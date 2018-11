Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05c707fb-ea8b-4aa6-adb9-15d6f7680d78","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Magyarok nincsenek.","shortLead":"Magyarok nincsenek.","id":"20181105_tgm_lelekharang_irodalom_oktatas_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05c707fb-ea8b-4aa6-adb9-15d6f7680d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5eb8d10-69b4-4863-9347-a9f7d20572ac","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_tgm_lelekharang_irodalom_oktatas_","timestamp":"2018. november. 06. 09:43","title":"TGM: A lélekharang megkondul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff10ad3-7826-49e5-8cee-6464e58ddefd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nyugat-Ausztráliában történt az eset.","shortLead":"Nyugat-Ausztráliában történt az eset.","id":"20181105_92_kilometert_futott_a_268_vagonos_tehervonat_vezetoje_nelkul_majd_kisiklott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ff10ad3-7826-49e5-8cee-6464e58ddefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56846ac7-1bb9-4c1d-a6c9-25772eaa658d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181105_92_kilometert_futott_a_268_vagonos_tehervonat_vezetoje_nelkul_majd_kisiklott","timestamp":"2018. november. 05. 20:15","title":"92 kilométert futott a 268 vagonos tehervonat vezetője nélkül, majd kisiklott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Senkinek sincs ingyen ebéd: ugyan a WhatsApp felhasználói eddig megúszták, ingyen és zavaró reklámok nélkül használhatták a világ legnépszerűbb üzenetküldőjét, ennek azonban hamarosan vége lehet, legalábbis ami a reklámokat illeti.","shortLead":"Senkinek sincs ingyen ebéd: ugyan a WhatsApp felhasználói eddig megúszták, ingyen és zavaró reklámok nélkül...","id":"20181105_whatsapp_hirdetesek_allapot_reklamok_az_alkalmazasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326a81a9-4d91-401a-a180-e2e8e940a219","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_whatsapp_hirdetesek_allapot_reklamok_az_alkalmazasban","timestamp":"2018. november. 05. 17:03","title":"Nem ezt ígérték, de megcsinálják: hirdetéseket tesznek a WhatsAppba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61c56ca-f1b4-44f8-85cb-f5ab1b648859","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Közpénzből történő pártpropagandával vádolja a francia kormányt az ellenzék a jövő májusi európai parlamenti (EP) választásokon való részvételre buzdító videoklipje miatt, amelyben feltűnik Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. Az ellenzék szerint \"hányingerkeltő\" a film , amely a bevándorlással ijesztgeti a franciákat.","shortLead":"Közpénzből történő pártpropagandával vádolja a francia kormányt az ellenzék a jövő májusi európai parlamenti (EP...","id":"20181104_Szetszedi_Macront_a_francia_ellenzek_azert_ami_Magyarorszagon_termeszetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d61c56ca-f1b4-44f8-85cb-f5ab1b648859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83d1a18-bfda-4b72-b1c7-83b58cf5a33a","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Szetszedi_Macront_a_francia_ellenzek_azert_ami_Magyarorszagon_termeszetes","timestamp":"2018. november. 04. 14:26","title":"Szétszedi Macront a francia ellenzék azért, ami Magyarországon természetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4418ee68-5770-41c2-a6eb-ae428c006337","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kormány már 2013-ban stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a céggel. ","shortLead":"A kormány már 2013-ban stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a céggel. ","id":"20181105_Orbanek_a_Huawei_elnokevel_is_leultek_Sanghajban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4418ee68-5770-41c2-a6eb-ae428c006337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b49444-e3c0-48fb-bfc8-bee727318739","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_Orbanek_a_Huawei_elnokevel_is_leultek_Sanghajban","timestamp":"2018. november. 05. 07:31","title":"Orbánék a Huawei elnökével is leültek Sanghajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d720a67-9541-4b81-987c-d1f2c46ed8b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két fiú egy alagsori lakásba is betört, és egy nő telefonját is ellopták. ","shortLead":"A két fiú egy alagsori lakásba is betört, és egy nő telefonját is ellopták. ","id":"20181105_Par_ora_alatt_kilenc_autot_tort_fel_ket_fiatal_egy_budapesti_parkoloban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d720a67-9541-4b81-987c-d1f2c46ed8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf06ea0c-c1cd-4562-bd29-bd38e3565dd0","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Par_ora_alatt_kilenc_autot_tort_fel_ket_fiatal_egy_budapesti_parkoloban","timestamp":"2018. november. 05. 12:42","title":"Pár óra alatt kilenc autót tört fel két fiatal egy budapesti parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45303ad-3cd6-4cb4-9804-aec74d9864d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus már a 2019-es barcelonai Mobile World Congressre készül a Zenfone 6-os mobiljával, és úgy tűnik, a szenzorsziget tekintetében igen egyedi megoldást választottak.","shortLead":"Az Asus már a 2019-es barcelonai Mobile World Congressre készül a Zenfone 6-os mobiljával, és úgy tűnik...","id":"20181106_asus_zenfone_6_okostelefon_notch_szenzorsziget_mwc_2019_mobile_world_congress","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a45303ad-3cd6-4cb4-9804-aec74d9864d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb8f215-0134-46b7-8a62-6a2e1f72c82f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_asus_zenfone_6_okostelefon_notch_szenzorsziget_mwc_2019_mobile_world_congress","timestamp":"2018. november. 06. 11:33","title":"Kiszivárgott videón az Asus új csúcsmobilja, valami nagyon furcsa van az elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint nem hazaárulók, amiért megszavazták a Sargentini-jelentést.","shortLead":"Az ügyészség szerint nem hazaárulók, amiért megszavazták a Sargentini-jelentést.","id":"20181105_Papirja_van_a_DKsoknak_hogy_nem_hazaarulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcaec7c9-bb85-4e6a-9ea1-80511ebb59c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Papirja_van_a_DKsoknak_hogy_nem_hazaarulok","timestamp":"2018. november. 05. 16:08","title":"Papírja van a DK-soknak, hogy nem hazaárulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]