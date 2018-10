Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d6b127d-f510-4201-9055-00a6a7b2d437","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018-as iPhone-ok mellett bemutatott új generációs Apple okosóra egyik érdekes funkciója az elesésérzékelő. A közelmúltban élesben is megmutatta, mire is jó valójában.","shortLead":"A 2018-as iPhone-ok mellett bemutatott új generációs Apple okosóra egyik érdekes funkciója az elesésérzékelő...","id":"20181030_apple_watch_series4_eleses_erzekelo_megmentett_egy_sved_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d6b127d-f510-4201-9055-00a6a7b2d437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dcd98f-411d-4ea1-bbfd-6777ea4f1bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_watch_series4_eleses_erzekelo_megmentett_egy_sved_ferfit","timestamp":"2018. október. 30. 13:03","title":"Nem úri huncutság, már életet is mentett: élesben vizsgázott az Apple Watch elesésérzékelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a20be-1831-4af4-8f7d-d94ab34d0386","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Mi történik, ha felcseréljük az egyetemi előadások és az otthoni felkészülés szerepét? Két középiskolai kémiatanár különleges módszert dolgozott ki, amelyet ma már világszerte sikerrel használnak, és amely az e-learning eszköztárára is épít. ","shortLead":"Mi történik, ha felcseréljük az egyetemi előadások és az otthoni felkészülés szerepét? Két középiskolai kémiatanár...","id":"20181029_eduline_tukrozott_osztalyterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59a20be-1831-4af4-8f7d-d94ab34d0386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df84425-9b9c-4928-8879-f98fcd1eff65","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181029_eduline_tukrozott_osztalyterem","timestamp":"2018. október. 29. 15:00","title":"Vége a hagyományos egyetemi előadásoknak? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy hol mikor viszik el a hulladékot, arról majd a megyei megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján lehet értesülni. ","shortLead":"Hogy hol mikor viszik el a hulladékot, arról majd a megyei megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján lehet...","id":"20181030_Katasztrofavedelem_szerdan_folytatodik_a_szemetszallitas_a_116_erintett_telepulesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911552d4-3dda-4861-9b3f-9668eb3d7844","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Katasztrofavedelem_szerdan_folytatodik_a_szemetszallitas_a_116_erintett_telepulesen","timestamp":"2018. október. 30. 22:10","title":"Katasztrófavédelem: szerdán folytatódik a szemétszállítás a 116 érintett településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd10066-8988-4b2f-968d-3ebc0a90467b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz megingathatatlan.","shortLead":"A Fidesz megingathatatlan.","id":"20181030_Az_LMP_nem_jutna_parlamentbe_tovabb_apad_a_Jobbik_tabora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dd10066-8988-4b2f-968d-3ebc0a90467b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f9d443-928e-4821-ae5c-42bc272af4d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Az_LMP_nem_jutna_parlamentbe_tovabb_apad_a_Jobbik_tabora","timestamp":"2018. október. 30. 12:41","title":"Az LMP nem jutna parlamentbe, tovább apad a Jobbik tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a86934-4239-49f6-ac04-bc44fef77a4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek több mint felének azonban nem lenne baja azzal, ha lenne zsidó a családjában.","shortLead":"A megkérdezettek több mint felének azonban nem lenne baja azzal, ha lenne zsidó a családjában.","id":"20181030_Csak_minden_otodik_magyar_fogadna_el_muszlimot_csaladtagkent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7a86934-4239-49f6-ac04-bc44fef77a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec58e6e-39ce-45d5-9a86-7c929f182e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Csak_minden_otodik_magyar_fogadna_el_muszlimot_csaladtagkent","timestamp":"2018. október. 30. 15:46","title":"Csak minden ötödik magyar fogadna el muszlimot családtagként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e998f5a1-6f60-450d-9cf3-763646996e13","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A következő két évben történelmi időket élünk, de ha nem lépünk, akkor ennek a bizonyos történelemnek az utolsó kellemes vagy elviselhető felvonásáról van szó. Ez derül ki a WWF természetvédelmi szervezet kedden kiadott Élő Bolygó Jelentéséből, amely több ijesztő adatot is közöl.","shortLead":"A következő két évben történelmi időket élünk, de ha nem lépünk, akkor ennek a bizonyos történelemnek az utolsó...","id":"20181030_wwf_elo_bolygo_jelentes_2018_termeszetvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e998f5a1-6f60-450d-9cf3-763646996e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd39ed1-a220-4eaa-9b83-ece4b7f3dfb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_wwf_elo_bolygo_jelentes_2018_termeszetvedelem","timestamp":"2018. október. 30. 10:30","title":"Nem kérdés, hogy történelmi időket élünk – az a kérdés, lesz-e még folytatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Küszöbön áll a vádemelés Czeglédy Csaba ellen, ő viszont pótmagánvádat terjesztett elő az ügyében eljáró csoportvezető ügyész, Szanka Ferenc ellen. Az előzetes letartóztatásban lévő baloldali politikus hivatali visszaéléssel vádolja az ügyészt, amiért szerinte fontos bizonyítékok elhallgatásával érte el, hogy börtönben tartsák.","shortLead":"Küszöbön áll a vádemelés Czeglédy Csaba ellen, ő viszont pótmagánvádat terjesztett elő az ügyében eljáró csoportvezető...","id":"20181030_Czegledy_ellentamadasba_lendul_megvadolta_az_ugyeszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e592c4-5626-4604-a70a-1692abcb0fee","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Czegledy_ellentamadasba_lendul_megvadolta_az_ugyeszt","timestamp":"2018. október. 30. 06:00","title":"Czeglédy Csaba visszatámad: megvádolta az ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527e2d03-b2a9-4632-8624-9855e522a91d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs túl nagy meglepetés mostanában, amikor bemutatnak egy új okostelefont, korábban ugyanis szinte minden részlet kiszivárgott. Ez a OnePlus 6 utódja, a OnePlus 6T esetében sincs másképp. ","shortLead":"Nincs túl nagy meglepetés mostanában, amikor bemutatnak egy új okostelefont, korábban ugyanis szinte minden részlet...","id":"20181029_oneplus_6t_specifikacio_hardverfejlesztesek_szoftverfejlesztesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=527e2d03-b2a9-4632-8624-9855e522a91d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6c2677-882a-44f7-806e-dbfb5311640f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_oneplus_6t_specifikacio_hardverfejlesztesek_szoftverfejlesztesek","timestamp":"2018. október. 29. 19:03","title":"Hivatalosan is megjött az olcsó csúcsmobiljairól ismert OnePlus új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]