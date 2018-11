Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14dfac3c-d55f-45f0-8b5b-9794e6043d4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Babis cseh kormányfő javasolni fogja, hogy Csehország - Magyarország és Ausztria példáját követve - ne csatlakozzon az ENSZ globális migrációs csomagjához.","shortLead":"Babis cseh kormányfő javasolni fogja, hogy Csehország - Magyarország és Ausztria példáját követve - ne csatlakozzon...","id":"20181101_A_cseh_kormanyfo_sem_tamogatja_az_ENSZ_migracios_csomagjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14dfac3c-d55f-45f0-8b5b-9794e6043d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b081f12a-2c4a-49da-a855-a63116a098ba","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_A_cseh_kormanyfo_sem_tamogatja_az_ENSZ_migracios_csomagjat","timestamp":"2018. november. 01. 21:29","title":"A cseh kormányfő sem támogatja az ENSZ migrációs csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c816d81-09f6-488f-822a-1dbe28d311e3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, milyen a márka első dízelmotor nélküli modellje, az USA-ban gyártott S60-as, ami Magyarországon hamarosan zöld rendszámos kivitelben is elérhető lesz.","shortLead":"Kipróbáltuk, milyen a márka első dízelmotor nélküli modellje, az USA-ban gyártott S60-as, ami Magyarországon hamarosan...","id":"20181102_volvo_s60_menetproba_vezettuk_a_svedek_400_loeros_plugin_hibrid_szedanjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c816d81-09f6-488f-822a-1dbe28d311e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c92c04-78f4-422c-b187-2562df9757f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181102_volvo_s60_menetproba_vezettuk_a_svedek_400_loeros_plugin_hibrid_szedanjat","timestamp":"2018. november. 02. 12:30","title":"Volvo S60 menetpróba: vezettük a svédek 400+ lóerős hibrid szedánját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21c987c-437c-481c-8579-4712aa9d573e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az érintett gazdák fellázadtak a jószágaik leölésére érkező állategészségügyi szakemberek ellen. Az állatok nyomtalanul eltűntek - ahogy a hűtőládák is a környező áruházakból. ","shortLead":"Az érintett gazdák fellázadtak a jószágaik leölésére érkező állategészségügyi szakemberek ellen. Az állatok nyomtalanul...","id":"20181101_Ujabb_romaniai_megyeben_jelent_meg_az_afrikai_sertespestis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f21c987c-437c-481c-8579-4712aa9d573e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422cb1af-fb9a-4919-8e3d-a0e4dc694d82","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Ujabb_romaniai_megyeben_jelent_meg_az_afrikai_sertespestis","timestamp":"2018. november. 01. 21:12","title":"Krimibe illő fordulat kíséri a sertéspestis terjedését Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8271056-1e57-4eaa-8ef0-b966c3ad7d8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyereményjátékra hivatkozva próbálnak adatokat szerezni a gyanútlan emberektől. ","shortLead":"Nyereményjátékra hivatkozva próbálnak adatokat szerezni a gyanútlan emberektől. ","id":"20181101_Uj_modszerekkel_probalkoznak_a_telefonos_csalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8271056-1e57-4eaa-8ef0-b966c3ad7d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca9d46e-e3c3-48ee-9adf-9e86bec1e964","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Uj_modszerekkel_probalkoznak_a_telefonos_csalok","timestamp":"2018. november. 01. 21:57","title":"Új módszerekkel próbálkoznak a telefonos csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha mindenki egészséges étrendet akarna követni, nem lenne számukra elegendő zöldség és gyümölcs a világon – tárták fel tanulmányukban a Guelphi Egyetem szakemberei.","shortLead":"Ha mindenki egészséges étrendet akarna követni, nem lenne számukra elegendő zöldség és gyümölcs a világon – tárták fel...","id":"20181102_zoldseg_gyumolcs_termesztes_nem_eleg_egeszseges_etrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6ad25d-4f54-4f4d-8b01-891884e47aff","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_zoldseg_gyumolcs_termesztes_nem_eleg_egeszseges_etrend","timestamp":"2018. november. 02. 08:03","title":"Valamit rosszul csinálunk: nem terem mindenki számára elegendő zöldség és gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3111f9d3-aa89-4835-9256-8a8cf8f16131","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A lakhatási támogatást, valamint a tankönyvtámogatást is megemelnék.","shortLead":"A lakhatási támogatást, valamint a tankönyvtámogatást is megemelnék.","id":"20181101_Emelik_az_egyetemi_hallgatok_tamogatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3111f9d3-aa89-4835-9256-8a8cf8f16131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652b3c2e-c5bc-4e54-9597-74c6f347a892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_Emelik_az_egyetemi_hallgatok_tamogatasat","timestamp":"2018. november. 01. 14:58","title":"Emelik az egyetemi hallgatók támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e634e90-2b8e-4a42-9c27-b115b5a07c80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Törökország saját, nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer kifejlesztésébe kezdett. Oroszországtól korábban is sok légvédelmi rakétát vásároltak, az USA-tól pedig vadászbombázókat vennének.","shortLead":"Törökország saját, nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer kifejlesztésébe kezdett. Oroszországtól korábban is sok...","id":"20181031_Komolyan_fejleszti_haderejet_Torokorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e634e90-2b8e-4a42-9c27-b115b5a07c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f637ca7-e4cf-45c4-b149-168782e14303","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Komolyan_fejleszti_haderejet_Torokorszag","timestamp":"2018. október. 31. 18:56","title":"Komolyan fejleszti haderejét Törökország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rick Perry amerikai energiaügyi miniszter a jövő héten kelet- és közép-európai országokat keres fel, hogy az orosz szén- és gázszállításokat kiváltó ajánlatot tegyen. ","shortLead":"Rick Perry amerikai energiaügyi miniszter a jövő héten kelet- és közép-európai országokat keres fel, hogy az orosz...","id":"20181102_Amerikai_szen_es_gaz_csokkentene_KozepEuropa_orosz_energiafuggoseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bbb216-2af2-4ba3-900f-b190f5183ece","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_Amerikai_szen_es_gaz_csokkentene_KozepEuropa_orosz_energiafuggoseget","timestamp":"2018. november. 02. 15:18","title":"Amerikai szén és gáz csökkentené Közép-Európa orosz energiafüggőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]