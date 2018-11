Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Financial Times szerint Amerika másolja Orbánt, Soros a globális gyűlölet célpontja lett
Ha valaki a populista jobboldalon összeesküvés-elméletet gyárt ma, akkor ott feltűnik Soros György, írja a brit gazdasági lap.

Őrület: taxiba szállt egy perui láma
Egy fuvar a házi kedvencnek is jár.

92 kilométert futott a 268 vagonos tehervonat vezetője nélkül, majd kisiklott
Nyugat-Ausztráliában történt az eset.

Ferenc pápa menekültek befogadására buzdított
A vatikáni recept: "befogadni, védelmezni, előmozdítani és integrálni".

A forgalommal szemben rohangált egy vaddisznó a Római-parton
Ez ám a könnyed hétvégi kiruccanás!

Luxusautó, iPhone, bevásárlás: másfél milliárd uniós pénz folyt szét Magyarországon
Szingapúrtól Észtországig folyt a hazánknak megítélt támogatás, lett belőle luxusautó, milliós fizetések, ingatlanvásárlás fedezete is. Csak épp az ígért gáztöltőállomásokból nem lett semmi.

Itt egy egyszerű matekpélda, amivel lehet, hogy ellesz egy darabig

Jó hír érkezett az ózonrétegről
Egy ENSZ-jelentés szerint gyógyul a Földet védő ózonréteg, amelyet korábban súlyosan károsítottak az aeroszolos spray-k és hűtőgázok. videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff10ad3-7826-49e5-8cee-6464e58ddefd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nyugat-Ausztráliában történt az eset.","shortLead":"Nyugat-Ausztráliában történt az eset.","id":"20181105_92_kilometert_futott_a_268_vagonos_tehervonat_vezetoje_nelkul_majd_kisiklott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ff10ad3-7826-49e5-8cee-6464e58ddefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56846ac7-1bb9-4c1d-a6c9-25772eaa658d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181105_92_kilometert_futott_a_268_vagonos_tehervonat_vezetoje_nelkul_majd_kisiklott","timestamp":"2018. november. 05. 20:15","title":"92 kilométert futott a 268 vagonos tehervonat vezetője nélkül, majd kisiklott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a469cd4-6170-43a1-a88d-30f3457b06bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vatikáni recept: \"befogadni, védelmezni, előmozdítani és integrálni\".","shortLead":"A vatikáni recept: \"befogadni, védelmezni, előmozdítani és integrálni\".","id":"20181105_Ferenc_papa_menekultek_befogadasara_buzditott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a469cd4-6170-43a1-a88d-30f3457b06bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bea6123-c8c0-4a55-97fc-cc71c91e3413","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Ferenc_papa_menekultek_befogadasara_buzditott","timestamp":"2018. november. 05. 19:16","title":"Ferenc pápa menekültek befogadására buzdított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8ba614-9f69-4088-9590-e5e5b8b35b7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez ám a könnyed hétvégi kiruccanás!","shortLead":"Ez ám a könnyed hétvégi kiruccanás!","id":"20181105_Vaddiszno_Romai_part_forgalommal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c8ba614-9f69-4088-9590-e5e5b8b35b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508171d2-8c01-4c9b-ac25-1faec8fef4ef","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Vaddiszno_Romai_part_forgalommal_szemben","timestamp":"2018. november. 05. 13:57","title":"A forgalommal szemben rohangált egy vaddisznó a Római-parton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szingapúrtól Észtországig folyt a hazánknak megítélt támogatás, lett belőle luxusautó, milliós fizetések, ingatlanvásárlás fedezete is. Csak épp az ígért gáztöltőállomásokból nem lett semmi.","shortLead":"Szingapúrtól Észtországig folyt a hazánknak megítélt támogatás, lett belőle luxusautó, milliós fizetések...","id":"20181105_Luxusauto_iPhone_bevasarlas_masfel_milliard_unios_penz_folyt_szet_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20497db9-d3ae-4120-80db-2362dd733a20","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Luxusauto_iPhone_bevasarlas_masfel_milliard_unios_penz_folyt_szet_Magyarorszagon","timestamp":"2018. november. 05. 09:21","title":"Luxusautó, iPhone, bevásárlás: másfél milliárd uniós pénz folyt szét Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ea6ba6-204a-4ea3-8e90-abf73ee02d7e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181105_Itt_egy_egyszeru_matekpelda_amivel_lehet_hogy_ellesz_egy_darabig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7ea6ba6-204a-4ea3-8e90-abf73ee02d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30f9a2b-2b4a-482c-90d8-ac5caf5adc13","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Itt_egy_egyszeru_matekpelda_amivel_lehet_hogy_ellesz_egy_darabig","timestamp":"2018. november. 05. 14:12","title":"Itt egy egyszerű matekpélda, amivel lehet, hogy ellesz egy darabig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4238d900-e71d-4a7f-aa87-7279c57ce61f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ENSZ-jelentés szerint gyógyul a Földet védő ózonréteg, amelyet korábban súlyosan károsítottak az aeroszolos spray-k és hűtőgázok.","shortLead":"Egy ENSZ-jelentés szerint gyógyul a Földet védő ózonréteg, amelyet korábban súlyosan károsítottak az aeroszolos spray-k...","id":"20181105_ozonreteg_ozonlyuk_ensz_jelentes_spray_hutogaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4238d900-e71d-4a7f-aa87-7279c57ce61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa09a0fb-54af-4f8d-a7ed-f62c29b8a3a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_ozonreteg_ozonlyuk_ensz_jelentes_spray_hutogaz","timestamp":"2018. november. 05. 17:33","title":"Jó hír érkezett az ózonrétegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]