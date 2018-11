Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fddba1c7-56e3-4b98-9a75-91b3172ae995","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán kedden az első Kínai Nemzetközi Import Expón (CIIE) felállított magyar országpavilont nyitotta meg.","shortLead":"Orbán kedden az első Kínai Nemzetközi Import Expón (CIIE) felállított magyar országpavilont nyitotta meg.","id":"20181106_Orban_Sanghaj_a_legmagyarabb_kinai_varos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fddba1c7-56e3-4b98-9a75-91b3172ae995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941cdc10-2978-4d79-829f-33a8fffbc49c","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Orban_Sanghaj_a_legmagyarabb_kinai_varos","timestamp":"2018. november. 06. 05:50","title":"Orbán: Sanghaj a legmagyarabb kínai város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz bevándorlásellenes kabinetje által üldözött Éjjeli Őrség mindenesetre hülyeségellenes kabinetet hozott létre védekezésül.","shortLead":"A Fidesz bevándorlásellenes kabinetje által üldözött Éjjeli Őrség mindenesetre hülyeségellenes kabinetet hozott létre...","id":"20181106_A_NAV_sem_tudja_mit_kezdjen_a_Migration_Aid_partjaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a8bdce-f470-4116-96d1-062b44dbae1c","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_A_NAV_sem_tudja_mit_kezdjen_a_Migration_Aid_partjaval","timestamp":"2018. november. 06. 16:51","title":"A NAV sem tudja, mit kezdjen a Migration Aid pártjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a72341-31cd-4a46-bc6c-796f47c16133","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A La Laguna Nemzetközi Történelmi Filmfesztivál legjobb játékfilmnek járó díját nyerte el.","shortLead":"A La Laguna Nemzetközi Történelmi Filmfesztivál legjobb játékfilmnek járó díját nyerte el.","id":"20181106_Spanyol_filmdijat_nyert_az_Aurora_Borealis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34a72341-31cd-4a46-bc6c-796f47c16133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e7fefb-4b8b-4a6b-a8c6-c85d6c2148a8","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Spanyol_filmdijat_nyert_az_Aurora_Borealis","timestamp":"2018. november. 06. 18:20","title":"Spanyol filmdíjat nyert az Aurora Borealis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ed70a2-f8d2-42e3-a730-a05aa46b22d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 18,8 milliárd forint értékben 168 kérelem érkezett a támogatási programra – közölték a Világgazdasággal az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) sajtóosztályán.","shortLead":"Összesen 18,8 milliárd forint értékben 168 kérelem érkezett a támogatási programra – közölték a Világgazdasággal...","id":"20181106_Milliardokat_kaptak_a_palayzo_epitoipari_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45ed70a2-f8d2-42e3-a730-a05aa46b22d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6532357-214d-40b4-b7f0-2f073136dd54","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Milliardokat_kaptak_a_palayzo_epitoipari_cegek","timestamp":"2018. november. 06. 11:28","title":"Milliárdokat kaptak a pályázó építőipari cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelek szerint a Nürburgringen már javában zajlik a bőven 400 lóerő feletti teljesítményű sportos divatterepjáró tesztelése. ","shortLead":"Jelek szerint a Nürburgringen már javában zajlik a bőven 400 lóerő feletti teljesítményű sportos divatterepjáró...","id":"20181106_feszitett_tempo_kemvideon_a_sportosra_hangolt_audi_sq8_divatterepjaro_benzin_dizel_nurburgring","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baf2a94-e46c-40ac-9b98-92fe5f86e14b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_feszitett_tempo_kemvideon_a_sportosra_hangolt_audi_sq8_divatterepjaro_benzin_dizel_nurburgring","timestamp":"2018. november. 06. 08:21","title":"Feszített tempó: kémvideón a sportosra hangolt Audi SQ8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfa5518-3d20-4fde-9094-dff9189be31c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU mellett áll ki az LMP ifjúsági szervezete és a Momentum is. Az LMP volt társelnöke az utóbbi megmozduláson szólal majd fel.","shortLead":"A CEU mellett áll ki az LMP ifjúsági szervezete és a Momentum is. Az LMP volt társelnöke az utóbbi megmozduláson szólal...","id":"20181107_Szel_Bernadett_nem_az_LMP_hanem_a_Momentum_tuntetesen_beszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bfa5518-3d20-4fde-9094-dff9189be31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b90b2bb-845c-4fb1-927f-901060ea42fc","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Szel_Bernadett_nem_az_LMP_hanem_a_Momentum_tuntetesen_beszel","timestamp":"2018. november. 07. 17:35","title":"Szél Bernadett nem az LMP, hanem a Momentum tüntetésén beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Eddig 3230 menedékkérelmet nyújtottak be a főként Hondurasból, Guatemalából és El Salvadorból érkező emberek.","shortLead":" Eddig 3230 menedékkérelmet nyújtottak be a főként Hondurasból, Guatemalából és El Salvadorból érkező emberek.","id":"20181107_Migranskaravan_tobb_ezren_Mexikot_valasztottak_az_USA_helyett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af1ae9c-72ed-4584-8e79-805b001876cb","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Migranskaravan_tobb_ezren_Mexikot_valasztottak_az_USA_helyett","timestamp":"2018. november. 07. 07:40","title":"Közép-amerikai menekültek: több ezren Mexikót választották az USA helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c67825f-a1b4-4b63-9040-bd3395ea138e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Innovációs Hivatal egykori elnöke nyíltan kritizálta az innovációs és technológiai minisztert, az MTA és a Corvinus \"átszervezését\" is. ","shortLead":"Az Innovációs Hivatal egykori elnöke nyíltan kritizálta az innovációs és technológiai minisztert, az MTA és a Corvinus...","id":"20181105_Palinkas_Nem_fogok_tudni_Palkoviccsal_egyutt_dolgozni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c67825f-a1b4-4b63-9040-bd3395ea138e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e017ebba-44a1-4826-b1d7-ccc462af0c63","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Palinkas_Nem_fogok_tudni_Palkoviccsal_egyutt_dolgozni","timestamp":"2018. november. 05. 20:58","title":"Pálinkás: Nem fogok tudni Palkoviccsal együtt dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]