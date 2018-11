Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal a kormányfő szóvivője cáfolta a kormány illetékes tagját.","shortLead":"Ezúttal a kormányfő szóvivője cáfolta a kormány illetékes tagját.","id":"20181031_Van_uj_idopont_a_Brexitmegallapodasra_Vagy_megsem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b67f3f-09b1-4d5d-88e4-b4456cc2154a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181031_Van_uj_idopont_a_Brexitmegallapodasra_Vagy_megsem","timestamp":"2018. október. 31. 18:21","title":"Van új időpont a Brexit-megállapodásra. Vagy mégsem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új-Guineán keresztül juthattak el Ausztráliába a kontinens első lakói.","shortLead":"Új-Guineán keresztül juthattak el Ausztráliába a kontinens első lakói.","id":"20181101_Lenyugozo_hajozasi_kepessegekkel_hoditottak_meg_elso_lakoi_Ausztraliat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515f1872-0b3a-4a57-ae2e-5f57684762d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_Lenyugozo_hajozasi_kepessegekkel_hoditottak_meg_elso_lakoi_Ausztraliat","timestamp":"2018. november. 01. 14:20","title":"Lenyűgöző hajózási képességekkel hódították meg első lakói Ausztráliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24b4e14-0cee-459a-9865-edabdf0aeb22","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az amfetamin tartalmú drogot autóban csempészte be a férfi Magyarországra.","shortLead":"Az amfetamin tartalmú drogot autóban csempészte be a férfi Magyarországra.","id":"20181031_Egy_kilo_holland_drog__nyolc_ev_fegyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d24b4e14-0cee-459a-9865-edabdf0aeb22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1e0364-7ba0-49e8-b462-568022635d44","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Egy_kilo_holland_drog__nyolc_ev_fegyhaz","timestamp":"2018. október. 31. 13:55","title":"Egy kiló holland drog = nyolc év fegyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af774c49-4f7f-4259-aa26-fb86c9fc83f8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Még mindig látszanak a brutális támadás nyomai Makai Viktória arcán. Ő az az ultrafutón, akit október 14-én próbált megerőszakolni egy férfi. A támadás részleteiről már nem szívesen beszél, viszont egy ma induló kampányba készült kisfilmben minden benne van. Ezzel, illetve sokkoló fotóival az erőszak megelőzésére akarja felhívni a figyelmet. Interjú.","shortLead":"Még mindig látszanak a brutális támadás nyomai Makai Viktória arcán. Ő az az ultrafutón, akit október 14-én próbált...","id":"20181101_Makai_Viktoria_ultrafuto_szexualis_eroszak_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af774c49-4f7f-4259-aa26-fb86c9fc83f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1afe21-aa9f-46f5-8c4b-2e473747686f","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Makai_Viktoria_ultrafuto_szexualis_eroszak_kampany","timestamp":"2018. november. 01. 10:00","title":"Makai Viktória: \" A kiszolgáltatottság érzése jön elő álmomban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b60888-66bd-4789-9435-433588f52c52","c_author":"Dercsényi Dávid - Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A rendszer nem tartható: csak idő kérdése és Szegeden is bedől a szemétszállítás ugyanúgy, ahogy a Pest és Nógrád megyei Zöld Híd pénzügyi krízise miatt 116 településen. A szegedi társaság ugyanis hitelből működik, a jogszabályok egyre több terhet róttak rá, egyre több adót kell fizetnie és az önkormányzat sem segíthet rajta. Mindenesetre az országos tőkeinjekció most egy ideig az ő gondjait is megoldhatja. ","shortLead":"A rendszer nem tartható: csak idő kérdése és Szegeden is bedől a szemétszállítás ugyanúgy, ahogy a Pest és Nógrád...","id":"20181031_szemetkaosz_Magyarorszag_nhkv_Szeged_hulladek_katasztrofavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b60888-66bd-4789-9435-433588f52c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687ccd7d-898f-4028-99de-f7ce5b210d86","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_szemetkaosz_Magyarorszag_nhkv_Szeged_hulladek_katasztrofavedelem","timestamp":"2018. október. 31. 16:58","title":"Szemétkáosz Magyarországon: következik Szeged?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos megszorítások vannak a Semmelweis Egyetemen, Szász Károly kancellár megtiltotta az év végi jutalom kifizetését és a csekély értékű ajándékutalvány adományozását.","shortLead":"Súlyos megszorítások vannak a Semmelweis Egyetemen, Szász Károly kancellár megtiltotta az év végi jutalom kifizetését...","id":"20181031_Megtiltottak_az_ev_vegi_jutalmak_kifizeteset_a_SOTE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af13e12d-ce3c-4554-8dbe-84797b03a751","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Megtiltottak_az_ev_vegi_jutalmak_kifizeteset_a_SOTE","timestamp":"2018. október. 31. 14:39","title":"Megtiltotta az év végi jutalmak kifizetését a SOTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82487c9-bb8f-48c3-ab49-d2278a3119b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BMX mellett lesz gördeszka, görkorcsolya és 3 a 3 ellen kosárlabda is.","shortLead":"A BMX mellett lesz gördeszka, görkorcsolya és 3 a 3 ellen kosárlabda is.","id":"20181031_A_kormany_3_milliardot_ad_egy_BMXversenyre_ha_Budapest_elnyeri_a_rendezes_jogat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c82487c9-bb8f-48c3-ab49-d2278a3119b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0a0e79-3367-4261-a3f8-4ed98ac9e845","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_A_kormany_3_milliardot_ad_egy_BMXversenyre_ha_Budapest_elnyeri_a_rendezes_jogat","timestamp":"2018. október. 31. 14:53","title":"A kormány 3 milliárdot ad egy BMX-versenyre, ha Budapest elnyeri a rendezés jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a044f866-a956-4207-8b53-503718715e84","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai férfi, aki október 27-én 11 embert ölt meg az Élet Fája nevű pittsburghi zsinagógában.","shortLead":"Az amerikai férfi, aki október 27-én 11 embert ölt meg az Élet Fája nevű pittsburghi zsinagógában.","id":"20181101_Nem_erzi_bunosnek_magat_a_pittsburghi_lovoldozes_elkovetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a044f866-a956-4207-8b53-503718715e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c128389-6ac4-4db9-97f3-3023d7987569","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Nem_erzi_bunosnek_magat_a_pittsburghi_lovoldozes_elkovetoje","timestamp":"2018. november. 01. 16:46","title":"Nem érzi bűnösnek magát a pittsburghi lövöldözés elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]