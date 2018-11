Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef7f5997-308c-4998-8179-02793cdd0990","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyesek szerint tökéletesen életképtelen a projekt, ez a videó viszont azt mutatja, hogy a Devel Sixteen ma már vezethető állapotú.","shortLead":"Egyesek szerint tökéletesen életképtelen a projekt, ez a videó viszont azt mutatja, hogy a Devel Sixteen ma már...","id":"20181107_video_egy_holgy_probalhatta_ki_eloszor_az_5000_loerosnek_igert_dubaji_hiperautot_devel_sixteen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef7f5997-308c-4998-8179-02793cdd0990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48aed4b3-3e3f-4cab-979d-a26cc7df3e62","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_video_egy_holgy_probalhatta_ki_eloszor_az_5000_loerosnek_igert_dubaji_hiperautot_devel_sixteen","timestamp":"2018. november. 07. 08:21","title":"Videó: egy hölgy próbálhatta ki először az 5000 lóerősnek ígért dubaji hiperautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddba1c7-56e3-4b98-9a75-91b3172ae995","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán kedden az első Kínai Nemzetközi Import Expón (CIIE) felállított magyar országpavilont nyitotta meg.","shortLead":"Orbán kedden az első Kínai Nemzetközi Import Expón (CIIE) felállított magyar országpavilont nyitotta meg.","id":"20181106_Orban_Sanghaj_a_legmagyarabb_kinai_varos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fddba1c7-56e3-4b98-9a75-91b3172ae995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941cdc10-2978-4d79-829f-33a8fffbc49c","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Orban_Sanghaj_a_legmagyarabb_kinai_varos","timestamp":"2018. november. 06. 05:50","title":"Orbán: Sanghaj a legmagyarabb kínai város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e798a312-cd2b-4713-8fea-07aa6d618c02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 50 éves Pullman kiváló egészségnek örvend, ennek megfelelően új gazdájának igen sokat kell majd fizetnie érte.","shortLead":"A közel 50 éves Pullman kiváló egészségnek örvend, ennek megfelelően új gazdájának igen sokat kell majd fizetnie érte.","id":"20181107_patika_allapotu_regi_diktator_mercedes_keresi_uj_gazdajat_pullman_luxusauto_oldtimer_limuzin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e798a312-cd2b-4713-8fea-07aa6d618c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c32fd6-43eb-4e1a-9520-efe92339874a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_patika_allapotu_regi_diktator_mercedes_keresi_uj_gazdajat_pullman_luxusauto_oldtimer_limuzin","timestamp":"2018. november. 07. 14:21","title":"Patika állapotú régi diktátor-Mercedes keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f9d609-01e7-4f26-8481-ae1f8e260e73","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Magyarország adhat otthont a 2022-es karate-világbajnokságnak.","shortLead":"Magyarország adhat otthont a 2022-es karate-világbajnokságnak.","id":"20181106_Karatevilagbajnoksagot_rendez_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2f9d609-01e7-4f26-8481-ae1f8e260e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f98d27a-e0ac-480f-996c-94eabed03965","keywords":null,"link":"/sport/20181106_Karatevilagbajnoksagot_rendez_Budapest","timestamp":"2018. november. 06. 10:43","title":"Karate-világbajnokságot rendez Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10742e2e-c28f-4f76-9509-e5bf81b17b02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" Egy másik szélsőjobbos politilus viszont kilencedszer nyert Iowában.","shortLead":" Egy másik szélsőjobbos politilus viszont kilencedszer nyert Iowában.","id":"20181107_Nagyott_bukott_egy_republikanus_naci_Illinoisban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10742e2e-c28f-4f76-9509-e5bf81b17b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc0674c-3be6-4d8a-a0df-0d5f6788716c","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Nagyott_bukott_egy_republikanus_naci_Illinoisban","timestamp":"2018. november. 07. 11:04","title":"Nagyott bukott egy republikánus náci Illinois-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hat orrszarvút telepítettek Csádba, négy el is pusztult közülük. ","shortLead":"Hat orrszarvút telepítettek Csádba, négy el is pusztult közülük. ","id":"20181106_Attelepitettek_oket_elpusztultak_az_amugy_is_kihalas_fenyegette_orrszarvuak_Csadban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b1a073-39b5-4778-9aea-f298428eeb3e","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Attelepitettek_oket_elpusztultak_az_amugy_is_kihalas_fenyegette_orrszarvuak_Csadban","timestamp":"2018. november. 06. 12:10","title":"Áttelepítették őket, elpusztultak az amúgy is kihalás fenyegette orrszarvúak Csádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyről Pécsre elviekben négyórás a vonatút. De nem most. Mert most 9 óráig tartott.","shortLead":"Szombathelyről Pécsre elviekben négyórás a vonatút. De nem most. Mert most 9 óráig tartott.","id":"20181106_9_ora_alatt_es_harom_mozdonnyal_tette_meg_a_MAV_a_negyoras_utat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97b5d83-0683-4576-b4ce-d25c4c9564ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_9_ora_alatt_es_harom_mozdonnyal_tette_meg_a_MAV_a_negyoras_utat","timestamp":"2018. november. 06. 13:49","title":"9 óra alatt és három mozdonnyal tette meg a MÁV a négyórás utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Guy Verhofstadt liberális EP-képviselő egy teherautóra teszi ki Orbánék plakátkampányára adott válaszát, amely Brüsszelt járja majd.","shortLead":"Guy Verhofstadt liberális EP-képviselő egy teherautóra teszi ki Orbánék plakátkampányára adott válaszát, amely...","id":"20181106_Igy_vag_vissza_Orbanek_plaktakampanyanak_egyik_arca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efbb16e-e02d-4fd7-b056-7fbc879cfd45","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Igy_vag_vissza_Orbanek_plaktakampanyanak_egyik_arca","timestamp":"2018. november. 06. 11:14","title":"\"Orbán először lopott, most el akarja pusztítani Európát\" így vág vissza Orbánék plakátkampányának egyik arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]