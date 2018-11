Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01abeae7-bf4d-4092-99c3-f36f746b29a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 15 perces flashmobot terveznek, az erről készült felvételt pedig eljuttatják az Európai Néppárt jövő heti kongresszusára.","shortLead":"Egy 15 perces flashmobot terveznek, az erről készült felvételt pedig eljuttatják az Európai Néppárt jövő heti...","id":"20181031_A_fidesz_europai_partcsaladjan_keresztul_probaljak_jobb_belatasra_birni_Orbant_a_CEU_hallgatoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01abeae7-bf4d-4092-99c3-f36f746b29a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c52e8b1-41be-47c7-9e04-753ff598fc01","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_A_fidesz_europai_partcsaladjan_keresztul_probaljak_jobb_belatasra_birni_Orbant_a_CEU_hallgatoi","timestamp":"2018. október. 31. 16:38","title":"A fidesz európai pártcsaládján keresztül próbálják jobb belátásra bírni Orbánt a CEU hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf93dc4-a4cb-4d3c-b1b9-85a8bfe4ad02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három rovar közül kerülhet ki a 2019-es Év rovara, és egyik érdekesebb, mint a másik. ","shortLead":"Három rovar közül kerülhet ki a 2019-es Év rovara, és egyik érdekesebb, mint a másik. ","id":"20181030_Elege_van_a_poloskakbol_Szavazzon_inkabb_ezekre_a_meno_rovarokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cf93dc4-a4cb-4d3c-b1b9-85a8bfe4ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b22a45a-3e48-4798-9970-650434e6d3d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_Elege_van_a_poloskakbol_Szavazzon_inkabb_ezekre_a_meno_rovarokra","timestamp":"2018. október. 30. 16:23","title":"Elege van a poloskákból? Szavazzon inkább ezekre a menő rovarokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cddba30-002d-484c-974c-cb7d04ed0c2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Részvényenként 190 dollárt fizet készpénzben az IBM a nyílt forráskódú szoftvereket fejlesztő Red Hat vállalatért, hogy azután mindent megváltoztasson a felhőszolgáltatások piacán.","shortLead":"Részvényenként 190 dollárt fizet készpénzben az IBM a nyílt forráskódú szoftvereket fejlesztő Red Hat vállalatért...","id":"20181031_ibm_red_hat_felvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cddba30-002d-484c-974c-cb7d04ed0c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d97bf4-5c87-49a9-9824-48bc7c2f6296","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_ibm_red_hat_felvasarlas","timestamp":"2018. október. 31. 16:03","title":"Nem sajnálja a pénzt: 34 milliárd dollárt ad az IBM a Red Hatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7bed0c-68b3-4471-a0e5-e61e75748c4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amiben korábban sokan kételkedtek, az végül megtörtént: a mai Apple-rendezvényen debütáló frissített iPad Prón már nincsen Lightning-csatlakozó, USB-C-re cserélte az Apple. Bemutatták az Apple történetének legvékonyabb iPadjeit.","shortLead":"Amiben korábban sokan kételkedtek, az végül megtörtént: a mai Apple-rendezvényen debütáló frissített iPad Prón már...","id":"20181030_apple_ipad_pro_2018_bemutato_newyork_lightning_csatlakozo_usb_c","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a7bed0c-68b3-4471-a0e5-e61e75748c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccd7845-7f4d-4422-ae06-86dbdf94e23b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_ipad_pro_2018_bemutato_newyork_lightning_csatlakozo_usb_c","timestamp":"2018. október. 30. 18:23","title":"Megtörtént, amit alig hittünk: lecserélte az Apple a Lightning-csatlakozót az új iPadjeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37fe99-943f-4aa3-baf4-9ea05ab66ffe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Mi az igazi Jobbikot keressük” – mondta kedd délelőtti, Szebb jövőt! címmel megtartott sajtótájékoztatóján a Jobbik frakciójából nemrég kizárt, majd a pártból kilépett Volner János, aki mellett a tömörülést ugyancsak elhagyó Apáti István és Fülöp Erik állt. Lehetséges, hogy Toroczkaiéknál találják meg.","shortLead":"„Mi az igazi Jobbikot keressük” – mondta kedd délelőtti, Szebb jövőt! címmel megtartott sajtótájékoztatóján a Jobbik...","id":"20181030_mi_hazank_mozgalom_volner_janos_apati_istvan_fulop_erik_jobbik_targyalasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b37fe99-943f-4aa3-baf4-9ea05ab66ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d798ce-4a2f-4edb-b7bb-2eddc1f3744b","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_mi_hazank_mozgalom_volner_janos_apati_istvan_fulop_erik_jobbik_targyalasok","timestamp":"2018. október. 30. 12:12","title":"A Mi Hazánk Mozgalommal tárgyalnak a belépésről Volnerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f82878-3c9f-4b39-8af8-9ea57d659b22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármi megtörténhet: nemcsak a Samsung, hanem – váratlanul – az LG is elhozhatja a jövő januári CES-re összehajtható telefonját.","shortLead":"Bármi megtörténhet: nemcsak a Samsung, hanem – váratlanul – az LG is elhozhatja a jövő januári CES-re összehajtható...","id":"20181101_evan_blass_twitter_osszehajthato_telefon_lg_ces_flexibilis_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28f82878-3c9f-4b39-8af8-9ea57d659b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e402f4d-b315-4522-8c55-47feaede7d8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_evan_blass_twitter_osszehajthato_telefon_lg_ces_flexibilis_mobil","timestamp":"2018. november. 01. 10:03","title":"Közvetlenül a Samsung után: hajlítható telefonnal rukkol ki az LG (is)?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5371f81c-22d0-49b7-aa6e-1218bf11e365","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Aldi diszkont áruház bejáratánál lévő két pózna közé ügyeskedte be magát valaki.","shortLead":"Egy Aldi diszkont áruház bejáratánál lévő két pózna közé ügyeskedte be magát valaki.","id":"20181031_parkolas_toyota_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5371f81c-22d0-49b7-aa6e-1218bf11e365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f582ff62-97e8-4c39-95f4-f5fbaef9811f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_parkolas_toyota_autos_video","timestamp":"2018. november. 01. 04:04","title":"Videó: Ezt a parkolást magyarázza meg valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A londoni egyetem professzora egy Guardiannak küldött olvasói levélben fejtette ki, hogy a CEU költözésével csak Ausztria fog nyerni. ","shortLead":"A londoni egyetem professzora egy Guardiannak küldött olvasói levélben fejtette ki, hogy a CEU költözésével csak...","id":"20181030_A_Kings_College_professzora_a_CEUugyrol_Ez_Magyarorszag_tragediaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37061780-d7f7-4ede-9363-27ec508a91d3","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_A_Kings_College_professzora_a_CEUugyrol_Ez_Magyarorszag_tragediaja","timestamp":"2018. október. 30. 20:20","title":"A King's College professzora a CEU-ügyről: Ez Magyarország tragédiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]