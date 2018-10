Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29037915-c483-475e-acb2-3f8f9caa0675","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közelgő ünnepek miatt hatalmas tömeg várható a temetőknél, ez az időszak pedig mágnesként vonzza a tolvajokat. ","shortLead":"A közelgő ünnepek miatt hatalmas tömeg várható a temetőknél, ez az időszak pedig mágnesként vonzza a tolvajokat. ","id":"20181029_Autofeltorokre_es_zsebtolvajokra_is_szamitani_lehet_a_temetokben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29037915-c483-475e-acb2-3f8f9caa0675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1726ec-3f28-43f2-af29-910940cc349b","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Autofeltorokre_es_zsebtolvajokra_is_szamitani_lehet_a_temetokben","timestamp":"2018. október. 29. 22:01","title":"Autófeltörőkre és zsebtolvajokra is számítani lehet a temetőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea6f42c-efca-4c29-99d8-e268ca96eb37","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hetvenhat éves korában meghalt Cser Gábor, a Dörmögő Dömötör gyermekmagazin volt főszerkesztője - tájékoztatta a lapot kiadó kft. szerdán az MTI-t.","shortLead":"Hetvenhat éves korában meghalt Cser Gábor, a Dörmögő Dömötör gyermekmagazin volt főszerkesztője - tájékoztatta a lapot...","id":"20181031_Meghalt_Cser_Gabor_Dormogo_Domotor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea6f42c-efca-4c29-99d8-e268ca96eb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6183521b-b18b-4ee6-941c-764dc942f6d8","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Meghalt_Cser_Gabor_Dormogo_Domotor","timestamp":"2018. október. 31. 12:24","title":"Meghalt Cser Gábor, a Dörmögő Dömötör egykori főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A parlament előtt lévő adótörvénycsomag az szja-törvény több pontját is átírná, például az önkéntes kölcsönös pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás, adomány vagy célzott szolgáltatás címén adójogi kezelését is szigoríthatja. Ennek a tudnivalóit foglalta össze az Adózóna.","shortLead":"A parlament előtt lévő adótörvénycsomag az szja-törvény több pontját is átírná, például az önkéntes kölcsönös pénztárba...","id":"20181030_Ujabb_megszoritas_johet_a_cafeteriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e55b0d-37e7-470c-ac93-ff058b7fe59c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Ujabb_megszoritas_johet_a_cafeteriaban","timestamp":"2018. október. 30. 08:58","title":"Újabb megszorítás jöhet a cafeteriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a00e84b-f019-4efe-8c4d-867999b6a301","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A küldeményt még a postán kiszűrték, nem jutott el a médiumhoz. ","shortLead":"A küldeményt még a postán kiszűrték, nem jutott el a médiumhoz. ","id":"20181029_cnn_szerkesztoseg_gyanus_csomag_cesar_sayoc_csobomba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a00e84b-f019-4efe-8c4d-867999b6a301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375647d5-b1a2-4962-ae34-7292aff97fd0","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_cnn_szerkesztoseg_gyanus_csomag_cesar_sayoc_csobomba","timestamp":"2018. október. 29. 16:53","title":"Újabb gyanús csomagot küldtek a CNN-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac70c8e-0341-461f-b45d-fdf80bef93cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bolíviai Julia Flores 1900-ban született, a nagy napra új fülbevalókat is kapott. ","shortLead":"A bolíviai Julia Flores 1900-ban született, a nagy napra új fülbevalókat is kapott. ","id":"20181029_118_eves_lett_a_vilag_legidosebbnek_tartott_embere_Julia_mama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ac70c8e-0341-461f-b45d-fdf80bef93cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c2cc9d-9bf8-4e64-b9e7-661a23256a8d","keywords":null,"link":"/elet/20181029_118_eves_lett_a_vilag_legidosebbnek_tartott_embere_Julia_mama","timestamp":"2018. október. 29. 19:37","title":"118 éves lett a világ legidősebbnek tartott embere, Julia mama – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e730f20-27ac-46bd-99b1-a3336179dca5","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Talányos a többéves rekonstrukció után újra látogatható Szépművészeti Múzeum első időszaki kiállításának legfőbb látványossága, az ágaskodó lovat megzabolázó alakot ábrázoló, alig 24 centiméteres bronzszobor eredete.","shortLead":"Talányos a többéves rekonstrukció után újra látogatható Szépművészeti Múzeum első időszaki kiállításának legfőbb...","id":"20181031_Budapest_Leonardo_da_Vinci_szobor_Szepmuveszeti_Muzeum_kiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e730f20-27ac-46bd-99b1-a3336179dca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6143e68-f567-46c2-8588-1dc4aa65a060","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Budapest_Leonardo_da_Vinci_szobor_Szepmuveszeti_Muzeum_kiallitas","timestamp":"2018. október. 31. 11:16","title":"Budapesten van Leonardo da Vinci szobra, vagy mégsem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Dübörög az orvosi turizmus, a világszerte 15-20 milliárd dolláros forgalom 10-25 százalékkal bővül évente. Magyarországon a fogászati és szemészeti beavatkozások népszerűek.","shortLead":"Dübörög az orvosi turizmus, a világszerte 15-20 milliárd dolláros forgalom 10-25 százalékkal bővül évente...","id":"20181031_Aranytojas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81d78a2-3684-4330-a393-22bc4ed9bfed","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181031_Aranytojas","timestamp":"2018. október. 31. 09:47","title":"Win-win: nemcsak a hazai fogorvosok járnak jól a nyugati betegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A londoni egyetem professzora egy Guardiannak küldött olvasói levélben fejtette ki, hogy a CEU költözésével csak Ausztria fog nyerni. ","shortLead":"A londoni egyetem professzora egy Guardiannak küldött olvasói levélben fejtette ki, hogy a CEU költözésével csak...","id":"20181030_A_Kings_College_professzora_a_CEUugyrol_Ez_Magyarorszag_tragediaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37061780-d7f7-4ede-9363-27ec508a91d3","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_A_Kings_College_professzora_a_CEUugyrol_Ez_Magyarorszag_tragediaja","timestamp":"2018. október. 30. 20:20","title":"A King's College professzora a CEU-ügyről: Ez Magyarország tragédiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]