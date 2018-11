Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b002777-0bba-4e89-a855-c29b1afbd04c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napjainkba átültetett cselekmény vígjátéki félreértések sorozata egy olyan lakás körül, melyet – akár a háziak engedélyével, akár anélkül – mindenki kölcsönvesz, ráadásul ugyanarra az éjszakára.","shortLead":"A napjainkba átültetett cselekmény vígjátéki félreértések sorozata egy olyan lakás körül, melyet – akár a háziak...","id":"20181106_Elozetes_Dobo_Kata_Kolcsonlakas_vigjatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b002777-0bba-4e89-a855-c29b1afbd04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803d2ac1-247d-4b7b-9040-d46a8505525a","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Elozetes_Dobo_Kata_Kolcsonlakas_vigjatek","timestamp":"2018. november. 06. 10:03","title":"Előzetes jött Dobó Kata filmjéhez, a Kölcsönlakáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szingapúrtól Észtországig folyt a hazánknak megítélt támogatás, lett belőle luxusautó, milliós fizetések, ingatlanvásárlás fedezete is. Csak épp az ígért gáztöltőállomásokból nem lett semmi.","shortLead":"Szingapúrtól Észtországig folyt a hazánknak megítélt támogatás, lett belőle luxusautó, milliós fizetések...","id":"20181105_Luxusauto_iPhone_bevasarlas_masfel_milliard_unios_penz_folyt_szet_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20497db9-d3ae-4120-80db-2362dd733a20","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Luxusauto_iPhone_bevasarlas_masfel_milliard_unios_penz_folyt_szet_Magyarorszagon","timestamp":"2018. november. 05. 09:21","title":"Luxusautó, iPhone, bevásárlás: másfél milliárd uniós pénz folyt szét Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság frissíti a foglalási rendszerét, ezért szerda délutántól csütörtök hajnalig sem a weboldala, sem a mobilos applikációja nem fog működni.","shortLead":"A légitársaság frissíti a foglalási rendszerét, ezért szerda délutántól csütörtök hajnalig sem a weboldala, sem...","id":"20181105_fel_napig_nem_lesz_elerheto_online_a_ryanair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609afa0a-b570-4a76-8bd8-9d50d683a280","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_fel_napig_nem_lesz_elerheto_online_a_ryanair","timestamp":"2018. november. 05. 19:57","title":"Fél napig nem lesz elérhető online a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe15eed-5baa-47a0-8cc5-0ae920871ea7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Harmincnéggyel több biciklis balesetet regisztráltak az idei év első felében Budapesten, mint tavaly ugyanekkor, a legtöbbet a Jászai Mari tér és a Kolosy tér térségében, illetve a Kiskörúton.","shortLead":"Harmincnéggyel több biciklis balesetet regisztráltak az idei év első felében Budapesten, mint tavaly ugyanekkor...","id":"20181105_Sokkal_tobb_a_bringas_baleset_a_legtobb_a_XIII_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebe15eed-5baa-47a0-8cc5-0ae920871ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3036c6ed-6b8e-40c6-99d3-82d0d748322f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181105_Sokkal_tobb_a_bringas_baleset_a_legtobb_a_XIII_keruletben","timestamp":"2018. november. 05. 15:43","title":"Sokkal több a bringás baleset, a legtöbb a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felcsúti fociakadémiát működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány és az azt vezető Mészáros Lőrinc sokmilliárd forintnyi közpénzről döntöttek nyilvános pályáztatás nélkül.","shortLead":"A felcsúti fociakadémiát működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány és az azt vezető Mészáros Lőrinc...","id":"20181106_Meszaros_Lorinc_gyerekeihez_kerultek_a_felcsuti_focialapitvany_sokmilliardos_TAOpenzei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99db00f4-261a-4845-a960-b34a68e7bb90","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Meszaros_Lorinc_gyerekeihez_kerultek_a_felcsuti_focialapitvany_sokmilliardos_TAOpenzei","timestamp":"2018. november. 06. 11:37","title":"Mészáros Lőrinc gyerekeihez kerültek a felcsúti focialapítvány sokmilliárdos tao-pénzei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443232db-7b91-4fa5-aec6-87a2775d2aa0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként emberi vizelet felhasználásával készítettek téglát laboratóriumi körülmények között kutatók a Dél-afrikai Köztársaságban.","shortLead":"A világon elsőként emberi vizelet felhasználásával készítettek téglát laboratóriumi körülmények között kutatók...","id":"20181106_emberi_vizeletbol_gyartott_tegla_urea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=443232db-7b91-4fa5-aec6-87a2775d2aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa0453a-79b2-43ef-b260-f63ef1222fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_emberi_vizeletbol_gyartott_tegla_urea","timestamp":"2018. november. 06. 10:03","title":"Egy-két év múlva már ebből épülhetnek a házak: elkészült az emberi vizeletből gyártott tégla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3c5ec3-4ad0-4c76-96a2-047837441e23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadásban egy másik amerikai katona is megsérült, az elkövetőt lelőtték.","shortLead":"A támadásban egy másik amerikai katona is megsérült, az elkövetőt lelőtték.","id":"20181105_Sajat_tanitvanya_vegzett_egy_amerikai_kikepzotiszttel_Afganisztanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a3c5ec3-4ad0-4c76-96a2-047837441e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c910ed9a-d7dd-4c62-a09c-c75d4b862147","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Sajat_tanitvanya_vegzett_egy_amerikai_kikepzotiszttel_Afganisztanban","timestamp":"2018. november. 05. 05:50","title":"Saját tanítványa végzett egy amerikai kiképzőtiszttel Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8ba614-9f69-4088-9590-e5e5b8b35b7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez ám a könnyed hétvégi kiruccanás!","shortLead":"Ez ám a könnyed hétvégi kiruccanás!","id":"20181105_Vaddiszno_Romai_part_forgalommal_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c8ba614-9f69-4088-9590-e5e5b8b35b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508171d2-8c01-4c9b-ac25-1faec8fef4ef","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Vaddiszno_Romai_part_forgalommal_szemben","timestamp":"2018. november. 05. 13:57","title":"A forgalommal szemben rohangált egy vaddisznó a Római-parton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]