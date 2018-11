Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b0d1af6-15c0-4530-ab94-3d8ce48e97b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Addig áll csak jól Magyarország a versenyképességi rangsorokban, amíg meg nem kérdezik a vállalatok vezetőit, milyennek érzik a helyzetet.","shortLead":"Addig áll csak jól Magyarország a versenyképességi rangsorokban, amíg meg nem kérdezik a vállalatok vezetőit, milyennek...","id":"20181106_Rosszabbnak_erzik_a_cegvezetok_a_gazdasag_allapotat_mint_2008ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b0d1af6-15c0-4530-ab94-3d8ce48e97b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173f0bbb-db24-49a4-b77b-32398c33d1c1","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Rosszabbnak_erzik_a_cegvezetok_a_gazdasag_allapotat_mint_2008ban","timestamp":"2018. november. 06. 05:35","title":"Rosszabbnak érzik a cégvezetők a gazdaság állapotát, mint 2008-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szalah és Abdullah Hasogdzsi azt kérik a szaúdi kormánytól, hogy adják vissza nekik apjuk maradványait. ","shortLead":"Szalah és Abdullah Hasogdzsi azt kérik a szaúdi kormánytól, hogy adják vissza nekik apjuk maradványait. ","id":"20181105_SzaudArabiaban_szeretnek_eltemetni_apjukat_Hasogdzsi_fiai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2f774e-5682-4e9e-bfa7-644486efe439","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_SzaudArabiaban_szeretnek_eltemetni_apjukat_Hasogdzsi_fiai","timestamp":"2018. november. 05. 06:03","title":"Szaúd-Arábiában szeretnék eltemetni apjukat Hasogdzsi fiai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt 11-kor hangzik fel a sziréna. \r

\r

","shortLead":"Délelőtt 11-kor hangzik fel a sziréna. \r

\r

","id":"20181104_Ne_ijedjunk_meg_hetfon_orszagszerte_morgato_szirenaprobat_tartanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f074f7d-b821-44aa-9b8f-5e8152f1be5e","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Ne_ijedjunk_meg_hetfon_orszagszerte_morgato_szirenaprobat_tartanak","timestamp":"2018. november. 04. 18:44","title":"Ne ijedjünk meg: hétfőn országszerte „morgató” szirénapróbát tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8d87e3-cde2-4124-9190-4734407c3bfc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigetes tulajdonostársaival részesedést szerzett a három éve nemzetközi szinten is terjeszkedő, digitális vagyonkezelési megoldásokat fejlesztő Dorsumban. ","shortLead":"Szigetes tulajdonostársaival részesedést szerzett a három éve nemzetközi szinten is terjeszkedő, digitális...","id":"20181105_A_fintech_vilagaban_probal_szerencset_Gerendai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a8d87e3-cde2-4124-9190-4734407c3bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f31216-0695-455e-b335-43ce624497bd","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_A_fintech_vilagaban_probal_szerencset_Gerendai","timestamp":"2018. november. 05. 09:19","title":"A fintech világában próbál szerencsét Gerendai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a2505c-e300-4148-97df-a552e355b312","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábban pénzmosásért is elítélt kripto-befektető, Charlie Shrem a Winklevoss fivérek vádja szerint 5000 bitcoint lopott el tőlük még 2012-ben, az abból származó pénzt pedig most kezdte el két kézzel szórni.","shortLead":"A korábban pénzmosásért is elítélt kripto-befektető, Charlie Shrem a Winklevoss fivérek vádja szerint 5000 bitcoint...","id":"20181105_winklevoss_fiverek_bitcoin_bitinstant_charlie_shrem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15a2505c-e300-4148-97df-a552e355b312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46a0c74-6d66-4c39-8a93-829bf341114d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_winklevoss_fiverek_bitcoin_bitinstant_charlie_shrem","timestamp":"2018. november. 05. 09:33","title":"Emlékszik még a Facebook-filmből az ikrekre? Már megint csúnyán átverték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc604e1-2150-4048-b2ba-6987004e4622","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem értenek egyet Nagy Imre szobrának elmozdításával. ","shortLead":"Nem értenek egyet Nagy Imre szobrának elmozdításával. ","id":"20181105_Megdobbent_a_Nagy_Imre_Tarsasag_a_kormany_szandekan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dc604e1-2150-4048-b2ba-6987004e4622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd15dad-f16c-446c-9b85-7afd93419c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Megdobbent_a_Nagy_Imre_Tarsasag_a_kormany_szandekan","timestamp":"2018. november. 05. 10:21","title":"Megdöbbent a Nagy Imre Társaság a kormány szándékán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06a5ab6-bd50-4f49-96fd-c89d404a2a2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Metalcom 6,5 milliárdért üzemelteti és tartja karban az intelligens jelzőrendszert a szerb–magyar határon, de már a kivitelezésben is részt vett, szintén több milliárdért. ","shortLead":"A Metalcom 6,5 milliárdért üzemelteti és tartja karban az intelligens jelzőrendszert a szerb–magyar határon, de már...","id":"20181105_A_hataron_felhuzott_okoskeritessel_is_egy_fideszes_vallalkozo_cege_jart_jol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f06a5ab6-bd50-4f49-96fd-c89d404a2a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e43723-6d76-49d7-91b9-549ddb64f122","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_A_hataron_felhuzott_okoskeritessel_is_egy_fideszes_vallalkozo_cege_jart_jol","timestamp":"2018. november. 05. 11:29","title":"A határon felhúzott okoskerítéssel is egy fideszes vállalkozó cége járt jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdea1cf6-3703-49f7-b7b5-4a27dfd15106","c_author":"Hvorecky, Michal","category":"kultura","description":"Csehszlovákia nem élhette meg a századik születésnapját, és ezt Michal Hvoreczky botrányosnak tartja. A regényíró mégis örül, hogy láthatta, ahogy Szlovákia a mély zuhanás után megtalálja saját identitását. A 42 éves szlovák író a monarchia széthullásának századik évfordulójára ír a HVG felkérésére hazája múltjáról és jövőjéről.","shortLead":"Csehszlovákia nem élhette meg a századik születésnapját, és ezt Michal Hvoreczky botrányosnak tartja. A regényíró mégis...","id":"201844_szuksegunk_volt_azuhanasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdea1cf6-3703-49f7-b7b5-4a27dfd15106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e77ebe-9e93-4b15-b17b-bc0037f38f4d","keywords":null,"link":"/kultura/201844_szuksegunk_volt_azuhanasra","timestamp":"2018. november. 04. 12:30","title":"Michal Hvorecky: Hazám szétesését a politikusok gusztustalan csalásának tartom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]