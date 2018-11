Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fee7b32-9adc-4b53-b245-9cbc36af7acd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgári engedetlenségi akció ez a szocialistáktól a szeméthelyzet miatt.","shortLead":"Polgári engedetlenségi akció ez a szocialistáktól a szeméthelyzet miatt.","id":"20181031_Az_MSZP_szemetet_vitt_a_Parlament_melle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fee7b32-9adc-4b53-b245-9cbc36af7acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e49f3b-3156-4e24-a2c8-d02b552a3f94","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Az_MSZP_szemetet_vitt_a_Parlament_melle","timestamp":"2018. október. 31. 13:46","title":"Az MSZP szemetet vitt a Parlament mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f68612-8f70-4515-92d4-370ccf7ed742","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A holland–skót Carly Wijs, írónő, rendezőnő 1990-ben végzett a maastrichti színiakadémián. Terrorizmusról és szexualitásról írt gyerekeknek színdarabokat, Mi és ők című drámáját nemrég a Jurányi Inkubátorházban mutatták be.","shortLead":"A holland–skót Carly Wijs, írónő, rendezőnő 1990-ben végzett a maastrichti színiakadémián. Terrorizmusról és...","id":"20181031_CarlyWijs_Mi_es_ok_Juranyi_Inkubatorhaz_menekultek_terrorizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4f68612-8f70-4515-92d4-370ccf7ed742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a374e4-b4c8-4323-85e5-92fdf3d216ad","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_CarlyWijs_Mi_es_ok_Juranyi_Inkubatorhaz_menekultek_terrorizmus","timestamp":"2018. október. 31. 12:33","title":"Nehéz úgy beszélni a menekültügyről, ha valaki soha nem találkozott menekültekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ddbd74-13c5-4d71-8add-b30807caa162","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Idén 20 éves az ország egyik legfontosabb kortárs művészeti intézménye a Trafó. Megálmodójával, jelenlegi művészeti igazgatójával, Szabó Györggyel beszélgettünk a 90-es évek házkereső mozgalmáról, arról, mit lehet \"lenyomni a közönség torkán\", és arról is, hogy a megszüntetésre váró kultúr-TAO egyszerre kedvezett és ártott is a függetleneknek.\r

Megálmodójával, jelenlegi művészeti...","id":"20181101_20_eves_a_Trafo_kortars_muveszetek_haza_szabo_gyorgy_tao_tamogatas_petofi_csarnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9ddbd74-13c5-4d71-8add-b30807caa162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea05fdd0-3a51-4d51-b3fd-8d55c00d9479","keywords":null,"link":"/kultura/20181101_20_eves_a_Trafo_kortars_muveszetek_haza_szabo_gyorgy_tao_tamogatas_petofi_csarnok","timestamp":"2018. november. 01. 15:00","title":"A független színház ezer sebből vérzik, ehhez nem kell kultúrkampf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte tiltakoznak a Google-alkalmazottak a nőkkel szembeni bánásmód miatt.","shortLead":"Világszerte tiltakoznak a Google-alkalmazottak a nőkkel szembeni bánásmód miatt.","id":"20181101_A_nokkel_szembeni_visszaelesek_miatt_hagytak_abba_a_munkat_a_Googledolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b95e6-51a0-489f-b9fa-044c89f555d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_A_nokkel_szembeni_visszaelesek_miatt_hagytak_abba_a_munkat_a_Googledolgozok","timestamp":"2018. november. 01. 09:51","title":"A nőkkel szembeni visszaélések miatt hagyták abba a munkát a Google-dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e8a328-efd6-4212-b3b4-8ffab412630e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A FIFA elnöke egyeztet katari barátaival, hogy akár már a 2022-es világbajnokság 48 csapatos lehessen. ","id":"20181101_Tobb_szaz_Maserati_is_elegett_egy_hatalmas_kikotoi_tuzben__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f386b6e0-af2f-4d06-a022-7645bd005b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2eda6c-8569-402e-a2fb-44250d9cce35","keywords":null,"link":"/cegauto/20181101_Tobb_szaz_Maserati_is_elegett_egy_hatalmas_kikotoi_tuzben__video","timestamp":"2018. november. 01. 10:32","title":"Több száz Maserati is elégett egy hatalmas kikötői tűzben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e65064-d0e9-4c60-b9fa-11a42f556ec5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Hogyan kell kiadni a részmunkaidős dolgozó szabadságát egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén - ennek a részleteit járta körül az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell kiadni a részmunkaidős dolgozó szabadságát egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén - ennek a részleteit járta...","id":"20181101_Egyetlen_napon_nem_ment_be_dolgozni_megis_ottel_kevesebb_nap_szabadsaga_maradt__miert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83e65064-d0e9-4c60-b9fa-11a42f556ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db67aff-0c57-4e31-9dc9-65bf8bf3338c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181101_Egyetlen_napon_nem_ment_be_dolgozni_megis_ottel_kevesebb_nap_szabadsaga_maradt__miert","timestamp":"2018. november. 01. 13:09","title":"Egyetlen napon nem ment be dolgozni, mégis öttel kevesebb nap szabadsága maradt - miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928af264-954b-48e7-a9e2-f45456eebacd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ledőlt egy kicsit pihenni egy reptéri rakodó, azt sem vette észre, hogy elindul a gép.","shortLead":"Ledőlt egy kicsit pihenni egy reptéri rakodó, azt sem vette észre, hogy elindul a gép.","id":"20181101_Berugott_es_elaludt_egy_repteri_munkas_850_kilometerrel_arrebb_ebredt_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=928af264-954b-48e7-a9e2-f45456eebacd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3de011-e747-468c-b85d-0bee8510a92c","keywords":null,"link":"/kkv/20181101_Berugott_es_elaludt_egy_repteri_munkas_850_kilometerrel_arrebb_ebredt_fel","timestamp":"2018. november. 01. 12:11","title":"Berúgott és elaludt egy reptéri munkás, 850 kilométerrel arrébb ébredt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]