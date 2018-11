Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46a68210-0f53-4a62-a980-94adba3dccb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Spanyol és argentin paleontológusok 110 millió évvel ezelőtt élt őslények maradványait találták meg Argentína Neuquén tartományában. ","shortLead":"Spanyol és argentin paleontológusok 110 millió évvel ezelőtt élt őslények maradványait találták meg Argentína Neuquén...","id":"20181103_Uj_dinoszauruszfaj_csontvazara_bukkantak_Argentinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46a68210-0f53-4a62-a980-94adba3dccb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f701a5c-3ba0-4201-8c0c-78857f305f6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181103_Uj_dinoszauruszfaj_csontvazara_bukkantak_Argentinaban","timestamp":"2018. november. 03. 19:40","title":"Új dinoszauruszfaj maradványait ásták elő Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b041e5aa-63c9-496c-89c2-35a71a4b5a78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó bulinak tűnik, pedig tragikus következményei lehetnek, ha valaki a villamos ütközőjén utazik.","shortLead":"Jó bulinak tűnik, pedig tragikus következményei lehetnek, ha valaki a villamos ütközőjén utazik.","id":"20181101_Veszelyes_jatekot_uztek_a_lanyok_akik_a_villamoson_tujaztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b041e5aa-63c9-496c-89c2-35a71a4b5a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0b6a3d-341a-4a47-bf52-779e746ba2e4","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Veszelyes_jatekot_uztek_a_lanyok_akik_a_villamoson_tujaztak","timestamp":"2018. november. 01. 21:20","title":"Veszélyes játékot űztek a lányok, akik a villamoson tujáztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3032e94-8a73-487c-8a51-62daeb8386f1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb melegrekordok dőltek meg pénteken - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Újabb melegrekordok dőltek meg pénteken - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20181102_Ujabb_melegrekordok_doltek_meg_itthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3032e94-8a73-487c-8a51-62daeb8386f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49acdfd1-f8e2-469a-ad90-c3225c2b68d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Ujabb_melegrekordok_doltek_meg_itthon","timestamp":"2018. november. 02. 19:16","title":"Újabb melegrekordok dőltek meg itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök és a volt elszámoltatási biztos is tett egy-egy megjegyzést a másikra. ","shortLead":"A volt miniszterelnök és a volt elszámoltatási biztos is tett egy-egy megjegyzést a másikra. ","id":"20181102_Egymasnak_uzenget_a_Facebookon_Gyurcsany_es_Budai_Gyula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b745d2-8463-412e-b659-c3bb99066a39","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Egymasnak_uzenget_a_Facebookon_Gyurcsany_es_Budai_Gyula","timestamp":"2018. november. 02. 14:09","title":"Egymásnak üzenget a Facebookon Gyurcsány és Budai Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megölték az afganisztáni radikális iszlamista tálibok \"atyjaként\" ismert Maulana Számiul Hakk muszlim hitszónokot pénteken az északnyugat-pakisztáni otthonában.","shortLead":"Megölték az afganisztáni radikális iszlamista tálibok \"atyjaként\" ismert Maulana Számiul Hakk muszlim hitszónokot...","id":"20181102_Megoltek_a_afgan_talibok_atyjat_Pakisztanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee7d78c-12f8-4aaa-92ac-8e3dc8dad031","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Megoltek_a_afgan_talibok_atyjat_Pakisztanban","timestamp":"2018. november. 02. 19:07","title":"Megölték az afgán \"tálibok atyját\" Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak a 2500 négyzetméternél nagyobbakat, idén december végéig. ","shortLead":"Csak a 2500 négyzetméternél nagyobbakat, idén december végéig. ","id":"20181102_Ha_gyumolcsose_van_be_kell_jelenteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48973f1c-1f2f-4ee1-8145-2f2f62cf8a8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_Ha_gyumolcsose_van_be_kell_jelenteni","timestamp":"2018. november. 02. 15:57","title":"Ha gyümölcsöse van, be kell jelenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d6c86-81aa-4d69-9576-ab6bf3dd1756","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás a belvárosi ügyészség székházánál történt, de a hatóságok szerint nem terrorcselekményről van szó.","shortLead":"A robbanás a belvárosi ügyészség székházánál történt, de a hatóságok szerint nem terrorcselekményről van szó.","id":"20181103_Bizonyitekok_robbantak_fel_egy_kolumbiai_kormanyzati_negyedben__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d6c86-81aa-4d69-9576-ab6bf3dd1756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f5b213-8a21-4c3c-b31c-b46b0947a5d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Bizonyitekok_robbantak_fel_egy_kolumbiai_kormanyzati_negyedben__video","timestamp":"2018. november. 03. 10:36","title":"Bizonyítékok robbantak fel egy kolumbiai kormányzati negyedben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b3d787-4cc6-4faa-979c-2edde2f83bd4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Belgrád a dél-szerbiai Presevo-völgyet adná át Pristinának cserébe az észak-koszovói Mitrovica térségéért. A korábbi hasonló javaslatokat ellenző nagyhatalmak most talán belemennének ebbe.","shortLead":"Belgrád a dél-szerbiai Presevo-völgyet adná át Pristinának cserébe az észak-koszovói Mitrovica térségéért. A korábbi...","id":"201839__teruletcsere_koszovoban__pandora_szelenceje__vitak__hazafias_jatekok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91b3d787-4cc6-4faa-979c-2edde2f83bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3701c338-18d2-4269-ad12-e4793b7c0bd8","keywords":null,"link":"/vilag/201839__teruletcsere_koszovoban__pandora_szelenceje__vitak__hazafias_jatekok","timestamp":"2018. november. 03. 13:00","title":"Nagyhatalmi áldást kaphat Szerbia és Koszovó területcseréje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]