas_gergely_dohanyzas_tiltas_szabadsag","timestamp":"2018. október. 30. 13:15","title":"Lázár visszaszólt Orbánnak és Gulyásnak cigiügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Igazságügyi Minisztérium 10 embert vádolt meg, akik ipari kémkedést végeztek Kínának.","shortLead":"Az amerikai Igazságügyi Minisztérium 10 embert vádolt meg, akik ipari kémkedést végeztek Kínának.","id":"20181031_kina_kemkedes_ipari_kemkedes_lopas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb48b1eb-974b-4aad-80c5-0d2119ac6fa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_kina_kemkedes_ipari_kemkedes_lopas","timestamp":"2018. október. 31. 14:03","title":"Már megint a kínaiak: 5 éven át lopták a titkokat az amerikai repülőgépgyártóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e730f20-27ac-46bd-99b1-a3336179dca5","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Talányos a többéves rekonstrukció után újra látogatható Szépművészeti Múzeum első időszaki kiállításának legfőbb látványossága, az ágaskodó lovat megzabolázó alakot ábrázoló, alig 24 centiméteres bronzszobor eredete.","shortLead":"Talányos a többéves rekonstrukció után újra látogatható Szépművészeti Múzeum első időszaki kiállításának legfőbb...","id":"20181031_Budapest_Leonardo_da_Vinci_szobor_Szepmuveszeti_Muzeum_kiallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e730f20-27ac-46bd-99b1-a3336179dca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6143e68-f567-46c2-8588-1dc4aa65a060","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Budapest_Leonardo_da_Vinci_szobor_Szepmuveszeti_Muzeum_kiallitas","timestamp":"2018. október. 31. 11:16","title":"Budapesten van Leonardo da Vinci szobra, vagy mégsem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278dfbfe-906f-4eb4-b583-a6bf06a96fce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP az idén is beadta, de megint nem ment át a parlamenten a javaslat. ","shortLead":"Az LMP az idén is beadta, de megint nem ment át a parlamenten a javaslat. ","id":"20181030_Tizennyolcadjara_is_leszavazta_a_Fidesz_az_ugynokaktak_megnyitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=278dfbfe-906f-4eb4-b583-a6bf06a96fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6deabc-8ec1-4b75-846a-28d588fa00af","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Tizennyolcadjara_is_leszavazta_a_Fidesz_az_ugynokaktak_megnyitasat","timestamp":"2018. október. 30. 19:23","title":"Tizennyolcadjára is leszavazta a Fidesz az ügynökakták megnyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a137fbe4-3a40-47ae-afd1-d36e16271243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár keményen visszaüzent Orbánnak cigiügyben.","shortLead":"Lázár keményen visszaüzent Orbánnak cigiügyben.","id":"20181030_Ont_mire_emlekezteti_Lazar_videoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a137fbe4-3a40-47ae-afd1-d36e16271243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787e1c3a-6aa3-416c-9a3a-f390bdb54f87","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Ont_mire_emlekezteti_Lazar_videoja","timestamp":"2018. október. 30. 15:14","title":"Lázár videója olyan, mint egy Szomszédok-paródia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]