[{"available":true,"c_guid":"4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint fennáll a veszélye, hogy a férfi szabadlábra kerülve megszökne a hatóságok elől.","shortLead":"A rendőrség szerint fennáll a veszélye, hogy a férfi szabadlábra kerülve megszökne a hatóságok elől.","id":"20181105_Letartoztatasban_marad_varpalotai_kettos_gyilkossag_elkovetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15576e0b-9f1e-461a-89fe-3642a9f3fd23","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Letartoztatasban_marad_varpalotai_kettos_gyilkossag_elkovetoje","timestamp":"2018. november. 05. 10:29","title":"Letartóztatásban marad várpalotai kettős gyilkosság elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3587ab-6833-4aa4-a430-cd9e4ca05013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hazai és külföldi szakemberek két hét múlva Budapesten mutatják be elképzeléseiket arról, miként is alakítja át a következő években pénzügyeinket a technológia. Az idei Fintech Banking Summit konferencia szervezői azt ígérik, az eseményen megtudhatjuk, hogy mikor mondhatunk búcsút a papírpénznek, és hogy milyen más, hasonló jelentőségű változásra számíthatunk a következő években.



","shortLead":"Hazai és külföldi szakemberek két hét múlva Budapesten mutatják be elképzeléseiket arról, miként is alakítja át...","id":"20181106_fintech_banking_summit_konferencia_equitech","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f3587ab-6833-4aa4-a430-cd9e4ca05013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c005de-10cc-47df-8a6f-0db4052b9c89","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_fintech_banking_summit_konferencia_equitech","timestamp":"2018. november. 06. 16:03","title":"Mikor mondhatunk búcsút a papírpénznek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felcsúti fociakadémiát működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány és az azt vezető Mészáros Lőrinc sokmilliárd forintnyi közpénzről döntöttek nyilvános pályáztatás nélkül.","shortLead":"A felcsúti fociakadémiát működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány és az azt vezető Mészáros Lőrinc...","id":"20181106_Meszaros_Lorinc_gyerekeihez_kerultek_a_felcsuti_focialapitvany_sokmilliardos_TAOpenzei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99db00f4-261a-4845-a960-b34a68e7bb90","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Meszaros_Lorinc_gyerekeihez_kerultek_a_felcsuti_focialapitvany_sokmilliardos_TAOpenzei","timestamp":"2018. november. 06. 11:37","title":"Mészáros Lőrinc gyerekeihez kerültek a felcsúti focialapítvány sokmilliárdos tao-pénzei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd1f74-3f28-4fb0-a911-d74a0e922a1d","c_author":"Zewa","category":"brandcontent","description":"Pedagógussal beszélgettünk arról, hogy miért fontos a munkamegosztás az osztályteremben, illetve otthon. Az ország legnépszerűbb történelemtanára, Jocó bácsi osztja meg tapasztalatait arról, mit tanulnak mindebből a gyerekek, és hogyan motiválhatók, illetve hogyan tanulhatják meg felismerni és értékelni a csapatmunka előnyeit. ","shortLead":"Pedagógussal beszélgettünk arról, hogy miért fontos a munkamegosztás az osztályteremben, illetve otthon. Az ország...","id":"20181025_Rendezodo_mintak__Csapatmunka_az_osztalyteremben_es_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd1f74-3f28-4fb0-a911-d74a0e922a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9228a356-0b7e-421f-a080-865f01fa7a7b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181025_Rendezodo_mintak__Csapatmunka_az_osztalyteremben_es_otthon","timestamp":"2018. november. 05. 07:30","title":"Rendeződő minták – Csapatmunka az osztályteremben és otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A beruházást Seszták Miklóshoz köthető cégek nyerték el, az eredetileg tervezett ár kétszereséért. ","shortLead":"A beruházást Seszták Miklóshoz köthető cégek nyerték el, az eredetileg tervezett ár kétszereséért. ","id":"20181106_Konditerem_es_tornacsarnok_nelkul_epul_teniszakademia_Kisvardan_de_luxus_klubepulet_azert_szerepel_a_tervekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9286c278-49a6-4cb8-8079-0ee88128f207","keywords":null,"link":"/sport/20181106_Konditerem_es_tornacsarnok_nelkul_epul_teniszakademia_Kisvardan_de_luxus_klubepulet_azert_szerepel_a_tervekben","timestamp":"2018. november. 06. 14:11","title":"Konditerem és tornacsarnok nélkül épül teniszakadémia Kisvárda közelében, de luxus klubépület azért szerepel a tervekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a0d722-5874-4f3c-9230-c733423694dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyar focimeccsre például olyan nagyon sokan nem szoktak járni, de ők 2019-ben is adómentesen tehetik majd ezt. Ugyanakkor a kulturális belépők is a kedvezményes körben maradnak.","shortLead":"Magyar focimeccsre például olyan nagyon sokan nem szoktak járni, de ők 2019-ben is adómentesen tehetik majd ezt...","id":"20181106_Jovore_is_adomentesen_lehet_meccsre_menni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4a0d722-5874-4f3c-9230-c733423694dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb51b31f-11e3-449c-b1aa-bfe63dea4437","keywords":null,"link":"/sport/20181106_Jovore_is_adomentesen_lehet_meccsre_menni","timestamp":"2018. november. 06. 16:14","title":"Jövőre is adómentesen lehet meccsre menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a469cd4-6170-43a1-a88d-30f3457b06bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vatikáni recept: \"befogadni, védelmezni, előmozdítani és integrálni\".","shortLead":"A vatikáni recept: \"befogadni, védelmezni, előmozdítani és integrálni\".","id":"20181105_Ferenc_papa_menekultek_befogadasara_buzditott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a469cd4-6170-43a1-a88d-30f3457b06bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bea6123-c8c0-4a55-97fc-cc71c91e3413","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Ferenc_papa_menekultek_befogadasara_buzditott","timestamp":"2018. november. 05. 19:16","title":"Ferenc pápa menekültek befogadására buzdított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A várakozásokat messze felülmúlva, 50 millió dolláros bevétellel indított a hétvégén az észak-amerikai mozikban.","shortLead":"A várakozásokat messze felülmúlva, 50 millió dolláros bevétellel indított a hétvégén az észak-amerikai mozikban.","id":"20181105_Bohem_Rapszodia_film_mozi_nyitohetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6c8b26-2410-4599-a97b-a000c5bfab74","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Bohem_Rapszodia_film_mozi_nyitohetvege","timestamp":"2018. november. 05. 10:09","title":"Hiába a vegyes kritikai fogadtatás, máris visszahozta az árát a Bohém Rapszódia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]