A külgazdasági és külügyminiszternek a rendelet szerint azonnal meg kell kezdenie a tárgyalásokat, amelyekbe be kell vonnia a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, azaz Bártfai-Mager Andreát is. Ha pedig a Magyar Állam részére elfogadható alku kidolgozása lehetséges, meg is kell kötnie a szükséges szerződéseket, hogy a Kossuth Ház az államhoz kerülhessen.

Az ingatlan megszerzése persze nem lesz ingyen, de hogy mennyit szán rá a kormány, az nem derül ki a közlönyből. A rendelet mindenesetre felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon többletforrás biztosításáról a központi költségvetés terhére.

Bártfai-Magernek a dokumentum szerint annak elintézése lesz a feladata, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon az ingatlan megvásárlása érdekében szükséges előzetes egyetértő nyilatkozat és esetleges egyéb engedélyek kiadásáról. Továbbá gondoskodjon arról, hogy a Kossuth Házat a tulajdonjogának megszerzését követően azonnal átadja vagyonkezelésbe a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak.