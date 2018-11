Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe13121e-ea4e-4636-afac-98a6d9dc1c82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még azt is vállalná, hogy a neje morog emiatt. Utána pedig a baráti köre átvenné.","shortLead":"Még azt is vállalná, hogy a neje morog emiatt. Utána pedig a baráti köre átvenné.","id":"20181104_Nogradi_Gyorgy_befogadna_egy_menekultet_ha_az_eleg_jol_nez_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe13121e-ea4e-4636-afac-98a6d9dc1c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1e9fc8-465a-4d8d-be55-8cbb471a08a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Nogradi_Gyorgy_befogadna_egy_menekultet_ha_az_eleg_jol_nez_ki","timestamp":"2018. november. 04. 09:36","title":"Nógrádi György befogadna egy menekültet, ha az elég jól néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b24427-a954-4fcb-b181-d9c6beedb281","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iRobot és a Google nemrég szövetséget kötött annak érdekében, hogy a keresőcég megkaphassa a robotporszívók adatait az általuk feltérképezett lakásról. A Google ígéri, nem használják fel a hirdetéshez a megszerzett adatokat.","shortLead":"Az iRobot és a Google nemrég szövetséget kötött annak érdekében, hogy a keresőcég megkaphassa a robotporszívók adatait...","id":"20181105_google_irobot_roomba_lakas_felterkepezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82b24427-a954-4fcb-b181-d9c6beedb281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d56a602-3ac0-41bc-8deb-b8b181cf19d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_google_irobot_roomba_lakas_felterkepezese","timestamp":"2018. november. 05. 12:03","title":"Jönnek a Google új térképes funkciói – amik az ön lakásában működnek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06a5ab6-bd50-4f49-96fd-c89d404a2a2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Metalcom 6,5 milliárdért üzemelteti és tartja karban az intelligens jelzőrendszert a szerb–magyar határon, de már a kivitelezésben is részt vett, szintén több milliárdért. ","shortLead":"A Metalcom 6,5 milliárdért üzemelteti és tartja karban az intelligens jelzőrendszert a szerb–magyar határon, de már...","id":"20181105_A_hataron_felhuzott_okoskeritessel_is_egy_fideszes_vallalkozo_cege_jart_jol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f06a5ab6-bd50-4f49-96fd-c89d404a2a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e43723-6d76-49d7-91b9-549ddb64f122","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_A_hataron_felhuzott_okoskeritessel_is_egy_fideszes_vallalkozo_cege_jart_jol","timestamp":"2018. november. 05. 11:29","title":"A határon felhúzott okoskerítéssel is egy fideszes vállalkozó cége járt jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9603f1-abc4-4b39-a1a6-badae51c40a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Születésének 110. évfordulója alkalmából felavatták Wass Albert erdélyi születésű író mellszobrát szombaton Aszódon.","shortLead":"Születésének 110. évfordulója alkalmából felavatták Wass Albert erdélyi születésű író mellszobrát szombaton Aszódon.","id":"20181103_Felavattak_Wass_Albert_mellszobrat_a_Pest_megyei_Aszodon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb9603f1-abc4-4b39-a1a6-badae51c40a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37874893-b080-4511-8bf7-323c54bdfcef","keywords":null,"link":"/kultura/20181103_Felavattak_Wass_Albert_mellszobrat_a_Pest_megyei_Aszodon","timestamp":"2018. november. 03. 18:40","title":"Wass Albert-szobra lett a Pest megyei Aszódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97e2161-56de-4a01-8b29-a59cd7ddd43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette a Microsoft a Windows operációs rendszerrel kapcsolatos adatait: óriási számot közölt, szinte hihetetlen, hány gép futtat ma valamilyen Windows rendszert.","shortLead":"Frissítette a Microsoft a Windows operációs rendszerrel kapcsolatos adatait: óriási számot közölt, szinte hihetetlen...","id":"20181104_microsoft_adatok_windows_felhasznalok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b97e2161-56de-4a01-8b29-a59cd7ddd43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18330de4-fee2-4baa-9996-dc112f513cc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181104_microsoft_adatok_windows_felhasznalok_szama","timestamp":"2018. november. 04. 08:03","title":"Mérföldkőhöz érkeztünk, már 1,5 milliárd gépen fut Windows","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac2110b-d7fe-4f2b-a98c-ab92814bb305","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit gyártó készülőben lévő sportkocsija közel 1 milliárd forintba fog kerülni.","shortLead":"A kékvérű brit gyártó készülőben lévő sportkocsija közel 1 milliárd forintba fog kerülni.","id":"20181105_hivatalos_fotokon_az_aston_martin_f1_technikas_kozuti_hiperautoja_hibrid_valkyrie_red_bull","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ac2110b-d7fe-4f2b-a98c-ab92814bb305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2045368-21d7-47dd-84d4-d62d3d825694","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_hivatalos_fotokon_az_aston_martin_f1_technikas_kozuti_hiperautoja_hibrid_valkyrie_red_bull","timestamp":"2018. november. 05. 11:21","title":"Hivatalos fotókon az Aston Martin F1-technikás közúti hibrid hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1cd66c2-82c7-49fc-b47b-d6542dc7ec69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollégánk a helyszínről jelentette, hogy a Szabadság hídra kivonult a tűzoltóság és a rendőrség is. A hidat nagyjából fél órára lezárták, mert valaki felmászott rá.","shortLead":"Kollégánk a helyszínről jelentette, hogy a Szabadság hídra kivonult a tűzoltóság és a rendőrség is. A hidat nagyjából...","id":"20181103_Lezartak_a_Szabadsag_hidat_mert_valaki_felmaszott_ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1cd66c2-82c7-49fc-b47b-d6542dc7ec69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d9ed30-77e4-42f2-bfb2-c23dbb7cd4f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Lezartak_a_Szabadsag_hidat_mert_valaki_felmaszott_ra","timestamp":"2018. november. 03. 20:14","title":"Lezárták a Szabadság hidat, valaki felmászott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e1ce08-0054-4659-b24f-cffdf5ca4025","c_author":"MTI","category":"sport","description":"December 31-én Japánban lép majd ringbe, de nem nagy ellenfele, Pacquaio ellen. ","shortLead":"December 31-én Japánban lép majd ringbe, de nem nagy ellenfele, Pacquaio ellen. ","id":"20181105_Mayweather_visszater_a_ringbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57e1ce08-0054-4659-b24f-cffdf5ca4025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068e0348-f056-4af4-bcd4-9114e4062e56","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Mayweather_visszater_a_ringbe","timestamp":"2018. november. 05. 11:16","title":"Mayweather visszatér a ringbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]