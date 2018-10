Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d78c0d34-ba65-43c1-b9cd-f079a96f1be6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint megtagadták az anyag publikálást a távirati irodánál.","shortLead":"A képviselő szerint megtagadták az anyag publikálást a távirati irodánál.","id":"20181029_Hiaba_kerte_Hadhazy_az_MTI_nem_hozta_le_egy_Simonkaval_foglalkozo_kozlemenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d78c0d34-ba65-43c1-b9cd-f079a96f1be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f86bc2-248e-44e7-819c-d4609e74f6a7","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Hiaba_kerte_Hadhazy_az_MTI_nem_hozta_le_egy_Simonkaval_foglalkozo_kozlemenyet","timestamp":"2018. október. 29. 20:29","title":"Hiába kérte Hadházy, az MTI nem hozta le egy Simonkával foglalkozó közleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c02f0c-4679-46b6-81e9-3111ce660e8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem mindig volt ennyire szilárdan elutasító az álláspontja a kormánynak a boltzárral szemben, mint amilyet a most kiadott közleményükben megfogalmaztak.","shortLead":"Nem mindig volt ennyire szilárdan elutasító az álláspontja a kormánynak a boltzárral szemben, mint amilyet a most...","id":"20181030_Kormany_a_vasarnapi_boltzar_ugye_le_van_zarva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49c02f0c-4679-46b6-81e9-3111ce660e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009b5c7e-23cb-4594-9996-6b07d5ce9725","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Kormany_a_vasarnapi_boltzar_ugye_le_van_zarva","timestamp":"2018. október. 30. 12:53","title":"Kormány: A vasárnapi boltzár ügye le van zárva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad2332-1b3e-4c54-b2da-5c0095546a2c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Pedig a poszttraumás stressz tünetei súlyosak.","shortLead":"Pedig a poszttraumás stressz tünetei súlyosak.","id":"20181030_A_poszttraumas_stressz_jo_iranyba_is_befolyasolhatja_az_eletunket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6ad2332-1b3e-4c54-b2da-5c0095546a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af9b850-652d-45e8-abba-2eb53f2c6f8c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181030_A_poszttraumas_stressz_jo_iranyba_is_befolyasolhatja_az_eletunket","timestamp":"2018. október. 30. 12:15","title":"A trauma jó irányba befolyásolhatja az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea28-554e-4709-9863-9ac4441bd550","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Száz évvel ezelőtt ezekben a napokban hullott szét a Monarchia, és bár ezzel a magyarok vágyott függetlensége megvalósult, a Trianon-trauma mindent maga alá temetett.","shortLead":"Száz évvel ezelőtt ezekben a napokban hullott szét a Monarchia, és bár ezzel a magyarok vágyott függetlensége...","id":"20181030_A_Fidesz_hatalmi_szoval_akadalyozza_a_mult_feldolgozasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea28-554e-4709-9863-9ac4441bd550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42901d35-49b4-4a68-bfa9-6af5cc68ee9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_A_Fidesz_hatalmi_szoval_akadalyozza_a_mult_feldolgozasat","timestamp":"2018. október. 30. 13:28","title":"A Fidesz hatalmi szóval akadályozza a múlt feldolgozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed582a-f457-4eb8-a5c8-443852dc4a1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megoszlanak a vélemények arról, mennyire sikerült jól a RED Hydrogen One nevű mobilja. A cég a holografikus kijelzőt emlegetve reklámozta a mobilt az elmúlt több mint egy évben, az elő tesztek szerint viszont nem sikerült túl jól a dolog. Annyira egészen biztosan nem, hogy 370 ezer forintot megérjen a dolog.","shortLead":"Megoszlanak a vélemények arról, mennyire sikerült jól a RED Hydrogen One nevű mobilja. A cég a holografikus kijelzőt...","id":"20181029_red_hydrogen_one_okostelefon_holografikus_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42ed582a-f457-4eb8-a5c8-443852dc4a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461bb7ad-6aca-43fd-99e3-f3115b8fb03b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_red_hydrogen_one_okostelefon_holografikus_kijelzo","timestamp":"2018. október. 29. 20:03","title":"Az év bukása lesz? Sokat ígért, de keveset adhat a holografikus kijelzős mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d76a90-baa6-4b75-873f-327c41bfb90a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyöngyösi Márton szegezte Orbánnak a kérdést.","shortLead":"Gyöngyösi Márton szegezte Orbánnak a kérdést.","id":"20181029_Orban_most_sem_mondta_el_miert_nem_esett_at_soha_nemzetbiztonsagi_atvilagitason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0d76a90-baa6-4b75-873f-327c41bfb90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b2216d-d317-4f43-9453-0b95b9e19511","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Orban_most_sem_mondta_el_miert_nem_esett_at_soha_nemzetbiztonsagi_atvilagitason","timestamp":"2018. október. 29. 16:43","title":"Orbán most sem mondta el, miért nem esett át soha nemzetbiztonsági átvilágításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mérhetetlen düh és elkeseredés uralja a mindennapjait Kardos Lajosnak, akinek a felesége öt éve indult kocogni Soroksáron, amikor megtámadták. A feltételezett elkövetőt idén azonosította a rendőrség.","shortLead":"Mérhetetlen düh és elkeseredés uralja a mindennapjait Kardos Lajosnak, akinek a felesége öt éve indult kocogni...","id":"20181030_Kitalalt_a_soroksari_futono_gyilkosa_A_rendorseg_munkaja_minosithetetlen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adc9089-c209-4519-b1f6-9ec14188b511","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Kitalalt_a_soroksari_futono_gyilkosa_A_rendorseg_munkaja_minosithetetlen","timestamp":"2018. október. 30. 08:14","title":"Kitálalt a soroksári futónő özvegye: A rendőrség munkája minősíthetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f932c758-3690-4267-a438-27de7ddbd8e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fagyival civil szervezeteket támogatnak, és kimondottan a Trump-adminisztrációval szembeni ellenállásra buzdítanak. ","shortLead":"A fagyival civil szervezeteket támogatnak, és kimondottan a Trump-adminisztrációval szembeni ellenállásra buzdítanak. ","id":"20181030_Trumpellenes_fagyit_dobtak_piacra_es_eleg_jol_hangzik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f932c758-3690-4267-a438-27de7ddbd8e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6025a76-0375-463b-887b-77cc71c72da7","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Trumpellenes_fagyit_dobtak_piacra_es_eleg_jol_hangzik","timestamp":"2018. október. 30. 17:44","title":"Trump-ellenes fagyit dobtak piacra, és elég jól hangzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]