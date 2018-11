Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03b26b02-b8f4-44f1-8dfd-20c2ebac9f95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pár helikopterrel távozott az esküvőjéről, de a jármű egy domboldalnak csapódott. ","shortLead":"A pár helikopterrel távozott az esküvőjéről, de a jármű egy domboldalnak csapódott. ","id":"20181105_Eskuvo_hazassag_helikopter_baleset_Texas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03b26b02-b8f4-44f1-8dfd-20c2ebac9f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b1ee83-0dd2-409e-9472-1ccff6f38c91","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Eskuvo_hazassag_helikopter_baleset_Texas","timestamp":"2018. november. 05. 11:34","title":"Néhány órával az esküvő után halt meg a friss házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c12c00-d985-4745-87f1-5bb9aab50bba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emelik a roncsprémiumot – ezzel próbálja leszerelni a francia kormány az üzemanyag árának emelése elleni tiltakozást.","shortLead":"Emelik a roncsprémiumot – ezzel próbálja leszerelni a francia kormány az üzemanyag árának emelése elleni tiltakozást.","id":"20181105_A_francia_kormany_kitalalt_valamit_hogy_ne_menjenek_az_emberek_az_utcara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59c12c00-d985-4745-87f1-5bb9aab50bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc64a90b-7aaa-402d-9b0a-7aaec45c6691","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_A_francia_kormany_kitalalt_valamit_hogy_ne_menjenek_az_emberek_az_utcara","timestamp":"2018. november. 05. 07:17","title":"A francia kormány kitalált valamit, hogy ne menjenek az emberek az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a72341-31cd-4a46-bc6c-796f47c16133","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A La Laguna Nemzetközi Történelmi Filmfesztivál legjobb játékfilmnek járó díját nyerte el.","shortLead":"A La Laguna Nemzetközi Történelmi Filmfesztivál legjobb játékfilmnek járó díját nyerte el.","id":"20181106_Spanyol_filmdijat_nyert_az_Aurora_Borealis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34a72341-31cd-4a46-bc6c-796f47c16133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e7fefb-4b8b-4a6b-a8c6-c85d6c2148a8","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Spanyol_filmdijat_nyert_az_Aurora_Borealis","timestamp":"2018. november. 06. 18:20","title":"Spanyol filmdíjat nyert az Aurora Borealis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2e7875-5ca5-4e4e-ad9d-018fd2e22472","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A parlament előtt a törvényjavaslat, amely egy kézbe tenné az összes állami magasépítési beruházást a kormány.","shortLead":"A parlament előtt a törvényjavaslat, amely egy kézbe tenné az összes állami magasépítési beruházást a kormány.","id":"20181106_Kormanyzati_szuperugynokseg_johet_az_allami_beruhazasoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2e7875-5ca5-4e4e-ad9d-018fd2e22472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4a04f0-8c8b-4f30-8acc-e89a37e776ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_Kormanyzati_szuperugynokseg_johet_az_allami_beruhazasoknal","timestamp":"2018. november. 06. 17:52","title":"Kormányzati szuperügynökség jöhet az állami beruházásoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9724068-50ba-46ad-804d-7314786b4ab7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából úgy is mehet.","shortLead":"Nagyjából úgy is mehet.","id":"20181106_technoipulse_rocket_z","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9724068-50ba-46ad-804d-7314786b4ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41299bd-c89c-43eb-a289-d950452b01dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_technoipulse_rocket_z","timestamp":"2018. november. 06. 16:21","title":"Mint egy kisebb víkendház, olyan ez az új orosz terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nehéz elképzelni, hogyan valósítja meg a kormány a hivatalosan kommunikált célját az egészségügy átalakításakor anélkül, hogy a teljes rendszer összeomoljon. Ha ugyanis egyszerűen kiseprűzik a magánellátókat, azzal a többi között megnövelik a várólistákat, orvosokat és ápolókat állítanak döntéskényszerbe, és terelnek a magánellátásba. Van azonban egy másik terv is, amiről még csak suttognak a fideszesek.","shortLead":"Nehéz elképzelni, hogyan valósítja meg a kormány a hivatalosan kommunikált célját az egészségügy átalakításakor...","id":"20181106_egeszsegugy_atalakitas_magan_allami_szetvalasztas_Fidesz_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4048725a-fa6c-40b8-bb61-261f69e9bb14","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_egeszsegugy_atalakitas_magan_allami_szetvalasztas_Fidesz_Orban","timestamp":"2018. november. 06. 06:30","title":"Ha professzor úrért úgyis fizetni kell, nem lenne jobb legálisan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három év alatt megtriplázódtak a lakbérek, a közepes jövedelműek a fizetésük harmadát is elkölthetik a lakhatásra, a szegények pedig vagy eladósodnak, vagy botrányos állapotú lakásokba kényszerülnek. A csok sem segít sokat: a lakásárak jobban emelkednek, mint amekkora támogatást a legtöbben kérnek.","shortLead":"Három év alatt megtriplázódtak a lakbérek, a közepes jövedelműek a fizetésük harmadát is elkölthetik a lakhatásra...","id":"20181106_A_gazdagokon_kivul_mindenki_csak_bukik_azon_ami_a_lakaspiacon_tortenik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e964ef-5084-4111-a5d4-edc6d0fac37e","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_A_gazdagokon_kivul_mindenki_csak_bukik_azon_ami_a_lakaspiacon_tortenik","timestamp":"2018. november. 06. 06:15","title":"A gazdagokon kívül mindenki csak bukik azon, ami a lakáspiacon történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A nemzeti ünnepekhez méltatlan a kormány szerint, hogy a pártok és más szervezetek egymás elől próbálják lefoglalni a legfontosabb megemlékezési helyszíneket, ezért egy törvénnyel egyszerűen megtiltaná ezt. Erről szól Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedd este benyújtott törvényjavaslata.","shortLead":"A nemzeti ünnepekhez méltatlan a kormány szerint, hogy a pártok és más szervezetek egymás elől próbálják lefoglalni...","id":"20181106_fontos_helyeken_csak_az_allam_unnepelhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3fb1f7-12a8-4be3-930a-f819851e65c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_fontos_helyeken_csak_az_allam_unnepelhet","timestamp":"2018. november. 06. 22:07","title":"Fontos helyeken csak az állam ünnepelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]