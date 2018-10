Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9500cd3-975f-4cf5-9a95-10d45d916d2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi beismerte bűnösségét. Ennyi gyilkosságot a II. világháború óta senki sem követett el Németországban. ","shortLead":"A férfi beismerte bűnösségét. Ennyi gyilkosságot a II. világháború óta senki sem követett el Németországban. ","id":"20181030_nemet_apolo_niels_hogel_sorozatgyilkossag_paciens_eletfogytiglan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9500cd3-975f-4cf5-9a95-10d45d916d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47edd63a-96de-4086-861e-97dd0babbeac","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_nemet_apolo_niels_hogel_sorozatgyilkossag_paciens_eletfogytiglan","timestamp":"2018. október. 30. 15:43","title":"Több mint 100 emberrel végzett egy német ápoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a721b49c-f4fe-4686-8c82-28abe0b3966d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elsöprő sikere van a helyi nudista kiállításnak.","shortLead":"Elsöprő sikere van a helyi nudista kiállításnak.","id":"20181029_Csak_meztelenul_lehet_megnezni_egy_uj_kiallitast_Kolumbiaban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a721b49c-f4fe-4686-8c82-28abe0b3966d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002a755d-a341-47a9-9ee1-23fc107d05ea","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Csak_meztelenul_lehet_megnezni_egy_uj_kiallitast_Kolumbiaban__video","timestamp":"2018. október. 29. 17:20","title":"Csak meztelenül lehet megnézni egy új kiállítást Kolumbiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65182c5-1e3b-49b6-b766-e5ce887b113f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a holland videó túltesz a legtöbb közlekedési háborúskodáson, amit úgynevezett balkáni országokat is beleértve láttunk.","shortLead":"Ez a holland videó túltesz a legtöbb közlekedési háborúskodáson, amit úgynevezett balkáni országokat is beleértve...","id":"20181029_Nem_megnyugtato_de_az_autosok_nem_csak_naluk_kepesek_aprosagok_miatt_amokfutokka_valni__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e65182c5-1e3b-49b6-b766-e5ce887b113f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276797b4-9735-4ab3-8745-f23397468143","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_Nem_megnyugtato_de_az_autosok_nem_csak_naluk_kepesek_aprosagok_miatt_amokfutokka_valni__video","timestamp":"2018. október. 30. 04:07","title":"Nem megnyugtató, de az autósok nem csak náluk képesek apróságok miatt ámokfutókká válni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37fe99-943f-4aa3-baf4-9ea05ab66ffe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Mi az igazi Jobbikot keressük” – mondta kedd délelőtti, Szebb jövőt! címmel megtartott sajtótájékoztatóján a Jobbik frakciójából nemrég kizárt, majd a pártból kilépett Volner János, aki mellett a tömörülést ugyancsak elhagyó Apáti István és Fülöp Erik állt. Lehetséges, hogy Toroczkaiéknál találják meg.","shortLead":"„Mi az igazi Jobbikot keressük” – mondta kedd délelőtti, Szebb jövőt! címmel megtartott sajtótájékoztatóján a Jobbik...","id":"20181030_mi_hazank_mozgalom_volner_janos_apati_istvan_fulop_erik_jobbik_targyalasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b37fe99-943f-4aa3-baf4-9ea05ab66ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d798ce-4a2f-4edb-b7bb-2eddc1f3744b","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_mi_hazank_mozgalom_volner_janos_apati_istvan_fulop_erik_jobbik_targyalasok","timestamp":"2018. október. 30. 12:12","title":"A Mi Hazánk Mozgalommal tárgyalnak a belépésről Volnerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június és szeptember elejét idéző értékeket jegyezhettek fel a meteorológusok.","shortLead":"Június és szeptember elejét idéző értékeket jegyezhettek fel a meteorológusok.","id":"20181029_melegrekord_idojaras_orszagos_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75e04da-8afb-4e16-97be-a834a699d54e","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_melegrekord_idojaras_orszagos_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2018. október. 29. 17:55","title":"Sorra dőltek hétfőn a melegrekordok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egész Európában a légszennyezettség jelenti a legnagyobb egészségügyi veszélyt – erre jutott az Európai Környezetvédelmi Ügynökség.","shortLead":"Egész Európában a légszennyezettség jelenti a legnagyobb egészségügyi veszélyt – erre jutott az Európai...","id":"20181029_Otszazezer_europai_hal_meg_evente_annyira_rossz_a_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb03ff3-672b-406a-8e22-83fbc6c96215","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Otszazezer_europai_hal_meg_evente_annyira_rossz_a_levego","timestamp":"2018. október. 29. 12:10","title":"Ötszázezer európai hal meg évente, annyira rossz a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hivatalosan sosem jelentették be, de megbízható források azt állították, a Disney külön filmet készítene a Star Wars fejvadászáról. A Lucasfilm vezetője viszont most azt mondta: biztosan nem készül el a produkció, helyette minden energiájukat a The Mandalorian című sorozatra fordítják.","shortLead":"Hivatalosan sosem jelentették be, de megbízható források azt állították, a Disney külön filmet készítene a Star Wars...","id":"20181029_Most_mar_biztos_nem_kap_onallo_filmet_Boba_Fett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eebcfea-41cb-4511-bb90-f63887845083","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Most_mar_biztos_nem_kap_onallo_filmet_Boba_Fett","timestamp":"2018. október. 29. 11:27","title":"Most már biztos: nem kap önálló filmet Boba Fett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balog Zoltán volt emberi erőforrás-miniszter interjút adott a Szemlélek keresztény blognak, amelyben néhány kritikát is megfogalmazott a kormánnyal szemben: elmondta, egy ekkora minisztériumban nem juthatott elég figyelem az oktatásra és az egészségügyre, ahogy azt is, sokszor nem értett egyet az ilyen éles kormányzati kommunikációval és a migránsozással, de ő is elismerte, ezzel lehetett választást nyerni.","shortLead":"Balog Zoltán volt emberi erőforrás-miniszter interjút adott a Szemlélek keresztény blognak, amelyben néhány kritikát is...","id":"20181030_Balog_Zoltan_A_migransok_Isten_teremtenyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49c46aa-ca89-42df-b0f7-d335acfef98e","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Balog_Zoltan_A_migransok_Isten_teremtenyei","timestamp":"2018. október. 30. 09:51","title":"Balog Zoltán: A választók mobilizálását a migránsozással lehetett a legjobban elérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]