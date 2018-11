Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d203b1c-934f-45fa-83a8-a89d72558ad9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 30 éves Csík Zenekar és a Harminc év napsütés című regény írója, Grecsó Krisztián egy napra elvonultak egy egri borospincébe, hogy együtt írjanak egy új dalt. Egy új dalt, ami ott és akkor születik meg. Szabó Attila szerzeményére, Grecsó tollából a Csík Zenekar jubileumi dala megszületett, az első közös dal születésének kulisszatitkait Lévai Balázs rendező egy különleges kisfilmben is megörökítette.","shortLead":"A 30 éves Csík Zenekar és a Harminc év napsütés című regény írója, Grecsó Krisztián egy napra elvonultak egy egri...","id":"20181030_Grecso_Krisztian_Csik_Zenekar_dal_harminc_ev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d203b1c-934f-45fa-83a8-a89d72558ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6cf6b19-067b-40cc-80b6-3122a0e36723","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Grecso_Krisztian_Csik_Zenekar_dal_harminc_ev","timestamp":"2018. október. 30. 15:44","title":"Megjelent Grecsó Krisztián és a Csík Zenekar első közös dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24b4e14-0cee-459a-9865-edabdf0aeb22","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az amfetamin tartalmú drogot autóban csempészte be a férfi Magyarországra.","shortLead":"Az amfetamin tartalmú drogot autóban csempészte be a férfi Magyarországra.","id":"20181031_Egy_kilo_holland_drog__nyolc_ev_fegyhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d24b4e14-0cee-459a-9865-edabdf0aeb22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1e0364-7ba0-49e8-b462-568022635d44","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Egy_kilo_holland_drog__nyolc_ev_fegyhaz","timestamp":"2018. október. 31. 13:55","title":"Egy kiló holland drog = nyolc év fegyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az étrend-kiegészítő kapszulákat az interneten lehetett megrendelni, de olyan hatóanyagokat is tartalmaznak, amelyet csak orvos írhatna fel.","shortLead":"Az étrend-kiegészítő kapszulákat az interneten lehetett megrendelni, de olyan hatóanyagokat is tartalmaznak, amelyet...","id":"20181030_Tiltott_osszetevoket_tartalmazo_potencianoveloket_hiv_vissza_a_Nebih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc64b146-9d3a-485f-bb6f-dca1044100d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Tiltott_osszetevoket_tartalmazo_potencianoveloket_hiv_vissza_a_Nebih","timestamp":"2018. október. 30. 12:02","title":"Tiltott összetevőket tartalmazó potencianövelőket hív vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d487ff8-ced1-4f80-9c9f-9ecabbaaf0f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Patthelyzet alakult ki szeméthelyzetben: a felek egymásra mutogatnak, nem látszik a megoldás, a tárgyalások eredménytelenek.","shortLead":"Patthelyzet alakult ki szeméthelyzetben: a felek egymásra mutogatnak, nem látszik a megoldás, a tárgyalások...","id":"20181030_Szemetkaosz_az_egy_het_alatt_felgyulemlett_szemet_ket_honapig_ad_munkat_a_szemeteseknek__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d487ff8-ced1-4f80-9c9f-9ecabbaaf0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a051a9-d557-4b08-821e-42c10e908fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Szemetkaosz_az_egy_het_alatt_felgyulemlett_szemet_ket_honapig_ad_munkat_a_szemeteseknek__video","timestamp":"2018. október. 30. 14:29","title":"Szemétkáosz: az egy hét alatt felgyülemlett szemét két hónapig ad munkát a szemeteseknek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kinevezés legfeljebb egy évre szól. Ezzel a magyar űrkutatásnak is lett miniszteri biztosa. ","shortLead":"A kinevezés legfeljebb egy évre szól. Ezzel a magyar űrkutatásnak is lett miniszteri biztosa. ","id":"20181030_Urkutatasert_felelos_miniszteri_biztost_nevezett_ki_Szijjarto_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d019eea3-6ce7-4e9c-8ada-c55184106af6","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Urkutatasert_felelos_miniszteri_biztost_nevezett_ki_Szijjarto_Peter","timestamp":"2018. október. 30. 20:32","title":"Űrkutatásért felelős miniszteri biztost nevezett ki Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2efdf22f-b81e-4dc8-9ee1-4b6bcec503ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A név kötelez.","shortLead":"A név kötelez.","id":"20181031_Wesselenyi_Miklos_fotorzsormester_kimentette_a_Dunabol_a_not","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2efdf22f-b81e-4dc8-9ee1-4b6bcec503ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30967553-788e-49c4-bc37-5fc5c8a30c04","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Wesselenyi_Miklos_fotorzsormester_kimentette_a_Dunabol_a_not","timestamp":"2018. október. 31. 22:07","title":"Wesselényi Miklós főtörzs­őrmester kimentett egy embert a Dunából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6b127d-f510-4201-9055-00a6a7b2d437","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018-as iPhone-ok mellett bemutatott új generációs Apple okosóra egyik érdekes funkciója az elesésérzékelő. A közelmúltban élesben is megmutatta, mire is jó valójában.","shortLead":"A 2018-as iPhone-ok mellett bemutatott új generációs Apple okosóra egyik érdekes funkciója az elesésérzékelő...","id":"20181030_apple_watch_series4_eleses_erzekelo_megmentett_egy_sved_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d6b127d-f510-4201-9055-00a6a7b2d437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dcd98f-411d-4ea1-bbfd-6777ea4f1bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_watch_series4_eleses_erzekelo_megmentett_egy_sved_ferfit","timestamp":"2018. október. 30. 13:03","title":"Nem úri huncutság, már életet is mentett: élesben vizsgázott az Apple Watch elesésérzékelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c385c9b2-7b44-40a2-8b8a-ee4175923c81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A versenypályán köröző motorosok két méretes madárral találkoztak, aminek sajnos baleset lett a vége.","shortLead":"A versenypályán köröző motorosok két méretes madárral találkoztak, aminek sajnos baleset lett a vége.","id":"20181101_a_nap_videoja_madarral_utkozott_a_motoros_de_a_tarsa_jart_rosszabbul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c385c9b2-7b44-40a2-8b8a-ee4175923c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00437a28-da7b-46dd-8e07-614b8871534a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181101_a_nap_videoja_madarral_utkozott_a_motoros_de_a_tarsa_jart_rosszabbul","timestamp":"2018. november. 01. 06:41","title":"A nap videója: madárral ütközött a motoros, de a társa járt rosszabbul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]