[{"available":true,"c_guid":"b78b5b01-776c-48dc-bbfe-099bf2c54610","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mit kezdjen a céges bulit tartó vállalat a rendezvényszervező számláival?","shortLead":"Mit kezdjen a céges bulit tartó vállalat a rendezvényszervező számláival?","id":"20181101_Csak_nehogy_a_NAV_jojjon_a_ceges_buli_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b78b5b01-776c-48dc-bbfe-099bf2c54610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a6e6a4-ac29-4eb9-b0b3-17a2260f2247","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181101_Csak_nehogy_a_NAV_jojjon_a_ceges_buli_utan","timestamp":"2018. november. 01. 10:36","title":"Csak nehogy a NAV jöjjön a céges buli után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3032e94-8a73-487c-8a51-62daeb8386f1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb melegrekordok dőltek meg pénteken - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Újabb melegrekordok dőltek meg pénteken - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20181102_Ujabb_melegrekordok_doltek_meg_itthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3032e94-8a73-487c-8a51-62daeb8386f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49acdfd1-f8e2-469a-ad90-c3225c2b68d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Ujabb_melegrekordok_doltek_meg_itthon","timestamp":"2018. november. 02. 19:16","title":"Újabb melegrekordok dőltek meg itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabbnak tűnik az a trend, amely a 2019-es Samsung-okostelefonokat jellemezheti, és egyúttal megmutatja, hogyan lehet csupakijelzős telefonokat készíteni.



","shortLead":"Egyre biztosabbnak tűnik az a trend, amely a 2019-es Samsung-okostelefonokat jellemezheti, és egyúttal megmutatja...","id":"20181102_samsung_display_sencseni_rendezveny_ppt_slide_kijelzo_ala_tett_erzekelok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf096dc-bf38-4756-867a-aea3f1b27907","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_samsung_display_sencseni_rendezveny_ppt_slide_kijelzo_ala_tett_erzekelok","timestamp":"2018. november. 02. 14:03","title":"Ez is egy bizonyíték arra, hogy a Samsung tényleg a kijelző alá tenné az érzékelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai társadalmon belül a 18-29 éves korosztályhoz tartozók között a legmagasabb azok aránya, akik tovább szigorítanák a fegyvertartás szabályait. A Pew Research Centre nevű közvélemény-kutató cég felmérése szerint a tömeggyilkosságok után rendre megugrik a korlátozáspártiak aránya, valószínűleg így lesz a pittsburghi zsinagóga-támadás után is. Még akkor is, ha a fegyvergyártók nagyon figyelnek a fiatalokra.","shortLead":"Az amerikai társadalmon belül a 18-29 éves korosztályhoz tartozók között a legmagasabb azok aránya, akik tovább...","id":"20181101_A_fiatal_amerikaiaknak_kezd_elege_lenni_a_fegyverekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca8a609-e868-4dee-a284-4220a508929f","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_A_fiatal_amerikaiaknak_kezd_elege_lenni_a_fegyverekbol","timestamp":"2018. november. 01. 14:00","title":"A fiatal amerikaiaknak kezd elegük lenni a fegyverekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c385c9b2-7b44-40a2-8b8a-ee4175923c81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A versenypályán köröző motorosok két méretes madárral találkoztak, aminek sajnos baleset lett a vége.","shortLead":"A versenypályán köröző motorosok két méretes madárral találkoztak, aminek sajnos baleset lett a vége.","id":"20181101_a_nap_videoja_madarral_utkozott_a_motoros_de_a_tarsa_jart_rosszabbul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c385c9b2-7b44-40a2-8b8a-ee4175923c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00437a28-da7b-46dd-8e07-614b8871534a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181101_a_nap_videoja_madarral_utkozott_a_motoros_de_a_tarsa_jart_rosszabbul","timestamp":"2018. november. 01. 06:41","title":"A nap videója: madárral ütközött a motoros, de a társa járt rosszabbul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Netflix amerikai streaming-szolgáltató három filmjét is be fogja mutatni a mozikban még az online forgalmazás megkezdése előtt. Ebből kettőt Oscar-esélyesnek tartanak.","shortLead":"A Netflix amerikai streaming-szolgáltató három filmjét is be fogja mutatni a mozikban még az online forgalmazás...","id":"20181102_Hagyomanyt_tor_a_Netflix_elobb_mozi_aztan_online","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb3768d-3f2d-41e5-8d2b-ca499a45c119","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Hagyomanyt_tor_a_Netflix_elobb_mozi_aztan_online","timestamp":"2018. november. 02. 15:27","title":"Hagyományt tör a Netflix: előbb mozi, aztán online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280719ff-ff65-4ad3-9ec2-5a2145063ffa","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Irreális terveket szőnek kormánykörökben, hogyan kerüljön a magyar felsőoktatás a nemzetközi élmezőnybe. A kabinet a számokkal trükközne a jobb rangsorhelyezésekért.","shortLead":"Irreális terveket szőnek kormánykörökben, hogyan kerüljön a magyar felsőoktatás a nemzetközi élmezőnybe. A kabinet...","id":"201839__nemzetkozi_rangsorok__felsooktatas__mta__allamvizsga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=280719ff-ff65-4ad3-9ec2-5a2145063ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e653df3-99fe-4940-8b39-332a48090b1a","keywords":null,"link":"/itthon/201839__nemzetkozi_rangsorok__felsooktatas__mta__allamvizsga","timestamp":"2018. november. 02. 08:45","title":"A kormány sztáregyetemeket akar, de a CEU vegzálásával saját vágyálmait fúrja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81aeabd3-0833-45af-a177-8a433504cf76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"James \"Whitey\" Bulger fénykorában az FBI informátora volt.","shortLead":"James \"Whitey\" Bulger fénykorában az FBI informátora volt.","id":"20181101_Brutalisan_gyilkoltak_meg_a_bortonben_a_hirhedt_bostoni_maffiafonokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81aeabd3-0833-45af-a177-8a433504cf76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056a8390-cd0d-48f0-ac20-27b94bb699da","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Brutalisan_gyilkoltak_meg_a_bortonben_a_hirhedt_bostoni_maffiafonokot","timestamp":"2018. november. 01. 11:16","title":"Brutálisan gyilkolták meg a börtönben a hírhedt bostoni maffiafőnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]