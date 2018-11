Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d5f8f93-1d31-45a1-a178-b80b0e38ffab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaly októberi rend- és honvédelmi autótender keretösszege nemrég 13 milliárd forinttal megnőtt, de ebből valamiért sokkal több jut felső-közép kategóriás autókra, mint haszongépjárművekre. ","shortLead":"A tavaly októberi rend- és honvédelmi autótender keretösszege nemrég 13 milliárd forinttal megnőtt, de ebből valamiért...","id":"20181105_A_rendkivuli_migracios_nyomas_miatt_van_szuksege_uj_vezetoi_autokra_a_kormanyzatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d5f8f93-1d31-45a1-a178-b80b0e38ffab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a397d9d-4c52-4f5a-a20d-d52ce97f03a5","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_A_rendkivuli_migracios_nyomas_miatt_van_szuksege_uj_vezetoi_autokra_a_kormanyzatnak","timestamp":"2018. november. 05. 13:49","title":"A rendkívüli migrációs nyomás miatt van szüksége új vezetői autókra a kormányzatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37381ee9-6050-474a-99f9-18f6d62640e3","c_author":"Tossenberger Adél","category":"kultura","description":"Még van ideje Verdi Requiemjéig a fiatal, külföldön is sikeres dirigensnek, Farkas Róbertnek, akinek az útja a cigánymuzsikától hangos hevesi mulatságoktól Berlinig ível. Interjú.","shortLead":"Még van ideje Verdi Requiemjéig a fiatal, külföldön is sikeres dirigensnek, Farkas Róbertnek, akinek az útja...","id":"201839__farkas_robert_karmester__hajtoerorol_utolso_padrol__karnyujtasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37381ee9-6050-474a-99f9-18f6d62640e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97022b41-e944-4451-8a67-3cbb8f90a600","keywords":null,"link":"/kultura/201839__farkas_robert_karmester__hajtoerorol_utolso_padrol__karnyujtasok","timestamp":"2018. november. 04. 16:30","title":"\"A karmesterségben az ötven százalékig eljutni egyszerű, a száz százalék mindig egyre feljebb van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány éve megvásárolta egy sertéstenyésztéssel foglalkozó társaság felét Kósa Lajos 82 éves anyja. Az nem világos, miből lett milliomos a nő, de most kiderült, három nagy értékű BMW-t is lízingelnek.","shortLead":"Néhány éve megvásárolta egy sertéstenyésztéssel foglalkozó társaság felét Kósa Lajos 82 éves anyja. Az nem világos...","id":"20181106_BMWket_lizingel_Kosa_82_eves_anyjanak_sertestenyesztoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63059e00-7555-4f0f-966b-ace916a4ee87","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_BMWket_lizingel_Kosa_82_eves_anyjanak_sertestenyesztoje","timestamp":"2018. november. 06. 08:15","title":"BMW-ket lízingel Kósa 82 éves anyjának sertéstenyésztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0032ba2d-1010-4998-8a02-3d3a5ca74673","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Drávaszabolcsi Dózsának ebben a szezonban nagyon nem megy, a hétvégén 25-0-ra kapott ki hazai pályán.","shortLead":"A Drávaszabolcsi Dózsának ebben a szezonban nagyon nem megy, a hétvégén 25-0-ra kapott ki hazai pályán.","id":"20181105_165os_golkulonbseggel_dravaszabolcsi_dozsa_palotabozsok_labdarugas_megye_ii","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0032ba2d-1010-4998-8a02-3d3a5ca74673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd848cf-6afe-4fdf-8b32-1e7e1317aa54","keywords":null,"link":"/sport/20181105_165os_golkulonbseggel_dravaszabolcsi_dozsa_palotabozsok_labdarugas_megye_ii","timestamp":"2018. november. 05. 13:51","title":"Pofozógép: -165-ös gólkülönbséggel áll az ország leginkább formán kívüli focicsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d487ff8-ced1-4f80-9c9f-9ecabbaaf0f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Politikai zsarolás, LMP-s játszma és gondatlanság: a Fidesz hamar megtalálta a szemétkáosz okát. A Zöld Híd felügyelőbizottsága szerint viszont semmilyen téves és jogtalan döntés nem történt.","shortLead":"Politikai zsarolás, LMP-s játszma és gondatlanság: a Fidesz hamar megtalálta a szemétkáosz okát. A Zöld Híd...","id":"20181105_Szemetbotrany_a_Zold_Hid_felugyelobizottsaga_nem_talalt_hibat_a_ceg_megis_kegyvesztett_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d487ff8-ced1-4f80-9c9f-9ecabbaaf0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d88ca1-69a5-41bf-8a28-c451258a3d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Szemetbotrany_a_Zold_Hid_felugyelobizottsaga_nem_talalt_hibat_a_ceg_megis_kegyvesztett_lett","timestamp":"2018. november. 05. 15:02","title":"Szemétbotrány: a Zöld Híd felügyelőbizottsága nem talált hibát, a cég mégis kegyvesztett lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37a039-08c9-465a-80cc-beb053ae1593","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A politikusok címére küldött csőbomba és egy zsinagógában végrehajtott mészárlás jelzik, hogy minden eddiginél feszültebb légkörben zajlanak az amerikai félidős kongresszusi választások, ahol az ellenfelei szerint az indulatokat felkorbácsoló Donald Trumpról tartanak népszavazást.","shortLead":"A politikusok címére küldött csőbomba és egy zsinagógában végrehajtott mészárlás jelzik, hogy minden eddiginél...","id":"201844__valasztas_amerikaban__szavazas_trumprol__elszabadult_indulatok__haborus_ovezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b37a039-08c9-465a-80cc-beb053ae1593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c2badb-2707-4ec5-b4f3-e9cd0cdd8052","keywords":null,"link":"/vilag/201844__valasztas_amerikaban__szavazas_trumprol__elszabadult_indulatok__haborus_ovezet","timestamp":"2018. november. 04. 15:00","title":"Amerikának végre mondania kell valamit Donald Trumpról - és kedden meg is teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b26b02-b8f4-44f1-8dfd-20c2ebac9f95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pár helikopterrel távozott az esküvőjéről, de a jármű egy domboldalnak csapódott. ","shortLead":"A pár helikopterrel távozott az esküvőjéről, de a jármű egy domboldalnak csapódott. ","id":"20181105_Eskuvo_hazassag_helikopter_baleset_Texas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03b26b02-b8f4-44f1-8dfd-20c2ebac9f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b1ee83-0dd2-409e-9472-1ccff6f38c91","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Eskuvo_hazassag_helikopter_baleset_Texas","timestamp":"2018. november. 05. 11:34","title":"Néhány órával az esküvő után halt meg a friss házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9c6118-4ee0-438f-833a-29d41d68f246","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gémesi György volt a Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. tulajdonosának, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak az elnöke.","shortLead":"Gémesi György volt a Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. tulajdonosának, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális...","id":"20181105_gemesi_gyorgy_elnok_lemondas_zold_hid_szemetszallitas_szemetkaosz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a9c6118-4ee0-438f-833a-29d41d68f246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aad5441-7e5a-4831-aa02-760ba7a18a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_gemesi_gyorgy_elnok_lemondas_zold_hid_szemetszallitas_szemetkaosz","timestamp":"2018. november. 05. 19:03","title":"Fordulat a szemétbotrányban: lemondott Gémesi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]