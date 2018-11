Az utánpótlás nevelné a Jobbikot és az LMP-t, szerveződik a mini-Momentum

Összeállításunk első részét, a baloldali pártok ifjúsági mozgalmait feltérképező írást ide kattintva érheti el.

Néppártosabbak a Jobbiknál

A Jobbik alapvetően generációs pártként indult, és csak a 2010-es, a párt által sikeresen vett parlamenti választás után vetődött fel egy ifjúsági tagozat alapításának gondolata.

Farkas Gergely © MTI / Kovács Tamás

A Jobbik elnökségének döntésére hivatalosan 2011 márciusában alakult meg az IT. Farkas Gergely, a tagozat elnöke, egyben a Jobbik országgyűlési képviselője a HVG-nek azt mondta: nincs pontos szám arról, hányan tagjai az IT-nek.

“A Fidelitas-módszert követve bemondhatnám, hogy vagy tízezer tagunk van, miközben aktív tagjuk töredéke, de semmi értelme nem lenne. Inkább azt mondom, hogy nagyjából 2000 aktív tagunk van.”

Az ifjúsági szervezetbe 14-30 év közötti fiatalokat várnak, a tagok pedig a politikai tevékenységen túl karitatív akciókban vesznek részt (Farkas ezek közül kiemelte a karácsonyi Tiszta Szívvel adománygyűjtő megmozdulásokat), sporteseményeket szerveznek, továbbképzéséket tartanak, kulturális, közösségépítési programokat tartanak. “Néha azt érzem, hogy sokfelé szakadunk, annyira széles palettán mozgunk, de büszke vagyok arra, hogy az élet ilyen sok területén jelen vagyunk” – értékeli saját tevékenységét Farkas.

Arra a kérdésre, hogy az április 8-át követő harmadik Fidesz-kétharmad éreztette-e a hatását az IT-be jelentkezők körében, az elnök azt mondta, a választások utáni néhány hétben százával jelentkeztek hozzájuk. Igaz – tette hozzá – a Jobbikon belüli konfliktusok az ifjúsági szervezetre is kihatottak. Farkas Gergely azt mondta lapunknak, a Jobbik-tagok 6-7 százaléka hagyhatta ott a pártot április óta, az IT-ben azonban mindösszesen körülbelül néhány tucat fiatal volt, aki kilépett.

A Jobbik Ifjúsági Tagozata a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai épületénél az '56-os forradalom és szabadságharc emléknapján, 2014. október 23-án. © MTI Beliczay László

Ennek oka az elnök-országgyűlési képviselő szerint az, hogy a fiatalok jobban fogadták az egykor meghirdetett néppártosodást, és az náluk hamarabb végbe is ment. Az IT-n belüli felemelkedési lehetőségről Farkas azt mondta, náluk nincs hivatalos életpálya, “ami probléma, mert azzal vonzóbbak lehetnénk, de részben ez tudatos is, mert nem akarunk olyanok lenni, mint a Fidelitas, ahova a nagy többség csak a karrier miatt lép be” – mondta az elnök. Hozzátette:

“aki most jön hozzánk, nem karrierből, elhivatottságból teszi.”

Lehet ettől még politikai karriert csinálni az IT-ben is, Farkas például parlamenti képviselő, de mellette körülbelül egy tucat képviselő-jelöltjük volt áprilisban, illetve önkormányzati választásokon is jelölteket szoktak állítani. Érdekes, hogy amíg a Jobbik országosan a fővárosban gyengébben szokott szerepelni, az IT-nek Budapesten sok tagja van, ami a sok fővárosi egyetemmel magyarázható Farkas szerint. “A vidék nehezebb terep, leginkább ott, ahol már szinte nincsenek fiatalok” – mondta az IT vezetője. Politikai akcióikról elmondta, legutóbb, a lakástakarékok kivéreztetésekor flashmobot tartottak Áder János hivatala előtt, de október 23-án is megemlékeztek. Farkas azt mondta, a jövőben a média ingerküszöbét is elérő, a hatalomnak fricskát mutató akciókkal készülnek, ezzel bekapcsolódva a párt által meghirdetett ellenállásba.

Keményebbek az LMP-nél

Bár már három éve létezik, most kezd vezetői szerint láthatóvá válni az LMP ifjúsági szervezete, a Lehet Más a Jövő. Miközben a párt szétesőben, a júliusban megválasztott új elnökség rendszeres és látványos utcai akcióban gondolkodik, olyanok lennének, mint a régi, mozgalmi pártként működő LMP.

A Lehet Más a Jövő a Corvinus egyetemért meghirdetett demonstrációja az egyetem előtt 2018. október 9-én © MTI / Bruzák Noémi

Az elmúlt hónapban kétszer tüntettek a tandíj ellen (a Corvinus átalakítása váltotta ezt ki), de a fiatalok lakhatási problémái miatt is látványos megmozdulásra készülnek. “Mindig van olyan téma, amivel fel lehet hívni az emberek figyelmét” – mondja Pitz Dániel elnök arra, hogy a kifulladt tüntetéshullámok után mennyire lehet bízni az utcai akciók sikerében.

Az ifjúsági szervezet egyesületként, a párttól függetlenül működik, így a párténál radikálisabb hangot is megengedhetnek maguknak, nincsenek korlátozva. Pitz szerint

“fontos lenne kicsit radikálisabban beleállni a témába. Így lehet más a politika, nem úgy, hogy ugyanúgy toljuk a parlamenti munkát és üres sajtótájékoztatókat tartunk.”

A szervezet elnöke elismeri, hogy nagy részben a saját pártjuk kritikája, amit csinálnak. “Nem akarunk ellentétet, olyan témákat igyekszünk megfogni, amivel az LMP is foglalkozott, de nem állt bele teljesen”, például hogy az első három diploma legyen ingyen. Az LMP beszélt róla, ők aláírásgyűjtést is indítottak.

© Túry Gergely

Beelőzték a pártot Puzsér Róbert szerepeltetésével is: a független főpolgármester-jelölt volt a fő szónok az október 23-i tüntetésükön. Az LMP még nem állt be Puzsér mögé, bármennyire szeretné is ezt Ungár Péter.

Nyáron megszüntették az LMP-ben még dívó társelnökséget, mert adminisztrációs szempontból nem volt hatékony. Az ifjúsági szervezetnek 50 tagja és 120 szimpatizánsa van (tavaly a Magyar Nemzet 150 tagról írt, vélhetően a két számot összeadták), az elmúlt hónapok botrányai Pitz állítása szerint nem tépázták meg a tagságot, sőt, növekedni tudtak. A párttól közvetlenül nem kapnak pénzt, de sok képviselő pártoló tag, így a tagdíj minimum kétszeresét fizetik be. Utóbbiakra nem vonatkozik a 35 éves korhatár. A tagság zöme egyetemista vagy diplomás, két gimnazistájuk van. Olyan korábbi LMP-sek is beléptek hozzájuk, akik a pártban csalódtak, de politizálni akarnak.

“Van lehetőség a nagypolitizálásra”, tagjaik indultak országgyűlési és önkormányzati választáson is, nem csak “elfekvő” helyeken. Bár Kósa Lajos körzetét nehéz vonzónak találni, Pitz szerint ez is normális lehetőség volt. “Nem gondolom, hogy az LMP-nek lett volna sok befutó helye” – teszi helyre az esélytelen körzetek kérdését. A frakció vagy képviselő melletti szakértői állás, bizottsági tagság, kampányfőnökség is várhat az ifjú tagokra.

“Szűk a lehetőség, nem szórják az állásokat, de aki szeretne dolgozni, az előbb-utóbb talál lehetőséget.”

Fiatalabbak a Momentumnál

Az egyik legérdekesebb ifjúsági szervezet a Momentumé, ami meglepő, hisz vezetői lazán beférnének a többi párt 35 évnél meghúzott ifjúsági határvonala alá. Mégis létrehoztak egy „kistestvért.” A TizenX-be 14 és 24 év közötti fiatalok jelentkezhetnek, a januárban alakult szervezetnek a kezdeti időkben húsz tagja volt, a választások előtt ez a létszám már elérte az ötvenet. Aztán április 8-a után viszont érzésük szerint elindult egy "roham". Nagy Károly, a TizenX elnöke a HVG-nek elmondta, ma már 250 tagot számolnák, de sokan várnak még arra, hogy megtörténjen a felvételük (egy elbeszélgetést kell ez alatt elképzelni).

© Facebook / Momentum TizenX

Nagy elmondása szerint az ifjúsági szervezetük nem Budapest központú, a tagok kétharmada vidéki. „Ez okozott némi nehézséget a kapcsolattartásban, de országjárásba kezdtünk, hogy mindenhová eljussunk.” Kérdésünkre elmondta, a 17 év átlagéletkorú szervezetben nincs tagdíj, a közösségi élményen túl pedig céljuk, hogy összefogják a közélet iránt érdeklődő középiskolásokat és egyetemistákat. Nemrég a TizenX is csatlakozott a Les Jeunes avec Macron (a francia En Marche ifjúsági szervezete) európai kezdeményezéséhez, a Young European Survey-hez. Itt felmérik az európai fiatalok véleményét az Európai Unióról és rákészülnek a 2019-es EP-kampányra.

Emellett a szervezet fiatalja besegítenek Hadházy Ákos aláírásgyűjtésébe, ami az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról szól, illetve több tüntetésben is aktív szerepük volt a közelmúltban. A TizenX ötlete volt a HírTV bezárása utáni demonstráció, illetve részt vettek az MTA mellett kiálló megmozduláson is.

„A TizenX-re jellemző, hogy az egyik kiskorú tagunk ötlete volt az ott ismertté vált transzparens, amin az állt, hogy MTA =/= ATM”

– mondta Nagy. A legtöbb tagjuknak még szavazati joga sincs, felvetődik, hogy egy politikai párt ifjúsági szervezetének ez milyen hasznot hajt. Nagy azt mondta, ők a TizenX-ben a jövőt építik, ez egyfajta előszoba a Momentum és a nagypolitika felé. „Aki aktív és tenni akar, itt is megmutathatja magát, az út pedig nyitva áll a politikai karrier felé” – zárta Nagy.

